Васнецовы возвращаются: как изменились актеры «Папиных дочек» за 16 лет

В свое время ситком об отце, в одиночку воспитывающем пять дочерей, стал настоящим хитом. Спустя 10 лет некоторые из любимых героев вновь возвращаются на экраны в сиквеле «Папины дочки. Новые» . На этот раз одна из «дочек» — бывшая готесса Даша — оставит своего мужа с четырьмя детьми, растить которых предстоит всей семье Васнецовых.

Сын заслуженного артиста России Анатолия Бледного Филипп попал на театральную сцену еще в раннем детстве. А одно из его первых появлений на экране состоялось в 2004 году в небольшой роли в ситкоме «Моя прекрасная няня» . Широкая публика узнала Бледного благодаря роли Веника, будущего мужа Даши, в «Папиных дочках». После этого актер продолжил карьеру, снявшись в таких успешных проектах, как «Кухня» , «Отель “Элеон”» и «Два холма» . Помимо этого, Бледный работает актером озвучания. Так, его голосом говорят Финник Одэйр в саге об играх на выживание «Голодные игры» , персонаж Дэниела Рэдклифф а в артхаусной трагикомедии «Человек-швейцарский нож» и Тимоти Шаламе в «Дождливом дне в Нью-Йорке» . Также Бледный снялся в клипах «Я твое солнце» своей коллеги по «Дочкам» Лизы Арзамасовой и «Лимонад» блогера Кати Адушкиной.

Филипп Бледный

Лиза Арзамасова так же, как и Филипп Бледный, с детства была одержима театром. Ее дебют на театральной сцене состоялся в 2004 году в мюзикле «Энни», где ей досталась главную роль, а в 2010 году она сыграла Джульетту в спектакле «Ромео и Джульетта» (где роль ее возлюбленного исполнил не кто иной, как Филипп Бледный). После «Папиных дочек» Арзамасова сыграла в экранизации «Братьев Карамазовых» и «Бесов» , в исторической драме Владимира Хотиненко «Поп» , в комедии «Любовницы» . В 2010 году актриса приняла участие в проекте 1 канала «Лед и пламень», где познакомилась со своим будущим мужем, прославленным фигуристом Ильей Авербухом, за которого вышла замуж в 2020 году. Также голосом Арзамасовой говорит принцесса Мерида из «Храброй сердцем» .

Лиза Арзамасова

Как и многие ее коллеги по сериалу, Мирослава Карпович начинала свою карьеру с театральных подмостков. Также девушка работала моделью и не раз появлялась на страницах журналов. После «Дочек» актриса продолжила сниматься в кино (один из наиболее успешных фильмов с ее участием — хоррор Святослава Подгаевского «Невеста» ), клипах (у Леонида Агутина и Егора Крида), а также занялась озвучкой мультфильмов ( «Богатырша» , «Сказочный патруль», «Фиксики»).

Мирослава Карпович

Хотя информация о том, появится ли Анастасия Сиваева в новых «Дочках», пока никак не подтверждена, нельзя не упомянуть о творческом пути актрисы, чья героиня стала одной из наиболее любимых у зрителей. Начиная с раннего детства, Сиваева ходила в модельную школу и участвовала в различных конкурсах и творческих проектах. На талантливую девочку обратил внимание Борис Грачевский, и в 2004 году она сыграла в нескольких эпизодах «Ералаша» . После «Папиных дочек» актриса сыграла лишь в нескольких малоизвестных проектах («Последняя минута», «Топор», «Медведицы»), а с 2015 года перестала сниматься и появляться на светских мероприятиях.

Анастасия Сиваева

Нельзя не рассказать и еще об одной дочке — спортсменке Жене, хотя этот персонаж и не появится в сиквеле. Первая же киноработа Мельниковой — главная роль в детском фильме «Золушка 4x4» — принесла ей награды на нескольких фестивалях. После «Папиных дочек» актриса сыграла главную роль в детективном триллере «Стальная бабочка» , в сериале «Гетеры майора Соколова» и эротическом триллере «Соври мне правду» . В этом году Мельникова появится в долгожданном сериале «Король и шут» , где она сыграла роль жены Михаила Горшенева Ольги.

Дарья Мельникова

Екатерина Старшова (Пуговка)

Девочка родилась в семье фигуристов Елены Михайловской и Игоря Старшова. Роль в «Папиных дочках» стала первой киноработой Старшовой, однако продолжать актерскую карьеру девушка не захотела. В 2009 году она сыграла роль младшей сестры главного героя в супергеройском боевике «Черная молния» и с тех пор не появлялась на экранах. В 2019 году девушка поступила в МГУ на факультет фундаментальной медицины. По ее словам, она не прочь вернуться в кино, если ей предложат серьезную драматическую роль, но пока приоритетом для нее остается медицина. В продолжении «Папиных дочек» Старшова, к сожалению, не появится.

Екатерина Старшова

Андрей Леонов пошел по стопам своего отца, всенародно любимого советского актера Евгения Леонова , вместе с которым впервые появился на экране еще в 1972 году в комедии «Гонщики» . Широкую популярность актер приобрел благодаря главной роли в «Папиным дочкам», однако приоритетной для него всегда оставалась работа в театре. В 1979 году актер был принят в труппу Ленкома, где служит и по сей день. В 2016 году актер сыграл своего отца в биографической драме «Маргарита Назарова» об известной дрессировщице.

Андрей Леонов

Александр Олешко (олигарх Василий Федотов)

Александр Олешко начал свою карьеру в конце нулевых — начале 90-х, снимаясь в эпизодических ролях («Марш Турецкого», «Турецкий гамбит» ), однако популярность приобрел благодаря «Папиным дочкам». Тогда же Олешко становится одним из ключевых актеров пародийного шоу «Большая разница» и едва ли не самым востребованным ведущим Первого канала («Минута славы», «Один в один!», «В наше время»). Помимо этого, Олешко и сам не раз становился участников популярных телешоу: «Танцы со звездами», «Угадай мелодию», «Умники и умницы». С 2018 году актер служит в Государственном академическом театре им. Е. Вахтангова.