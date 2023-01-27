Васнецовы возвращаются: как изменились актеры «Папиных дочек» за 16 лет
Рассказываем, как сложилась судьба актеров одного из самых популярных российских сериалов.
В свое время ситком об отце, в одиночку воспитывающем пять дочерей, стал настоящим хитом. Спустя 10 лет некоторые из любимых героев вновь возвращаются на экраны в сиквеле «Папины дочки. Новые». На этот раз одна из «дочек» — бывшая готесса Даша — оставит своего мужа с четырьмя детьми, растить которых предстоит всей семье Васнецовых.
Филипп Бледный (Веник)
Сын заслуженного артиста России Анатолия Бледного Филипп попал на театральную сцену еще в раннем детстве. А одно из его первых появлений на экране состоялось в 2004 году в небольшой роли в ситкоме «Моя прекрасная няня». Широкая публика узнала Бледного благодаря роли Веника, будущего мужа Даши, в «Папиных дочках». После этого актер продолжил карьеру, снявшись в таких успешных проектах, как «Кухня», «Отель “Элеон”» и «Два холма». Помимо этого, Бледный работает актером озвучания. Так, его голосом говорят Финник Одэйр в саге об играх на выживание «Голодные игры», персонаж Дэниела Рэдклиффа в артхаусной трагикомедии «Человек-швейцарский нож» и Тимоти Шаламе в «Дождливом дне в Нью-Йорке». Также Бледный снялся в клипах «Я твое солнце» своей коллеги по «Дочкам» Лизы Арзамасовой и «Лимонад» блогера Кати Адушкиной.
Лиза Арзамасова (Галина Сергеевна)
Лиза Арзамасова так же, как и Филипп Бледный, с детства была одержима театром. Ее дебют на театральной сцене состоялся в 2004 году в мюзикле «Энни», где ей досталась главную роль, а в 2010 году она сыграла Джульетту в спектакле «Ромео и Джульетта» (где роль ее возлюбленного исполнил не кто иной, как Филипп Бледный). После «Папиных дочек» Арзамасова сыграла в экранизации «Братьев Карамазовых» и «Бесов», в исторической драме Владимира Хотиненко «Поп», в комедии «Любовницы». В 2010 году актриса приняла участие в проекте 1 канала «Лед и пламень», где познакомилась со своим будущим мужем, прославленным фигуристом Ильей Авербухом, за которого вышла замуж в 2020 году. Также голосом Арзамасовой говорит принцесса Мерида из «Храброй сердцем».
Мирослава Карпович (Маша)
Как и многие ее коллеги по сериалу, Мирослава Карпович начинала свою карьеру с театральных подмостков. Также девушка работала моделью и не раз появлялась на страницах журналов. После «Дочек» актриса продолжила сниматься в кино (один из наиболее успешных фильмов с ее участием — хоррор Святослава Подгаевского «Невеста»), клипах (у Леонида Агутина и Егора Крида), а также занялась озвучкой мультфильмов («Богатырша», «Сказочный патруль», «Фиксики»).
Анастасия Сиваева (Даша)
Хотя информация о том, появится ли Анастасия Сиваева в новых «Дочках», пока никак не подтверждена, нельзя не упомянуть о творческом пути актрисы, чья героиня стала одной из наиболее любимых у зрителей. Начиная с раннего детства, Сиваева ходила в модельную школу и участвовала в различных конкурсах и творческих проектах. На талантливую девочку обратил внимание Борис Грачевский, и в 2004 году она сыграла в нескольких эпизодах «Ералаша». После «Папиных дочек» актриса сыграла лишь в нескольких малоизвестных проектах («Последняя минута», «Топор», «Медведицы»), а с 2015 года перестала сниматься и появляться на светских мероприятиях.
Дарья Мельникова (Женя)
Нельзя не рассказать и еще об одной дочке — спортсменке Жене, хотя этот персонаж и не появится в сиквеле. Первая же киноработа Мельниковой — главная роль в детском фильме «Золушка 4x4» — принесла ей награды на нескольких фестивалях. После «Папиных дочек» актриса сыграла главную роль в детективном триллере «Стальная бабочка», в сериале «Гетеры майора Соколова» и эротическом триллере «Соври мне правду». В этом году Мельникова появится в долгожданном сериале «Король и шут», где она сыграла роль жены Михаила Горшенева Ольги.
Екатерина Старшова (Пуговка)
Девочка родилась в семье фигуристов Елены Михайловской и Игоря Старшова. Роль в «Папиных дочках» стала первой киноработой Старшовой, однако продолжать актерскую карьеру девушка не захотела. В 2009 году она сыграла роль младшей сестры главного героя в супергеройском боевике «Черная молния» и с тех пор не появлялась на экранах. В 2019 году девушка поступила в МГУ на факультет фундаментальной медицины. По ее словам, она не прочь вернуться в кино, если ей предложат серьезную драматическую роль, но пока приоритетом для нее остается медицина. В продолжении «Папиных дочек» Старшова, к сожалению, не появится.
Андрей Леонов (Сергей Васнецов)
Андрей Леонов пошел по стопам своего отца, всенародно любимого советского актера Евгения Леонова, вместе с которым впервые появился на экране еще в 1972 году в комедии «Гонщики». Широкую популярность актер приобрел благодаря главной роли в «Папиным дочкам», однако приоритетной для него всегда оставалась работа в театре. В 1979 году актер был принят в труппу Ленкома, где служит и по сей день. В 2016 году актер сыграл своего отца в биографической драме «Маргарита Назарова» об известной дрессировщице.
Александр Олешко (олигарх Василий Федотов)
Александр Олешко начал свою карьеру в конце нулевых — начале 90-х, снимаясь в эпизодических ролях («Марш Турецкого», «Турецкий гамбит»), однако популярность приобрел благодаря «Папиным дочкам». Тогда же Олешко становится одним из ключевых актеров пародийного шоу «Большая разница» и едва ли не самым востребованным ведущим Первого канала («Минута славы», «Один в один!», «В наше время»). Помимо этого, Олешко и сам не раз становился участников популярных телешоу: «Танцы со звездами», «Угадай мелодию», «Умники и умницы». С 2018 году актер служит в Государственном академическом театре им. Е. Вахтангова.