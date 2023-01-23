Джейсон Момоа сообщил, что продолжит играть в киновселенной DC

После утверждения Джеймса Ганна и Питера Сафрана на пост руководителей DC Studios в сети пошли разговоры о практически полной перезагрузке актерского состава киновселенной. Среди них наиболее удивительныv был слух о том, что Джейсон Момоа попрощается с ролью Аквамена сразу после релиза сиквела — якобы актер оставит образ водного супергероя, но будет играть другого персонажа. Теперь ясность в ситуацию внес сам исполнитель, пообщавшись с прессой в рамках проходящего сейчас кинофестиваля «Сандэнс»:

«Люблю Джеймса Ганна. Грядет несколько очень крутых проектов во вселенной DC. И я определенно буду участвовать далеко не в одном из них. У меня есть возможность сыграть сразу пару разных ролей. Я видел, как такое делают другие актеры, и теперь тоже хочу попробовать».

Актер также рассказал о своем будущем в образе Аквамене, отношениях с Ганном, Сафраном и главой Warner Bros. Discovery Дэвидом Заславом:

«У нас особые отношения, но хотел бы я сказать больше… Я навсегда останусь Акваменом, ему еще есть куда расти. Поэтому я никуда не уйду, и это просто здорово».

Вторым героем DC для Момоа, возможно, станет космический байкер Лобо, в любви к которому актер неоднократно признавался. Остается дождаться официальных анонсов. Предполагается, что о своих долгосрочных планах по развитию киновселенной DC Ганн и Сафран сообщат уже в ближайшие дни.

«Аквамен и потерянное царство» выйдет 25 декабря 2023 года.