Морган Фриман получил роль в сериале Тейлора Шеридана «Львица»

Ранее к шпионском триллеру подключились Зои Салдана и Николь Кидман.

В актерском составе нового сериала от шоураннера Тейлора Шеридана «Львица» произошло еще одно звездное пополнение. Как сообщает Deadline, к касту нового проекта от создателя «Йеллоустона», «Мэра Кингстауна» и «Короля Талсы» присоединился Морган Фриман. Вместе с голливудским ветераном ведущие роли в многосерийном шпионском триллере исполнят Зои Салдана, Лайсла Де Оливейра и Николь Кидман.

В центре повествования окажется дерзкая девушка-морпех по имени Круз Мануэлос (Де Оливейра), завербованная ЦРУ в специальную женскую программу под кодовым названием «Львица». Под управлением волевой главы подразделения Джо (Салдана) оперативницы под прикрытием должны уничтожить крупную террористическую организацию, поэтапно подрывая ее изнутри. Фриман воплотит госсекретаря США Эдвина Маллинса.

В основной исполнительским ансамбль шоу также вошли Дэйв Эннэйбл, Джилл Вагнер, Джона Уортон, Остин Хеберт, ЛаМоника Гаррет, Стефани Нур, Джеймс Джордан и Ханна Лав Ланьер. Наряду с Шериданом в многочисленной продюсерской команде сериала задействован режиссер Джон Хиллкоут («Самый пьяный округ в мире», «Дорога»).

Съемочный процесс «Львицы» уже стартовал, дата релиза пока не анонсирована.