Из «Стеклянной луковицы» была удалена сцена после титров, связанная с «Моной Лизой»

Создатель детективной дилогии «Достать ножи» Райан Джонсон рассказал о том, что из его недавнего фильма «Достать ножи: Стеклянная луковица» была вырезана сцена после титров, полностью меняющая понимание одной из важных сюжетных линий картины.

По сюжету, находясь в гостях у миллиардера Майлза Брона (Эдвард Нортон), детектив Бенуа Блан (Дэниэл Крэйг) узнает, что хозяин дома временно владеет подлинником одной из самых известных картин в истории живописи, «Моной Лизой» Леонардо Да Винчи. В финале фильма полотно сгорает дотла вместе с остальным зданием. Для сиквела «Достать ножи» уничтожение полотна является важной символической точкой, поскольку оно означает собой падение всех амбиций Брона, оказавшегося главным злодеем.

Будучи гостем подкаста The Empire Spoiler, Джонсон заявил, что воссоздать картину для фильма было достаточно сложной задачей:

«Мы пригласили очень талантливого белградского художника для того, чтобы он нарисовал копию «Моны Лизы». Тогда я этого не знал, но оказывается, если вы используйте подобный предмет на съемках, в конце вы должны уничтожить его. Вам нужно задокументировать уничтожение холста из-за того, что в противном случае он может попасть на рынок подделок. Дэниэл Крэйг очень расстроился, узнав, что нам придется сделать это. С другой стороны, сцена, в которой мистер Бин уничтожает картину «Мать Уистлера», — это один из самых смешных эпизодов в истории кино. Поэтому я решил, что и у нас все пройдет хорошо. И сцена получилась просто отличной».

Джонсон имеет ввиду фильм «Мистер Бин» 1997 года. В одной из сцен ленты смотритель Британской галереи мистер Бин (Роуэн Эткинсон) случайно портит картину «Мать» американского художника Джеймса Уитслера. Пытаясь исправить свою ошибку, он полностью уничтожает полотно.

Также Джонсон добавил, что изначально планировал дать «Моне Лизе» чуть больше экранного времени в своем фильме:

«Мы сняли небольшую сценку, которую в итоге решили не использовать. В ней Блан говорит по телефону на французском. Мы слышим, как его собеседник что-то подтверждает словами «ах, уи, уи, мерси». Через склейку мы переходим в Лувр и узнаем, что все это время подлинная «Мона Лиза» находилась там. Но все же мне нравится, что по сюжету фильма уничтожается настоящая картина».

Фильм «Достать ножи: Стеклянная луковица» уже доступен на Netflix.