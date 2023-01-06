Телепрограмма на сегодня: 6 января 2023 года для всех каналов

Наконец-то долгожданная пятница наступила! Если вы всю праздничную неделю работали — уважаем, но соболезнуем. Если отдыхали — радуемся и тоже немного соболезнуем, так как скоро вам придется возвращаться в повседневный рабочий ритм. Но не спешите грустить! Впереди нас ждут чудесные выходные, а чтобы сделать их еще лучше, Киноафиша расскажет, что 6 января смотреть по федеральным каналам.

Первый. Программа передач на 6 января

04:25 Белая ночь, нежная ночь...

06:00 Новости

06:10 Француз

08:00 Телеканал «Доброе утро»

10:00 Новости (с субтитрами)

10:15 Жизнь своих

11:10 ПроУют

12:00 Новости (с субтитрами)

12:15 «Видели видео?» Новогодний выпуск

13:25 «Повара на колесах». Полная версия

14:30 Один дома-2

16:40 «Угадай мелодию». 20 лет спустя

17:30 «Поле чудес». Рождественский выпуск

18:00 Вечерние новости (с субтитрами)

18:15 «Поле чудес». Рождественский выпуск

19:05 Фантастика

21:00 Время

21:30 «Голос. Дети». 10-й юбилейный сезон

23:00 Рождество Христово. Прямая трансляция из Храма Христа Спасителя

01:15 ПОДКАСТ.ЛАБ

Россия 1. Программа передач на 6 января

03:20 Другие. 13-я и 14-я серии

05:12 Перерыв в вещании

05:15 Другие. 15-я и 16-я серии

07:10 Пепел. 9-я серия

08:00 Пепел. 10-я серия

09:00 Вести

09:35 Пятеро на одного

10:15 Сто к одному

11:00 Вести

12:00 Ликвидация. 13-я серия

12:50 Ликвидация. 14-я серия

14:00 Вести

14:45 Местное время. Санкт-Петербург. «Вести»

15:00 Классная тема!

17:00 Вести

18:00 Песни от всей души

20:00 Вести

20:40 Местное время. Санкт-Петербург. «Вести»

20:55 Непослушник

23:00 Рождество Христово. Прямая трансляция торжественного Рождественского богослужения

01:15 Иваново счастье

02:40 Поверь, всё будет хорошо

04:34 Перерыв в вещании

04:40 Три желания

Непослушник

Матч!. Программа передач на 6 января

06:00 Магия спорта

06:30 Ты в бане!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч! Прямая трансляция

09:55 Новости

10:00 Команда Матч

10:15 Спорт Тоша

10:35 Реальный Рокки

12:35 Ты в бане!

13:05 Новости

13:10 Karate Combat 2022. Трансляция из США

14:25 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Спринт. Трансляция из Италии. Прямая трансляция

16:10 Все на Матч! Прямая трансляция

16:45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. «Торпедо» (Нижний Новгород) - «Спартак» (Москва). Прямая трансляция

19:15 Все на Матч! Прямая трансляция

19:55 Наши в UFC. Специальный обзор

20:40 Новости

20:45 Королевский гамбит

23:05 Все на Матч! Прямая трансляция

23:55 Гандбол. Рождественский турнир. Мужчины. Россия - Беларусь. Трансляция из Москвы

01:30 Конный спорт. «Dubai World Cup Carnival». Трансляция из ОАЭ

03:05 Вид сверху

03:30 Новости

03:35 Ты в бане!

04:00 Жизнь после спорта. Сергей Тетюхин.

04:25 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. «Енисей» (Красноярский край) - ЦСКА

НТВ-Петербург. Программа передач на 6 января

04:55 Горюнов. Сезон 1. 13-я серия

05:40 Горюнов. Сезон 1. 14-я серия

06:25 Горюнов. Сезон 1. 15-я серия

07:10 Горюнов. Сезон 1. 16-я серия

08:00 Сегодня

08:20 Улицы разбитых фонарей-6. Конец квартала

09:20 Большое путешествие Деда Мороза

10:00 Сегодня

10:20 «Белая трость». Международный фестиваль

12:25 Балабол-3

16:00 Сегодня

16:20 Балабол-3

19:00 Сегодня

19:30 Бим. Сезон 1. 13-я серия

20:20 Бим. Сезон 1. 14-я серия

21:10 Бим. Сезон 1. 15-я серия

22:00 Бим. Сезон 1. 16-я серия

23:00 Квартирник НТВ у Маргулиса. Специальный выпуск

00:45 Настоятель

02:20 Настоятель-2

03:50 Новогодняя сказка для взрослых

04:45 Горюнов. Сезон 1. 17-я серия

ТВ-центр. Программа передач на 6 января

04:55 Личное дело майора Баранова

06:30 Женская логика-5

07:22 Женская логика-5

08:15 «Что-то пошло не так!» Юмористический концерт

09:20 Москва резиновая

09:55 Девушка без адреса

11:45 Назад в СССР

12:30 Счастье в конверте

14:30 События

14:45 Закулисные войны. Балет

15:30 Новогодний смехомарафон

16:00 Эксперимент

18:40 Доктор Иванов. Родная кровь

19:28 Доктор Иванов. Родная кровь

20:19 Доктор Иванов. Родная кровь

21:09 Доктор Иванов. Родная кровь

22:00 События

22:15 «Музыкальные приключения итальянцев в России»

23:00 «Голубой огонёк». Битва за эфир»

23:45 Любовные истории. Сердцу не прикажешь

00:25 Закулисные войны. Балет

01:05 Назад в СССР

01:45 Тайна песни

02:10 Янтарные крылья

02:56 Янтарные крылья

03:45 Земная жизнь Богородицы

04:20 Земная жизнь Иисуса Христа

Культура. Программа передач на 6 января

03:00 Перерыв в вещании

06:30 «Загадочная планета». «Пес в сапогах»

07:10 Сказание о земле сибирской

08:50 Легенды мирового кино. Владимир Зельдин

09:20 Неизвестный. Портрет неизвестного юноши

09:45 Земля Санникова

11:20 Поездка для души. Кто упрям - тому на Валаам

12:05 «Песенное сияние Белого моря». Государственный академический Северный русский народный хор

13:55 Забытое ремесло. Коробейник

14:10 Рассказы из русской истории

15:30 Гордость и предубеждение. 5-я и 6-я серии

17:15 Сокровища Московского Кремля. «Мальтийская корона Павла I», Фильм 6-й

18:10 Отцы и дети. Екатерина Рождественская

18:40 Демидовы

21:10 Больше, чем любовь. 85 лет со дня рождения Ларисы Шепитько

21:50 Ты и я

23:20 С. Рахманинов. Концерт №1 для фортепиано с оркестром. Солист А. Коробейников

23:55 Крепостная актриса

01:30 Поездка для души. Кто упрям - тому на Валаам

02:10 Лето господне. Рождество Христово

02:40 Забытое ремесло. Коробейник

03:00 Перерыв в вещании

СТС. Программа передач на 6 января

04:45 6 кадров. Сезон 5. 23-я серия

05:10 6 кадров. Сезон 5. 24-я серия

05:30 6 кадров. Сезон 5. 25-я серия

05:50 6 кадров. Сезон 5. 29-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 18-я серия

06:05 Ералаш. Сезон 1. 20-я серия

06:10 Ералаш. Сезон 1. 22-я серия

06:20 Ералаш. Сезон 1. 23-я серия

06:30 В некотором царстве...

07:00 Так сойдет

07:10 Мультфильмы

07:20 Остров ошибок

07:45 Мультфильмы

08:00 Ну, погоди!

08:30 Уральские пельмени

08:40 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «У»

09:50 Белль и Себастьян

11:40 Здравствуй, папа, Новый год!

13:25 Здравствуй, папа, Новый год! 2

15:20 Волшебный парк Джун

16:55 Двое: я и моя тень

18:50 Как стать Принцессой

21:00 Дневники принцессы-2: Как стать королевой

23:05 Лучшее во мне

01:15 Космос между нами

03:00 Уральские пельмени. Дело пахнет мандарином

04:10 6 кадров. Сезон 8. 17-я серия

04:30 6 кадров. Сезон 8. 19-я серия

04:50 6 кадров. Сезон 8. 20-я серия

Дневники принцессы-2: Как стать королевой

РЕН ТВ. Программа передач на 6 января

05:00 Невероятно интересные истории

06:20 Кремень

10:00 День «Засекреченных списков»

12:30 Новости

17:30 Документальный спецпроект. Раскол

19:30 Новости

19:45 Враг государства

22:15 Дежавю

00:30 Скалолаз

02:15 Огонь на поражение

03:55 Невероятно интересные истории

ТНТ. Программа передач на 6 января

05:00 «Студия «Союз». Сезон 4. 140-я серия

05:45 «Студия «Союз». Сезон 4. 134-я серия

06:30 Наша Russia. Дайджест. 6-я серия

07:00 Наша Russia. Дайджест. 7-я серия

07:25 Наша Russia. Дайджест. 8-я серия

07:50 Наша Russia. Дайджест. 9-я серия

08:15 Наша Russia. Дайджест. 10-я серия

08:45 Наша Russia. Дайджест. 11-я серия

09:10 Наша Russia. Дайджест. 12-я серия

09:35 Наша Russia. Дайджест. 13-я серия

10:00 Наша Russia. Дайджест. 14-я серия

10:25 Наша Russia. Дайджест. 15-я серия

10:55 Наша Russia. Дайджест. 16-я серия

11:20 Наша Russia. Дайджест. 17-я серия

11:40 Ресторан по понятиям. 1-я и 2-я серии

12:20 Ресторан по понятиям. 3-я и 4-я серии

13:15 Ресторан по понятиям. 6-я и 7-я серии

14:10 Ресторан по понятиям. 9-я и 10-я серии

14:50 Ресторан по понятиям-2. 1-я серия

15:20 Ресторан по понятиям-2. 2-я серия

15:40 Ресторан по понятиям-2. 3-я серия

16:10 Ресторан по понятиям-2. 4-я серия

16:35 Ресторан по понятиям-2. 5-я серия

17:05 Ресторан по понятиям-2. 6-я серия

17:30 Ресторан по понятиям-2. 7-я серия

17:55 Ресторан по понятиям-2. 8-я серия

18:15 Ресторан по понятиям-2. 9-я серия

18:45 Ресторан по понятиям-2. 10-я серия

19:05 Ресторан по понятиям-2. 11-я серия

19:30 Ресторан по понятиям-2. 12-я серия

20:00 Ресторан по понятиям: Бедный олигарх

21:00 Форсаж-8

23:25 Четыре рождества

00:55 Импровизация. Сезон 7. 208-я серия

01:40 Импровизация. Новогодний выпуск. Сезон 5. 141-я серия

02:25 Импровизация. Новогодний выпуск. Сезон 4. 109-я серия

03:10 Импровизация. Новогодний выпуск. Сезон 3. 68-я серия

03:55 Импровизация. Новогодний выпуск. Сезон 2. 28-я серия

Импровизация

Домашний. Программа передач на 6 января

02:45 О чём не расскажет река. 1-я - 4-я серии

05:40 Домашняя кухня

06:30 6 кадров

07:05 Предсказания-2023. 1-я - 4-я серии

10:45 Открытая дверь. 1-я - 4-я серии

15:00 За всё заплачено. 1-я - 4-я серии

19:00 Ветреный. 105-я - 107-я серии

21:25 За бортом

23:35 Вечера на хуторе близ Диканьки

00:45 Перелетные пташки. 1-я и 2-я серии

02:15 Клевер желаний. 1-я - 4-я серии