Телепрограмма на сегодня: 6 января 2023 года для всех каналов
Наконец-то долгожданная пятница наступила! Если вы всю праздничную неделю работали — уважаем, но соболезнуем. Если отдыхали — радуемся и тоже немного соболезнуем, так как скоро вам придется возвращаться в повседневный рабочий ритм. Но не спешите грустить! Впереди нас ждут чудесные выходные, а чтобы сделать их еще лучше, Киноафиша расскажет, что 6 января смотреть по федеральным каналам.
Первый. Программа передач на 6 января
04:25 Белая ночь, нежная ночь...
06:00 Новости
06:10 Француз
08:00 Телеканал «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 Жизнь своих
11:10 ПроУют
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 «Видели видео?» Новогодний выпуск
13:25 «Повара на колесах». Полная версия
14:30 Один дома-2
16:40 «Угадай мелодию». 20 лет спустя
17:30 «Поле чудес». Рождественский выпуск
18:00 Вечерние новости (с субтитрами)
18:15 «Поле чудес». Рождественский выпуск
19:05 Фантастика
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети». 10-й юбилейный сезон
23:00 Рождество Христово. Прямая трансляция из Храма Христа Спасителя
01:15 ПОДКАСТ.ЛАБ
Россия 1. Программа передач на 6 января
03:20 Другие. 13-я и 14-я серии
05:12 Перерыв в вещании
05:15 Другие. 15-я и 16-я серии
07:10 Пепел. 9-я серия
08:00 Пепел. 10-я серия
09:00 Вести
09:35 Пятеро на одного
10:15 Сто к одному
11:00 Вести
12:00 Ликвидация. 13-я серия
12:50 Ликвидация. 14-я серия
14:00 Вести
14:45 Местное время. Санкт-Петербург. «Вести»
15:00 Классная тема!
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души
20:00 Вести
20:40 Местное время. Санкт-Петербург. «Вести»
20:55 Непослушник
23:00 Рождество Христово. Прямая трансляция торжественного Рождественского богослужения
01:15 Иваново счастье
02:40 Поверь, всё будет хорошо
04:34 Перерыв в вещании
04:40 Три желания
Матч!. Программа передач на 6 января
06:00 Магия спорта
06:30 Ты в бане!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч! Прямая трансляция
09:55 Новости
10:00 Команда Матч
10:15 Спорт Тоша
10:35 Реальный Рокки
12:35 Ты в бане!
13:05 Новости
13:10 Karate Combat 2022. Трансляция из США
14:25 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Спринт. Трансляция из Италии. Прямая трансляция
16:10 Все на Матч! Прямая трансляция
16:45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. «Торпедо» (Нижний Новгород) - «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
19:15 Все на Матч! Прямая трансляция
19:55 Наши в UFC. Специальный обзор
20:40 Новости
20:45 Королевский гамбит
23:05 Все на Матч! Прямая трансляция
23:55 Гандбол. Рождественский турнир. Мужчины. Россия - Беларусь. Трансляция из Москвы
01:30 Конный спорт. «Dubai World Cup Carnival». Трансляция из ОАЭ
03:05 Вид сверху
03:30 Новости
03:35 Ты в бане!
04:00 Жизнь после спорта. Сергей Тетюхин.
04:25 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. «Енисей» (Красноярский край) - ЦСКА
НТВ-Петербург. Программа передач на 6 января
04:55 Горюнов. Сезон 1. 13-я серия
05:40 Горюнов. Сезон 1. 14-я серия
06:25 Горюнов. Сезон 1. 15-я серия
07:10 Горюнов. Сезон 1. 16-я серия
08:00 Сегодня
08:20 Улицы разбитых фонарей-6. Конец квартала
09:20 Большое путешествие Деда Мороза
10:00 Сегодня
10:20 «Белая трость». Международный фестиваль
12:25 Балабол-3
16:00 Сегодня
16:20 Балабол-3
19:00 Сегодня
19:30 Бим. Сезон 1. 13-я серия
20:20 Бим. Сезон 1. 14-я серия
21:10 Бим. Сезон 1. 15-я серия
22:00 Бим. Сезон 1. 16-я серия
23:00 Квартирник НТВ у Маргулиса. Специальный выпуск
00:45 Настоятель
02:20 Настоятель-2
03:50 Новогодняя сказка для взрослых
04:45 Горюнов. Сезон 1. 17-я серия
ТВ-центр. Программа передач на 6 января
04:55 Личное дело майора Баранова
06:30 Женская логика-5
07:22 Женская логика-5
08:15 «Что-то пошло не так!» Юмористический концерт
09:20 Москва резиновая
09:55 Девушка без адреса
11:45 Назад в СССР
12:30 Счастье в конверте
14:30 События
14:45 Закулисные войны. Балет
15:30 Новогодний смехомарафон
16:00 Эксперимент
18:40 Доктор Иванов. Родная кровь
19:28 Доктор Иванов. Родная кровь
20:19 Доктор Иванов. Родная кровь
21:09 Доктор Иванов. Родная кровь
22:00 События
22:15 «Музыкальные приключения итальянцев в России»
23:00 «Голубой огонёк». Битва за эфир»
23:45 Любовные истории. Сердцу не прикажешь
00:25 Закулисные войны. Балет
01:05 Назад в СССР
01:45 Тайна песни
02:10 Янтарные крылья
02:56 Янтарные крылья
03:45 Земная жизнь Богородицы
04:20 Земная жизнь Иисуса Христа
Культура. Программа передач на 6 января
03:00 Перерыв в вещании
06:30 «Загадочная планета». «Пес в сапогах»
07:10 Сказание о земле сибирской
08:50 Легенды мирового кино. Владимир Зельдин
09:20 Неизвестный. Портрет неизвестного юноши
09:45 Земля Санникова
11:20 Поездка для души. Кто упрям - тому на Валаам
12:05 «Песенное сияние Белого моря». Государственный академический Северный русский народный хор
13:55 Забытое ремесло. Коробейник
14:10 Рассказы из русской истории
15:30 Гордость и предубеждение. 5-я и 6-я серии
17:15 Сокровища Московского Кремля. «Мальтийская корона Павла I», Фильм 6-й
18:10 Отцы и дети. Екатерина Рождественская
18:40 Демидовы
21:10 Больше, чем любовь. 85 лет со дня рождения Ларисы Шепитько
21:50 Ты и я
23:20 С. Рахманинов. Концерт №1 для фортепиано с оркестром. Солист А. Коробейников
23:55 Крепостная актриса
01:30 Поездка для души. Кто упрям - тому на Валаам
02:10 Лето господне. Рождество Христово
02:40 Забытое ремесло. Коробейник
03:00 Перерыв в вещании
СТС. Программа передач на 6 января
04:45 6 кадров. Сезон 5. 23-я серия
05:10 6 кадров. Сезон 5. 24-я серия
05:30 6 кадров. Сезон 5. 25-я серия
05:50 6 кадров. Сезон 5. 29-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 18-я серия
06:05 Ералаш. Сезон 1. 20-я серия
06:10 Ералаш. Сезон 1. 22-я серия
06:20 Ералаш. Сезон 1. 23-я серия
06:30 В некотором царстве...
07:00 Так сойдет
07:10 Мультфильмы
07:20 Остров ошибок
07:45 Мультфильмы
08:00 Ну, погоди!
08:30 Уральские пельмени
08:40 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «У»
09:50 Белль и Себастьян
11:40 Здравствуй, папа, Новый год!
13:25 Здравствуй, папа, Новый год! 2
15:20 Волшебный парк Джун
16:55 Двое: я и моя тень
18:50 Как стать Принцессой
21:00 Дневники принцессы-2: Как стать королевой
23:05 Лучшее во мне
01:15 Космос между нами
03:00 Уральские пельмени. Дело пахнет мандарином
04:10 6 кадров. Сезон 8. 17-я серия
04:30 6 кадров. Сезон 8. 19-я серия
04:50 6 кадров. Сезон 8. 20-я серия
РЕН ТВ. Программа передач на 6 января
05:00 Невероятно интересные истории
06:20 Кремень
10:00 День «Засекреченных списков»
12:30 Новости
17:30 Документальный спецпроект. Раскол
19:30 Новости
19:45 Враг государства
22:15 Дежавю
00:30 Скалолаз
02:15 Огонь на поражение
03:55 Невероятно интересные истории
ТНТ. Программа передач на 6 января
05:00 «Студия «Союз». Сезон 4. 140-я серия
05:45 «Студия «Союз». Сезон 4. 134-я серия
06:30 Наша Russia. Дайджест. 6-я серия
07:00 Наша Russia. Дайджест. 7-я серия
07:25 Наша Russia. Дайджест. 8-я серия
07:50 Наша Russia. Дайджест. 9-я серия
08:15 Наша Russia. Дайджест. 10-я серия
08:45 Наша Russia. Дайджест. 11-я серия
09:10 Наша Russia. Дайджест. 12-я серия
09:35 Наша Russia. Дайджест. 13-я серия
10:00 Наша Russia. Дайджест. 14-я серия
10:25 Наша Russia. Дайджест. 15-я серия
10:55 Наша Russia. Дайджест. 16-я серия
11:20 Наша Russia. Дайджест. 17-я серия
11:40 Ресторан по понятиям. 1-я и 2-я серии
12:20 Ресторан по понятиям. 3-я и 4-я серии
13:15 Ресторан по понятиям. 6-я и 7-я серии
14:10 Ресторан по понятиям. 9-я и 10-я серии
14:50 Ресторан по понятиям-2. 1-я серия
15:20 Ресторан по понятиям-2. 2-я серия
15:40 Ресторан по понятиям-2. 3-я серия
16:10 Ресторан по понятиям-2. 4-я серия
16:35 Ресторан по понятиям-2. 5-я серия
17:05 Ресторан по понятиям-2. 6-я серия
17:30 Ресторан по понятиям-2. 7-я серия
17:55 Ресторан по понятиям-2. 8-я серия
18:15 Ресторан по понятиям-2. 9-я серия
18:45 Ресторан по понятиям-2. 10-я серия
19:05 Ресторан по понятиям-2. 11-я серия
19:30 Ресторан по понятиям-2. 12-я серия
20:00 Ресторан по понятиям: Бедный олигарх
21:00 Форсаж-8
23:25 Четыре рождества
00:55 Импровизация. Сезон 7. 208-я серия
01:40 Импровизация. Новогодний выпуск. Сезон 5. 141-я серия
02:25 Импровизация. Новогодний выпуск. Сезон 4. 109-я серия
03:10 Импровизация. Новогодний выпуск. Сезон 3. 68-я серия
03:55 Импровизация. Новогодний выпуск. Сезон 2. 28-я серия
Домашний. Программа передач на 6 января
02:45 О чём не расскажет река. 1-я - 4-я серии
05:40 Домашняя кухня
06:30 6 кадров
07:05 Предсказания-2023. 1-я - 4-я серии
10:45 Открытая дверь. 1-я - 4-я серии
15:00 За всё заплачено. 1-я - 4-я серии
19:00 Ветреный. 105-я - 107-я серии
21:25 За бортом
23:35 Вечера на хуторе близ Диканьки
00:45 Перелетные пташки. 1-я и 2-я серии
02:15 Клевер желаний. 1-я - 4-я серии