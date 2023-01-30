Звезда «Вампиров средней полосы» Дмитрий Чеботарев поет своей любимой в клипе на песню «Вверх»

Онлайн-кинотеатр START опубликовал клип на песню «Вверх», исполненную звездой популярного сериала «Вампиров средней полосы» Дмитрием Чеботаревым. Ранее эта композиция вошла в саундтрек шоу и была спета актером в седьмой серии второго сезона, вышедшей на экраны 24 января. Теперь же START поделился полной записью трогательной музыкальной сцены.

В «Вампирах средней полосы» Чеботарев играет Сергея Барановского, талантливого музыканта и возлюбленного графини-вампирши Ольги, роль которой исполняет Ольга Медынич. В седьмом эпизоде Барановский приходит в клуб, чтобы исполнить перед большим залом песню, посвященную его любимой. Во время выступления они мило смотрят друг на друга, вспоминая яркие моменты из совместного романтического прошлого.

Текст песни «Вверх» был написан шоураннером сериала Алексеем Акимовым, который и сам некогда играл в рок-группе. Музыку сочинил композитор проекта Денис Воронцов. Примечательно, что в мире сериала группа из сцены в клубе, под аккомпанемент которой поет Сергей, носит название «Денатурат» — именно так в свое время называлась реальная группа Акимова.

Сам Чеботарев признался, что уже давно хотел попробовать себя на музыкальном поприще:

«Это просто какой-то подарок и исполнение давней мечты. Еще с подросткового возраста, когда ребята играли во дворе на гитаре, я хотел петь, но стеснялся даже подпевать. Запись в студии отчасти стала для меня испытанием, но вместе с тем было кайфово».

Премьера финального восьмого эпизода второго сезона «Вампиров средней полосы» состоится на START 31 января.