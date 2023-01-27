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Киноафиша Новости «Симпсоны», «Гриффины» и «Закусочная Боба» продлены на новые сезоны

«Симпсоны», «Гриффины» и «Закусочная Боба» продлены на новые сезоны

27 января 2023 14:20
«Симпсоны», «Гриффины» и «Закусочная Боба» продлены на новые сезоны

Телеканал Fox продолжит выпускать три сериала, входящих в десятку самых популярных комедий.

Телеканал Fox продлил анимационные сериалы «Симпсоны», «Закусочная Боба» и «Гриффины» еще на два сезона. Таким образом, «Закусочная Боба» получат 14-й и 15-й сезоны, «Гриффины» — 35-й и 36-й сезоны, а «Симпсоны» снова закрепят за собой звание одного из самых продолжительных шоу в истории телевидения, получив 35-й и 36-й сезоны. Все анонсированные серии выйдут на Fox в 2024-2025 годах.

Комментируя данную новость, один из топ-менеджеров Fox Entertainment Майкл Торн заявил:

«Продлением этих трех проектов мы вновь отмечаем превосходство Fox в сфере анимации, наше давнее плодотворное сотрудничество с 20th Television, а также блестящие творческие команды, стоящие за разработкой сериалов. Три с лишним десятилетия существования «Симпсонов», более двух десятилетий существования «Гриффинов» и более десяти лет выхода «Закусочной Боба» доказывают несокрушимую силу анимационных шоу, выпускаемых нашим каналом, и бесконечную любовь фанатов к этим комедиям, ставшим классикой».

Все три шоу входят в первую десятку рейтинга комедий 2022-2023 годов: на данный момент «Симпсоны» занимают в нем четвертое место, «Гриффины» — пятое, а «Закусочная Боба» — первое. Кроме того, «Гриффины» все еще удерживают титул самого популярного проекта канала Fox за всю историю ведения соответствующей статистики. Сериал продолжает показывать невероятные результаты, собирая в среднем 5,1 млн зрителей сегмента P2+ (любые люди старше двух лет).

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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