Новинка от Гая Ричи и «Моя пиратская свадьба»: 5 классных комедийных боевиков, которые выйдут в этом году

Джей Ло испортили свадьбу пираты, а Стэйтем снова разгневался — рассказываем о смешных и захватывающих дух боевиках 2023 года.

Когда смотреть: 12 января, в кинотеатрах

Новый шпионский боевик Гая Ричи в духе культовых « Джентльменов » — то самое развлекательное кино, которого зрители так давно ждали. По сюжету, разведчик Орсон Форчун (вот откуда взялась «фортуна в названии) должен предотвратить продажу нового опасного оружия. Для этого ему нужно объединиться с лучшими оперативниками мира и получить «голливудское» прикрытие для операции с помощью известного киноактера, который присоединится к их спецотряду.

«Операция Фортуна» филигранно совмещает в себе постмодернистскую иронию над бондианой и традиционную стилистику ранних криминальных боевиков режиссера. И, как всегда у Ричи, в фильме собран поистине звездный каст из актеров, которые уже у него снимались: Джейсон Стэйтем (« Гнев человеческий », « Большой куш » и « Карты, деньги, два ствола »), Хью Грант («Джентльмены»), Джош Хартнетт (« Гнев человеческий »). И к этой маскулинной бомбе замедленного действия присоединилась потрясающая Обри Плаза , прославившаяся благодаря второму сезону « Белого лотоса ». В общем, в январе в кино будет по-настоящему огнестрельно и смешно.

Операция «Фортуна»: Искусство побеждать

Когда смотреть: 8 марта, в кинотеатрах

В прошлом году наконец состоялась долгожданная свадьба Дженнифер Лопес и Бена Аффлека . Но, видимо, Джен (или режиссерам комедий) так понравилась роль невесты в ее исполнении, что вслед за « Первым встречным » зрителей ждет еще один фильм о неординарной свадьбе с ее участием. В новой картине праздник сорвется из-за грабителей, которые взяли в заложники гостей свадьбы еще до начала церемонии. Спасти всех и вспомнить, почему жених с невестой когда-то влюбились друг в друга, предстоит неуверенной паре.

Жениха сыграет Джош Дюамель . Парочке молодоженов составят компанию Дженнифер Кулидж и Ленни Кравиц . А значит, торжество точно обещает быть сумасшедшим.

Моя пиратская свадьба

Когда смотреть: в мае 2023 года

Фанаты Marvel порадуются, ведь в этом году выйдет третья часть «Стражей Галактики». В фантастическом боевике с элементами комедии главные герои будут спасать Вселенную — и снова от страшных монстров. Команда во главе с Питером Квиллом отправляется выполнять очередную миссию на космическом корабле. К своим ролям вернутся Крис Пратт , Зои Салдана и другие.

Стражи галактики 3

Когда смотреть: в конце 2023 года

В 2023 году выйдет четвертая часть серии боевиков с Эдди Мерфи в главной роли. Продолжение «Полицейского из Беверли-Хиллз» снимет Марк Моллой. А знаменитый комедийный актер вернется к персонажу Акселю Фоули. Джадж Рейнхолд, который сыграл в оригинальной трилогии, тоже появится в продолжении. Кроме того, им составят компанию Джозеф Гордон-Левитт и Тейлор Пейдж.

Полицейский из Беверли-Хиллз 3

Когда смотреть: в конце 2023 года.

Создатели фильма пока не раскрывают деталей, но обещают нечто, переворачивающее зрительские ожидания от рождественских и новогодних фильмов. Режиссер комедий с Кэмерон Диаз (« Очень плохая училка » и « Домашнее видео »), а также двух сиквелов « Джуманджи » Джейк Кэздан планирует запустить «Красным» новую киновселенную. В фильме снимутся Дуэйн Джонсон , Крис Эванс , Люси Лью и Дж. К. Симмонс .