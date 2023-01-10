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Киноафиша Новости Вышел трейлер спин-оффа мюзикла «Бриолин» о группировке «Леди в розовом»

Вышел трейлер спин-оффа мюзикла «Бриолин» о группировке «Леди в розовом»

10 января 2023 12:55
Вышел трейлер спин-оффа мюзикла «Бриолин» о группировке «Леди в розовом»

Сериал о яркой группе девушек-изгоев, ставших легендами школы Ryndell High, выйдет в начале апреля.

Стриминговый сервис Paramount+ опубликовал трейлер сериала Grease: Rise of the Pink Ladies («Бриолин: восхождение «Леди в розовом»), который является спин-оффом культового мюзикла «Бриолин» 1978 года. Главные роли в шоу сыграли Мариса Давила («Нетипичный»), Ари Нотартомасо («Паранормальное явление: Ближайший родич»), Триша Фукухара («Женщина при деньгах») и Шайенн Изабель Уэллс, для которой эта роль в кино стала дебютной.

Действие сериала разворачивается за четыре года до событий оригинального «Бриолина», то есть в 1954 году. В центре сюжета — девушки Джейн (Давила), Оливия (Уэллс), Синтия (Нотартомасо) и Нэнси (Фукухара), образовавшие группу изгоев, решившую бросить вызов общественным стереотипам и отказаться вести себя так, как хотят окружающие. Своими смелым и дерзким поступком героини произвели настоящий фурор в школе Ryndell High.

Полноправным автором сериала, взявшим на себя обязанности шоураннера, сценариста, режиссера и исполнительного продюсера проекта, выступает Аннабель Оакес («Кокетка»). Кроме нее, режиссером также выступила Алетеа Джонс («Куколка»), снявшая пилотную серию шоу и еще два эпизода.

В целом Grease: Rise of the Pink Ladies будет состоять из десяти серий, первая из которых выйдет на Paramount + 6 апреля этого года.

Фото: Paramount+
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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