Никита Ефремов разрывается между благородством и семьей в трейлере драмы «Здоровый человек»

Кинокомпания «Каропрокат» представила трейлер многообещающей российской драмы «Здоровый человек», номинированной на премию «Золотой орел» в нескольких ключевых категориях, включая «Лучший фильм». Ведущую роль в картине сыграл Никита Ефремов.

В центре повествования окажется успешный телеведущий Егор Тихонов (Ефремов), уставший от однообразной и, на первый взгляд, счастливой жизни. В определенный момент Егор решается на кардинальные перемены. В попытке найти себя и сделать что-то хорошее, он становится волонтером в детской больнице, а также ищет пропавших людей. В ходе этой деятельности судьба сводит его молодой женщиной (Дарья Балабанова), которая понимает его, как никто другой. В то же время у Тихонова остается любящая супруга (Ирина Старшенбаум) и когда-то интересная работа, благодаря которой он получил признание. Чтобы хоть немного приблизиться к осознанию смысла своего бытия и разобраться в себе, главному герою предстоит заплатить серьезную цену.

Снял фильм по собственному сценарию обладатель награды ММКФ Петр Тодоровский («Лавстори», «Полет»). В остальной актерский состав вошли Полина Айнутдинова, Евгений Ткачук, Александр Михайлов, Платон Саввин, Маша Лобанова, Милена Нестерова и Олег Чугунов.

Мировая премьера ленты состоялась в рамках 44-го Московского международного кинофестиваля. Кинотеатральный релиз «Здорового человека» намечен на 2 марта.