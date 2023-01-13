Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Отзвуки прошлого" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Никита Ефремов разрывается между благородством и семьей в трейлере драмы «Здоровый человек»

Никита Ефремов разрывается между благородством и семьей в трейлере драмы «Здоровый человек»

13 января 2023 17:46
Никита Ефремов разрывается между благородством и семьей в трейлере драмы «Здоровый человек»

Лента Петра Тодоровского получила ряд номинаций на премию «Золотой орел».

Кинокомпания «Каропрокат» представила трейлер многообещающей российской драмы «Здоровый человек», номинированной на премию «Золотой орел» в нескольких ключевых категориях, включая «Лучший фильм». Ведущую роль в картине сыграл Никита Ефремов.

В центре повествования окажется успешный телеведущий Егор Тихонов (Ефремов), уставший от однообразной и, на первый взгляд, счастливой жизни. В определенный момент Егор решается на кардинальные перемены. В попытке найти себя и сделать что-то хорошее, он становится волонтером в детской больнице, а также ищет пропавших людей. В ходе этой деятельности судьба сводит его молодой женщиной (Дарья Балабанова), которая понимает его, как никто другой. В то же время у Тихонова остается любящая супруга (Ирина Старшенбаум) и когда-то интересная работа, благодаря которой он получил признание. Чтобы хоть немного приблизиться к осознанию смысла своего бытия и разобраться в себе, главному герою предстоит заплатить серьезную цену.

Снял фильм по собственному сценарию обладатель награды ММКФ Петр Тодоровский («Лавстори», «Полет»). В остальной актерский состав вошли Полина Айнутдинова, Евгений Ткачук, Александр Михайлов, Платон Саввин, Маша Лобанова, Милена Нестерова и Олег Чугунов.

Мировая премьера ленты состоялась в рамках 44-го Московского международного кинофестиваля. Кинотеатральный релиз «Здорового человека» намечен на 2 марта.

Фото: Каропрокат
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
Делай добро и смотри кино: Киноклуб Киноафиши объединяется с благотворительным фондом «Нужна помощь» Делай добро и смотри кино: Киноклуб Киноафиши объединяется с благотворительным фондом «Нужна помощь» Читать далее 12 января 2023
Новинка от Гая Ричи и «Моя пиратская свадьба»: 5 классных комедийных боевиков, которые выйдут в этом году Новинка от Гая Ричи и «Моя пиратская свадьба»: 5 классных комедийных боевиков, которые выйдут в этом году Читать далее 11 января 2023
Телепрограмма на сегодня: 14 января 2023 года для всех каналов Телепрограмма на сегодня: 14 января 2023 года для всех каналов Читать далее 14 января 2023
«Мы ржали каждый день, работая на площадке»: эксклюзивное интервью с Гаем Ричи и актерами «Операции «Фортуна»: Искусство побеждать» «Мы ржали каждый день, работая на площадке»: эксклюзивное интервью с Гаем Ричи и актерами «Операции «Фортуна»: Искусство побеждать» Читать далее 11 января 2023
Что смотреть на выходных: «Одни из нас», «Мэйфейрские ведьмы» с Александрой Даддарио и экшен про викингов Что смотреть на выходных: «Одни из нас», «Мэйфейрские ведьмы» с Александрой Даддарио и экшен про викингов Читать далее 13 января 2023
Выжить любой ценой: 10 фильмов и сериалов про постапокалипсис последних лет Выжить любой ценой: 10 фильмов и сериалов про постапокалипсис последних лет Читать далее 14 января 2023
Магия продолжается: 5 проектов Disney, которые выйдут в 2023 году Магия продолжается: 5 проектов Disney, которые выйдут в 2023 году Читать далее 14 января 2023
Программа ТВ на Старый новый год: что покажут сегодня 13 января 2023 года Программа ТВ на Старый новый год: что покажут сегодня 13 января 2023 года Читать далее 12 января 2023
От третьего сезона «Ведьмака» до продолжения «Уэнсдэй»: 10 самых ожидаемых сериалов Netflix 2023 года От третьего сезона «Ведьмака» до продолжения «Уэнсдэй»: 10 самых ожидаемых сериалов Netflix 2023 года Читать далее 12 января 2023
Related video