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Киноафиша Новости «На Западном фронте без перемен» лидирует по количеству номинаций на премию BAFTA 2023

«На Западном фронте без перемен» лидирует по количеству номинаций на премию BAFTA 2023

20 января 2023 11:14
«На Западном фронте без перемен» лидирует по количеству номинаций на премию BAFTA 2023

Картина стала рекордсменом BAFTA по количеству номинаций для неанглоязычного фильма.

Британская академия кинематографического и телевизионного искусства огласила список номинантов на премию BAFTA 2023.

Лидером по количеству номинаций стала немецкая военная драма «На Западном фронте без перемен», получившая 14 позиций в списке. Проект Netflix претендует на звание лучшего фильма года и лучшего фильма на иностранном языке, а также на призы за лучшие режиссуру, адаптированный сценарий, оригинальный саундтрек, мужскую роль второго плана и другие награды. Примечательно, что картина стала одним из двух неанглоязычных фильмов, получивших наибольшее количество номинаций в истории премии: ранее такое же количество позиций удалось получить лишь тайваньскому боевику «Крадущийся тигр, затаившийся дракон».

Следом за «На Западном фронте без перемен» в топе фильмов с наибольшим количеством номинаций идут «Банши Инишерина» и «Всё везде и сразу» — обе ленты получили по десять номинаций. За ними разместились «Элвис» с девятью номинациями и «Тар» Тодда Филда с пятью номинациями. Все четыре картины были номинированы на приз за лучший фильм.

По четыре номинации получили «Солнце мое», «Бэтмен», «Любовь по вызову», «Топ Ган: Мэверик» и «Кит». Трех номинаций были удостоены «Вавилон», «Империя света». «Пиноккио Гильермо дель Торо», «Жить» и «Треугольник печали».

В этом году в список попало много актеров-новичков, номинированных на BAFTA впервые в карьере. В их число вошли Ана де Армас («Блондинка»), Анджела Бассетт («Черная Пантера: Ваканда навеки»), Остин Батлер («Элвис»), Колин Фаррелл («Банши Инишерина»), Брендан Фрейзер («Кит»), Пол Мескал («Солнце мое») и Ке Хюи Куан («Всё везде и сразу»).

Свои первые номинации на BAFTA стали Джина Принс-Байтвуд («Королева-воин»), Тодд Филд («Тар»), Дэн Кван и Даниэл Шайнерт («Все и везде, и сразу») и Эдвард Бергер («На западном фронте без перемен»). Кроме них, за награду также поборются Мартин Макдона («Банши Инишерина») и Пак Чхан-ук («Решение уйти»).

Церемония вручения BAFTA 2023 пройдет 19 февраля.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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