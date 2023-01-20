«На Западном фронте без перемен» лидирует по количеству номинаций на премию BAFTA 2023

Британская академия кинематографического и телевизионного искусства огласила список номинантов на премию BAFTA 2023.

Лидером по количеству номинаций стала немецкая военная драма «На Западном фронте без перемен», получившая 14 позиций в списке. Проект Netflix претендует на звание лучшего фильма года и лучшего фильма на иностранном языке, а также на призы за лучшие режиссуру, адаптированный сценарий, оригинальный саундтрек, мужскую роль второго плана и другие награды. Примечательно, что картина стала одним из двух неанглоязычных фильмов, получивших наибольшее количество номинаций в истории премии: ранее такое же количество позиций удалось получить лишь тайваньскому боевику «Крадущийся тигр, затаившийся дракон».

Следом за «На Западном фронте без перемен» в топе фильмов с наибольшим количеством номинаций идут «Банши Инишерина» и «Всё везде и сразу» — обе ленты получили по десять номинаций. За ними разместились «Элвис» с девятью номинациями и «Тар» Тодда Филда с пятью номинациями. Все четыре картины были номинированы на приз за лучший фильм.

По четыре номинации получили «Солнце мое», «Бэтмен», «Любовь по вызову», «Топ Ган: Мэверик» и «Кит». Трех номинаций были удостоены «Вавилон», «Империя света». «Пиноккио Гильермо дель Торо», «Жить» и «Треугольник печали».

В этом году в список попало много актеров-новичков, номинированных на BAFTA впервые в карьере. В их число вошли Ана де Армас («Блондинка»), Анджела Бассетт («Черная Пантера: Ваканда навеки»), Остин Батлер («Элвис»), Колин Фаррелл («Банши Инишерина»), Брендан Фрейзер («Кит»), Пол Мескал («Солнце мое») и Ке Хюи Куан («Всё везде и сразу»).

Свои первые номинации на BAFTA стали Джина Принс-Байтвуд («Королева-воин»), Тодд Филд («Тар»), Дэн Кван и Даниэл Шайнерт («Все и везде, и сразу») и Эдвард Бергер («На западном фронте без перемен»). Кроме них, за награду также поборются Мартин Макдона («Банши Инишерина») и Пак Чхан-ук («Решение уйти»).

Церемония вручения BAFTA 2023 пройдет 19 февраля.