Опубликован первый кадр из фильма Back to Black о жизни Эми Уайнхаус

В сети появился первый кадр из байопика Back to Black, в котором расскажут историю жизни певицы Эми Уайнхаус. На представленном изображении в образе покойной звезды запечатлена молодая актриса Мариса Абела, наиболее известная по сериалу «Индустрия».

Cъемки картины стартуют в Лондоне в будущий понедельник, 16 января. Руководит процессом постановщица Сэм Тейлор-Джонсон, до этого снявшая драму «Стать Джоном Ленноном» и первую часть «Пятидесяти оттенков серого». Сценарий написал Мэтт Гринхал, ранее сотрудничавший с Тейлор-Джонсон над фильмом о лидере The Beatles. Также в его послужном списке картины «Кинозвезды не умирают в Ливерпуле» и «Контроль».

В предстоящем фильме подробно осветят личную жизнь и творческий путь скончавшейся в 2011 году Уайнхаус. Название ленты — Back to Black — это отсылка к одноименному альбому и песне певицы. Производство курируют кинокомпании Focus Features, Monumental Pictures и Studiocanal.

В отличие от многих байопиков, картина получила полную поддержку со стороны родственников Уайнхаус. Ниже приведен официальный комментарий родителей Эми:

«Мы очень рады, что Studiocanal, Focus Features и Monumental снимают эту ленту, воспевающую выдающееся музыкальное наследие нашей дочери Эми, воздавая дань ее таланту так, как она этого заслуживает».

Дата релиза Back to Black пока не анонсирована.