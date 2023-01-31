В байопике о Майкле Джексоне главную роль сыграет его племянник Джафар

Как передает Variety, Джафар Джексон, племянник звезды поп-музыки Майкла Джексона, сыграет своего дядю в будущем биографическом фильме Michael («Майкл»).

Картина, которую снимет режиссер Антуан Фукуа, расскажет о судьбе и наследии человека, вошедшего в историю мировой поп-музыки. По словам представителей студии Lionsgate, которая занимается разработкой проекта, эта лента исследует все аспекты жизни Джексона, «включая его самые главные выступления, благодаря которым он обрел статус величайшего артиста всех времен».

Фильм создается в тесном сотрудничестве с наследниками певца, что может повлиять на то, как будущий фильм отразит темные стороны биографии Джексона, в том числе многочисленные обвинения в сексуальном насилии над детьми, которые были выдвинуты против него при жизни и после смерти. Сам исполнитель всегда отрицал свою причастность к этим ужасным инцидентам, а в 2003 году суд признал его невиновным. Джексон умер в 2009 году в возрасте 50 лет. Он до конца своих дней настаивал на своей невиновности, но различные слухи и обвинения до сих пор продолжают омрачать память о нем.

Фукуа наиболее известен по своему знаменитому криминальному триллеру «Тренировочный день», а также боевикам «Стрелок» и «Быстрее пули». Продюсером его новой картины выступает Грэм Кинг, создатель оскароносной «Богемской рапсодии». «Майкл» станет первой крупной работой Джафара Джексона в кино. Команда вела поиск актера на главную роль по всему миру и остановилась именно на нем, поскольку он невероятно «органично олицетворяет дух и личность Майкла».