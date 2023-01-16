Погружение во тьму: вышел тизер-трейлер второго сезона «Шершней»

Стриминговый сервис Showtime представил первый тизер-трейлер второго сезона психологического триллера «Шершни». К своим главным ролям в продолжении сериала вернулись Джульетт Льюис («Что гложет Гилберта Гейла»), Кристина Риччи («Уэнсдэй»), Тони Сайпресс («Помнить все») и Элла Пернелл («Сладкая горечь»). На этот раз к ним также присоединились Лорен Эмброуз («Дом с прислугой»), Джейсон Риттер («Миллион мелочей»), Элайджа Вуд («Иди к папочке») и другие.

Сериал повествует о женской школьной футбольной команде, потерпевшей авиакатастрофу в лесах Онтарио. Пытаясь адаптироваться к существованию в суровых условиях дикой природы, выжившие начинают терять рассудок и превращаться в жестоких каннибалов. Действие разворачивается в двух временных линиях: непосредственно после крушения и 25 лет спустя, когда вернувшиеся в цивилизацию героини всеми силами пытаются утаить от общественности подробности того, на что им пришлось идти, чтобы сохранить свои жизни.

В новом тизере показано, что во втором сезоне Натали (Льюис) предстоит пройти серьезные испытания. Она решает прибегнуть к регрессионной терапии, чтобы вернуть себе подавленные воспоминания о событиях, случившихся после авиакатастрофы. В следующих кадрах мы видим, как Мисти (Риччи) пытается убедить себя не плакать, однако что именно стало причиной ее грусти — неизвестно. В конце ролика на экране появляется герой Вуда, который говорит Мисти, что дружба с ней дается ему нелегко.

Шоураннерами проекта выступают Эшли Лайл («Послания из другого мира») и Барт Никерсон («Древние»).

Премьера второго сезона «Шершней» состоится на Showtime 24 марта.