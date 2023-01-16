Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Турбозавры. Зимние приключения" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Погружение во тьму: вышел тизер-трейлер второго сезона «Шершней»

Погружение во тьму: вышел тизер-трейлер второго сезона «Шершней»

16 января 2023 11:11
Погружение во тьму: вышел тизер-трейлер второго сезона «Шершней»

Премьера продолжения шоу о выживании футболисток в диком лесу состоится в конце марта.

Стриминговый сервис Showtime представил первый тизер-трейлер второго сезона психологического триллера «Шершни». К своим главным ролям в продолжении сериала вернулись Джульетт Льюис («Что гложет Гилберта Гейла»), Кристина Риччи («Уэнсдэй»), Тони Сайпресс («Помнить все») и Элла Пернелл («Сладкая горечь»). На этот раз к ним также присоединились Лорен Эмброуз («Дом с прислугой»), Джейсон Риттер («Миллион мелочей»), Элайджа Вуд («Иди к папочке») и другие.

Сериал повествует о женской школьной футбольной команде, потерпевшей авиакатастрофу в лесах Онтарио. Пытаясь адаптироваться к существованию в суровых условиях дикой природы, выжившие начинают терять рассудок и превращаться в жестоких каннибалов. Действие разворачивается в двух временных линиях: непосредственно после крушения и 25 лет спустя, когда вернувшиеся в цивилизацию героини всеми силами пытаются утаить от общественности подробности того, на что им пришлось идти, чтобы сохранить свои жизни.

В новом тизере показано, что во втором сезоне Натали (Льюис) предстоит пройти серьезные испытания. Она решает прибегнуть к регрессионной терапии, чтобы вернуть себе подавленные воспоминания о событиях, случившихся после авиакатастрофы. В следующих кадрах мы видим, как Мисти (Риччи) пытается убедить себя не плакать, однако что именно стало причиной ее грусти — неизвестно. В конце ролика на экране появляется герой Вуда, который говорит Мисти, что дружба с ней дается ему нелегко.

Шоураннерами проекта выступают Эшли Лайл («Послания из другого мира») и Барт Никерсон («Древние»).

Премьера второго сезона «Шершней» состоится на Showtime 24 марта.

Фото: Showtime
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
Телепрограмма на сегодня: 15 января 2023 года для всех каналов Телепрограмма на сегодня: 15 января 2023 года для всех каналов Читать далее 15 января 2023
6 тонн апельсинов и строгая цветовая палитра: 10 интересных фактов о «Чебурашке» 6 тонн апельсинов и строгая цветовая палитра: 10 интересных фактов о «Чебурашке» Читать далее 16 января 2023
Выжить любой ценой: 10 фильмов и сериалов про постапокалипсис последних лет Выжить любой ценой: 10 фильмов и сериалов про постапокалипсис последних лет Читать далее 14 января 2023
Джону Карпентеру — 75: творческий путь культового режиссера Джону Карпентеру — 75: творческий путь культового режиссера Читать далее 16 января 2023
Что-то пошло не так: 6 неудавшихся перезапусков и продолжений популярных сериалов Что-то пошло не так: 6 неудавшихся перезапусков и продолжений популярных сериалов Читать далее 16 января 2023
Тест: сможешь ли ты выжить в сериале «Одни из нас»? Тест: сможешь ли ты выжить в сериале «Одни из нас»? Читать далее 15 января 2023
«Чебурашка»: все актеры из фильма, сыгравшие главных персонажей «Чебурашка»: все актеры из фильма, сыгравшие главных персонажей Читать далее 16 января 2023
Элли из «Одних из нас»: 8 фильмов и сериалов с Беллой Рэмси, которые стоит посмотреть Элли из «Одних из нас»: 8 фильмов и сериалов с Беллой Рэмси, которые стоит посмотреть Читать далее 15 января 2023
«Одни из нас»: еще более мрачная версия жуткого мира, уничтоженного грибами «Одни из нас»: еще более мрачная версия жуткого мира, уничтоженного грибами Читать далее 16 января 2023
Магия продолжается: 5 проектов Disney, которые выйдут в 2023 году Магия продолжается: 5 проектов Disney, которые выйдут в 2023 году Читать далее 14 января 2023
Related video