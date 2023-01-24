Одержимость, ведьмы и серийные убийцы: 7 жутких испанских фильмов ужасов

«Уиджи: Проклятие Вероники» благодаря своему минимализму и концентрации на темной стороне спиритических сеансов, которые давно стали развлечением для подростков, стал одним из самых жутких фильмов ужасов об одержимости. В этом испанском хорроре, снятом режиссером Пако Пласа, нет нагромождения пугающих элементов и скримеров, как в той же франшизе «Заклятие», но картина, безусловно, увлекает своей камерностью, нервирующей медлительной манерой повествования и довольно просто снятыми сценами проявления демонической силы, которые тем не менее заставят вздрогнуть даже самых скептически настроенных зрителей.

Несмотря на некую примитивность, «Проклятие Вероники» начинает восприниматься совершенно по-другому, если брать в расчет тот факт, что оно основано на реальных событиях. Молодая испанка Эстефании Гутьеррес Ласаро и ее подруги баловались доской Уиджи. Они вызывали духов и относились к сеансам как к детской забаве. Однако спустя несколько месяцев Эстефания стала ощущать в доме чье-то присутствие, а спустя короткое время она умерла. Фильм по-своему интерпретирует эту пугающую историю, которая очень популярна в Испании, аккуратно добавляя к одержимости тему взросления. Получилось очень интересно.

Уиджи: Проклятие Вероники

Самый свежий испанский хоррор «13 изгнаний дьявола» только вышел в российский прокат. В своем дебютном фильме ужасов режиссер Хакобо Мартинес исследует само явление одержимости с разных точек зрения – религиозной, научной и психологической. Главная героиня, семнадцатилетняя Лаура, которая растет в строгой религиозной семье, устав от гиперопеки и постоянных запретов, бросает вызов своим родителям и сбегает с друзьями на хеллоуинские гуляния. Ребята проводят спиритический сеанс в заброшенном доме с плохой репутацией, ну а дальше все как в «Веронике» – девушка начинает слышать голоса и ощущать потустороннее присутствие в своей комнате. Вот если в других испанских хоррорах об одержимости часто описываются реальные истории, создатели «13 изгнаний» копнули глубже и попытались показать, к каким страшным вещам приводят сила самоубеждения, религиозный фанатизм и непоколебимая вера в сверхъестественное, – вышло по-настоящему страшно.

13 изгнаний дьявола

Дипломная работа (1996)

«Дипломная работа» – один из лучших фильмов ужасов испанского режиссера, мастера остросюжетных триллеров и леденящих душу хорроров Алехандро Аменабара, который больше всего известен своей мистической картиной «Другие» с Николь Кидман в главной роли.

Дебютная лента «испанского Хичкока», тревожная и кровавая «Дипломная работа», номинированная на престижную премию «Гойя» за лучший фильм, рассказывает о студентке киношколы по имени Анджела, которая пишет диплом о насилии в кино. В поисках материалов для своей научной работы, она натыкается на кассету, на которой запечатлено жестокое убийство молодой девушки, учившейся на факультете главной героини и пропавшей несколько лет назад. Анджела выясняет, что это далеко не первое таинственное исчезновение в киношколе, в стенах которой, вероятно, орудует маньяк. «Дипломная работа» – безупречно снятый хоррор-триллер, который держит в напряжении вплоть до финала и вполне может зайти за более серьезную и жестокую версию «Крика», в которой уже обсуждают не клише в ужасах, а кризис морали и «пресыщенность» зрителя, да и вообще допустимость насилия в кино. Фильм Аменабара больше всего пугает тем, что серийным убийцей в нем может оказаться кто угодно из однокурсников девушки или преподавателей, ведь он умело маскируется под среднестатистического человека, который ничем не выделяется. И самое страшное, как много ассоциаций возникает с реальными преступлениями во время просмотра «Дипломной работы».

Дипломная работа

«Бабушка» – еще один интересный хоррор автора «Уиджи: Проклятие Вероники» Пако Пласы, который мы не могли обойти стороной. Это, опять же, идеальный фильм для тех, кому нравятся авторские, минималистичные ужасы со множеством метафор и вдохновленные человеческими фобиями. «Бабушка» рассказывает о молодой модели Сусане, которая пытается добиться успеха в Париже, но из-за сердечного приступа бабушки, живущей в Мадриде, девушке срочно нужно вернуться в родную Испанию, потому что других родственников у старушки нет. Проводя все время с пожилой женщиной в многокомнатной квартире, главная героиня сталкивается с необъяснимыми вещами и понимает, что ее любимая бабушка практиковала черную магию.

Последний хоррор Пако Пласы – страшная сказка о страхе перед старением и его надвигающейся неизбежностью. Все действие картины происходит в замкнутом пространстве плохо освещенной квартиры, поэтому, если смотреть «Бабушку» в полной темноте и в одиночестве, возникает ощущение, что злая ведьма стоит прямо у вас за спиной.

Бабушка

Дом, который кричит (1969)

Старомодный испанский фильм ужасов режиссера Нарсисо Ибаньеса Серрадоры, который невольно ассоциируется с лучшими ранними образцами джалло (с «Шестью женщинами для убийцы» и другими) повествует о темных секретах закрытого учебного заведения для трудновоспитуемых девушек. Владелица школы мадам Фурно требует от воспитанниц идеальных манер и послушания, а за малейшие нарушения дисциплины подвергает юных особ пыткам и издевательствам, и неудивительно, что некоторые из учениц начинают бесследно исчезать. Так что «Дом, который кричит» вполне мог вдохновить создателей мини-сериала «Пансион». Винтажная, таинственная атмосфера, окутывающая хоррор Серрадоры, эстетические оммажи на «Психо», саспенс, цепляющий с первых минут, прекрасно прописанные характеры героинь и бессчетное количество скелетов в шкафу – главные причины, чтобы немедленно познакомиться с одним из лучших фильмов ужасов в истории испанского кино.

Дом, который кричит

Гнездо землеройки (2014)

Этот драматический фильм ужасов испанских режиссеров Хуана Фернандо Андреса и Эстебана Роэля – пугающая метафоричная история о детских травмах, следы от которых никуда исчезают. 1950-е годы. Главная героиня «Гнезда землеройки» Монце страдает агорафобией и никогда не покидает свое жилище в Мадриде. Единственный человек, которого она не избегает, – это ее младшая сестра, которую женщина воспитала. Жизнь идет своим чередом, пока в нее не врывается новый сосед Монце Карлос. В этот момент все начинает рушиться.

«Гнездо землеройки» – душераздирающее сочетание «Отвращения» Полански и экранизации «Мизери». Хоррор иллюстрирует все последствия не проработанного со специалистом трудного и несчастливого детства. Зацикленность на боли, которая была синонимом подросткового возраста, взрастила в Монце настоящего монстра, превращение в которого мы наблюдаем большую часть фильма. Своим прогрессирующим безумием главная героиня напоминает готическую Перл средних лет, а сыгравшая ее Макарена Гомес была номинирована на премию «Гойя» как лучшая актриса. «Гнездо землеройки» – ларец с ужасами, искушению открыть который невозможно противиться.

Гнездо землеройки

О колоритных, безрассудных и напоминающих эксцентричный карнавал фильмах одного из самых выдающихся испанских режиссеров Алекса де ла Иглесиа можно говорить бесконечно. Изначально хотелось написать о его последней работе, слэшере «Венецияфрения», язвительно критикующей потоки туристов в Венеции, не уважающих местных жителей (этот наплыв путешественников в реальной жизни частенько провоцирует забастовки итальянцев), но все-таки начать знакомство с творчеством мастера экстраординарного кино стоит с «Ведьм из Сугаррамурди». Эта хоррор-комедия, кишащая неприятными и жуткими сценами, вдохновлена легендами о деревне в Стране Басков, в которой много веков назад якобы жили колдуньи. По народным преданиям, женщины устраивали шабаши в пещерах подле Сугаррамурди, где до сих пор проводят экскурсии для туристов. Фильм Иглесиа рассказывает о трех грабителях-неудачниках, которые пытаются укрыться от полиции и попадают в лапы древних ведьм из маленькой деревушки. «Ведьмы из Сугаррамурди» – пугающе веселое кино с ужасающими плотоядными колдуньями, в котором фольклор переплетается с критикой патриархата, – и на это сочетание очень интересно смотреть. Одну из центральных ролей в картине сыграла Макарена Гомес из «Гнезда землеройки» – еще одна причина увидеть фильм.