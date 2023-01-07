Официально: сериал «Уэнсдэй» получит второй сезон

Проект стал одним из самых популярных шоу Netflix за всю историю стримера.

Потоковый сервис Netflix сделал то, что от него многие очень ждали — стример продлил на второй сезон сериал «Уэнсдэй». Разговоры о продолжении мистической комедии Тима Бертона велись практически со дня премьеры, но теперь это подкреплено на официальном уровне.

В качестве подтверждения медиагигант опубликовал видеоанонс, в котором Дженна Ортега в закадровой речи иронично комментирует обрушившуюся на нее славу и благодарит зрителей. Суперхит по вселенной «Семейки Аддамс» стал вторым по популярности англоязычным шоу стримера, уступив лишь четвертому сезону «Очень странных дел».

Более того, «Уэнсдэй» удалось стать третьим сериалом цифровой платформы, сумевшим менее чем за месяц преодолеть планку просмотров в 1 миллиард часов. Если вдаваться в конкретику, то за первые четыре недели с момента релиза аудитория насмотрела проект на 1,237 млрд часов.

Сериал Netflix и MGM Television повествует о приключениях Уэнсдэй Аддамс в Академии Невермор, куда ее ссылают после инцидента с пираньями в школьном бассейне. Там героиня учится управлять проявляющимися экстрасенсорными способностями, пытается раскрыть давнюю тайну своих родителей, а также распутать череду зверских убийств. У шоураннеров Альфреда Гофа и Майлза Миллара есть план на несколько сезонов, а разработка второго началась еще до официального объявления о продлении.

Второй сезон «Уэнсдэй» выйдет не раньше 2024 года.