Создатели «Чебурашки» нацелены на сиквел

Продюсер сверхуспешного российского фильма «Чебурашка» Алексей Троцюк заявил, что создатели картины намерены превратить ее во франшизу. В новом интервью интернет-порталу «Бюллетень кинопрокатчика» Троцюк сказал, что команда проекта многому научилась при создании ленты и намерена использовать приобретенный опыт в следующих частях серии. При этом делиться какими-либо подробностями о будущих фильмах он отказался.

Троцюк также прокомментировал невероятный успех «Чебурашки», который сегодня, 10 января, установил новый абсолютный рекорд по сборам среди отечественных кинокартин за всю историю. По словам продюсера, успех фильма обоснован тем, что создателям удалось точно попасть в запросы современного российского зрителя. Это «универсальный событийный хит», который пришелся по душе самой разнообразной аудитории. Продюсер добавил, что фильм еще долго будет идти в кинотеатрах, так как многие люди захотят продлить праздничные ощущения.

Кроме того, Троцюк заявил, что успех «Чебурашки» во многом стал знаком победы в битве кинопроизводителей за российский прокат и зрителей. По его мнению, сборы «Чебурашки» свидетельствует о том, что отечественная индустрия может быть жизнеспособной и самостоятельной. Также продюсер сказал, что даже при наличии в прокате сильной конкуренции со стороны западных кинокомпаний, их проекту все равно удалось бы добиться тех же впечатляющих результатов, только несколько позже.