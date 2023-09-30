Меню
30 сентября 2023
Объявлена конкурсная программа кинофестиваля «Послание к человеку» 2023
Боссы студии Marvel вскоре встретятся со сценаристами на предмет новых «Людей Икс»
О крушении батискафа «Титан» будет снят художественный фильм
Попытка не пытка: история о том, как заржавела «Пила»
Вышел новый трейлер фильма «Гардемарины 1787. Мир»
Питер Динклэйдж устраивает кровавую бойню в тизере ремейка «Токсичного мстителя»
Откровенные истории: вышел новый трейлер сериала Дарьи Мороз «Секс. До и после»
29 сентября 2023
Джеймс Ганн назвал артистов, которые сохранят свои роли в киновселенной DC после перезапуска
Анджелина Джоли объяснила, почему перестала активно сниматься в кино
На Okko вышел документальный сериал «История российских компьютерных игр»
Что смотреть на выходных: спин-офф «Пацанов», «Синий жук» от DC и целых четыре новых фильма Уэса Андерсона
Начались съемки приключенческого фильма «Последний Ронин» с Юрием Колокольниковым
«Пила 10» получила на Rotten Tomatoes высочайшую оценку среди всех частей франшизы
Приквел «Хищника»: боевик «Добыча» получит сиквел
С 2 по 12 октября в Санкт-Петербурге пройдет международный фестиваль «Докер»
Нина Добрев симулирует рак в трейлере комедии «Очень плохая девчонка»
Мальчик выживает среди диких льдов в трейлере приключенческой драмы «Дух Байкала»
Киллер Лиам Нисон сражается с террористами в трейлере триллера «Последний наемник»
Андрей Звягинцев снимет фильм о русском олигархе «Юпитер»
Одна ночь в Нью-Йорке: Киноафиша приглашает на показ фильма «Иди ко мне, детка!»
28 сентября 2023
Эмма Стоун и Нэйтан Филдер готовятся преобразовывать дома в зловещем тизере сериала «Проклятие»
Юлия Пересильд борется за престол в трейлере исторического блокбастера «Императрицы»
Вышел трейлер шпионского фильма «Аргайл» с Генри Кавиллом и другими звездами
Умер актер Майкл Гэмбон, известный по роли Альбуса Дамблдора в «Гарри Поттере»
Сверхлюди управляют эмоциями людей в трейлере российского фэнтези «Самая большая луна»
Девушка дарит животным способность говорить в трейлере мультика «Заветное желание»
Четвертый сезон «Настоящего детектива» получил новый трейлер и дату премьеры
8 ироничных ромкомов Вуди Аллена, которые скрасят осенние вечера
Забастовка Гильдии сценаристов Америки завершилась
Юмор, экшен и социальная критика: появились рецензии на «Поколение «Ви»
Netflix выпустил трейлер аниме по Tomb Raider и проморолики других анимационных проектов
Сегодня в России выходит фильм ужасов «Заклятие. Зло внутри»
В прокат выходит корейская фантастическая драма «Луна»
27 сентября 2023
Хоакин Феникс атакует Россию на новых кадрах из фильма «Наполеон»
Инопланетяне подключаются к голове мальчика в трейлере мультфильма «Супермозг»
Стивен Кинг и Гильермо дель Торо похвалили хоррор «Никто тебя не спасет»
Студия A24 опубликовала первые кадры из сериала «Проклятье» с Эммой Стоун
Эльдар Калимулин влюбляется и грезит о музыке в трейлере фильма «Год рождения»
Будущий священник влюбляется в дерзкую художницу в трейлере комедии «Страсти по Матвею»
Безумная вселенная «Пацанов» расширяется: 5 вещей, которые нужно знать о новом сериале «Поколение "Ви"»
Любовь превращается в карьерное противостояние в трейлере триллера «Честная игра»
Натали Портман вмешивается в брак Джулианны Мур в трейлере драмы «Май, декабрь»
Джесси Бакли одновременно любит двух мужчин в трейлере романтического фильма «Ногти»
26 сентября 2023
27 октября в Москве начнется фестиваль поп-культуры Fan Fest
Кино восстанавливает справедливость: вышел новый проморолик «Убийц цветочной луны»
Боевик «Немая ярость» с Юэлем Киннаманом выйдет в России 30 ноября
Березки, футбол и бандиты: вышел новый тизер сериала «ФК Родина»
Животные борются за выживание в трейлере документального сериала «Жизнь на нашей планете»
«Прослушка», «Во все тяжкие», «Твин Пикс»: портал IGN отобрал 100 лучших сериалов в истории
Молодые киношники попадают в беду в трейлере мистического хоррора «Хранитель колокола»
Объявлена первая часть московской программы фестиваля КАРО.Арт
Охотник на вампиров, лишенный суперсилы: рассказываем историю Блэйда в кино и комиксах
Мартин Скорсезе призывает спасти кино от «фабричного контента»
Рик охотится за самим собой в безумном трейлере седьмого сезона «Рика и Морти»
Математик навлекает на себя гнев мафии в трейлере сериала «Теория больших денег»
25 сентября 2023
Фильм Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» обрел дату выхода в российский прокат
Федор Добронравов добивается расположения дочери в новом трейлере сериала «Мастодонт»
Начались съемки фильма «Говорит Земля!» с Ириной Горбачевой и Гошей Куценко
Культовый ситком «Офис» будет перезапущен по окончании забастовок
Дэвид Теннант возвращается: вышел трейлер юбилейных спецвыпусков «Доктора Кто»
Конец забастовки: Гильдия сценаристов США достигла предварительного компромисса со студиями
В трилогии Кристофера Нолана о Бэтмене могли сыграть Джейк Джилленхол и Леонардо ДиКаприо
Игорь Верник подозревается в преступлении в трейлере драмы «Первая любовь»
Вы удивитесь: 10 необычных фактов о фильмах, которые все любят
456 человек борются за $4,56 млн в тизере реалити-шоу «Игра в кальмара»
Веселый, кровавый и по-хорошему глупый: появились рецензии на ремейк «Токсичного мстителя»
23 сентября 2023
Тест: Какой фильм Вуди Аллена посмотреть?
22 сентября 2023
София Вергара возглавляет преступный картель в трейлере сериала «Гриcельда»
Комедийный сериал «Безбашенная» с Екатериной Варнавой получил дату премьеры и новый трейлер
Что смотреть на выходных: финал «Сексуального просвещения», приквел «Джона Уика» и новый фильм с Джонни Деппом
«Чебурашка 2» обрел дату премьеры
Гильермо дель Торо подтвердил, что должен был снять фильм по «Звездным войнам»
Французский коп берется за сложную миссию в трейлере комедии «Superкопы: миссия «Бабушка»
Вышел трейлер последнего фильма Уильяма Фридкина с Кифером Сазерлендом и Лэнсом Реддиком
Вместо тренинга: 5 новых женских фильмов о поиске себя
Майкл Кейн сообщил, что вынужден уйти на пенсию
Настасья Самбурская руководит гипермаркетом в трейлере комедийного сериала «Галя, у нас отмена!»
Приключенческое драмеди: стоит ли смотреть новый сериал «Лада Голд»?
Чисто по-питерски: 5 увлекательных проектов, сюжет которых разворачивается в Северной столице
21 сентября 2023
Режиссер «Нового Человека-паука» снимет фильм о Бермудском треугольнике
Вышел дублированный трейлер фильма «Анатомия падения», получившего «Золотую пальмовую ветвь»
В Абрау-Дюрсо начались съемки фантастического фильма «Ждун» о герое интернет-мемов
Вышел трейлер биографического фильма о Сэмюэле Беккете с Гэбриелом Бирном в главной роли
Появился финальный трейлер драйвовой молодежной комедии «Уличные танцы. Мировой уровень»
«Звездные войны», Marvel и «Ван-Пис» возглавили рейтинг самых популярных франшиз
На Netflix вышел финальный сезон «Сексуального просвещения» — доступен новый трейлер
Фильм Степана Бурнашева «Айта» удален из онлайн-кинотеатров по требованию Роскомнадзора
Питер Динклэйдж в пачке и жуткий Элайджа Вуд: появились новые кадры из «Токсичного мстителя»
Психиатр Эмбер Херд пытается спасти одержимого дьяволом мальчика в трейлере триллера «В огне»
Брутальные и неудержимые: 5 экшен-фильмов c крутыми героями, от которых невозможно оторваться
Сегодня в кино выходит комедия с Сашей Бортич «Я богиня»
Сегодня в прокат выходит фильм ужасов «Мегаломаньяк. Реинкарнация»
В российский прокат выходит семейный мультфильм «Монстр и маги синих морей»
На порядок хуже фильмов о Джоне Уике: появились рецензии на мини-сериал «Континенталь»
20 сентября 2023
Забытый художник Юрий Стоянов оказывается гением в трейлере комедии «Пять процентов»
Дени Вильнев: «Оппенгеймер» напоминает нам, что кино — это «форма искусства»
Вышел финальный трейлер «Голодных игр: Баллада о змеях и певчих птицах»
Крис Эванс согласен с Квентином Тарантино насчет своего актерско-супергеройского наследия
Нина Добрев лжет, что у нее рак, в трейлере комедии «Очень плохая девочка»
Семья спасается от экологического апокалипсиса в трейлере фильма «Катастрофа»
Телом Хизер Грэм завладевает демоническая сущность в трейлере хоррора «Подходящая плоть»
Netflix выпустил трейлер документального мини-сериала о Дэвиде Бекхэме
Стрелок-мститель держит в ужасе Камилль Роу в новом трейлере триллера «Капкан. Судная ночь»
Уокер Скобелл попадает в лагерь для детей богов в трейлере сериала «Перси Джексон и Олимпийцы»
10 мудрых уроков, которые ученики Мурдейла преподали зрителям
Николас Кейдж снится незнакомцам в трейлере фильма «Герой наших снов»
Школьница Ника Жукова спасается от травли благодаря музыке в трейлере сериала «Плакса»
19 сентября 2023
Джейсон Стэйтем дерется на ножах в эксклюзивном отрывке из «Неудержимых 4»
Вышедшая нелегально «Барби» стала лидером российского проката
HBO неожиданно объявил о закрытии сериала «Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс»
Монах Шайа ЛаБаф становится святым в трейлере биографической драмы «Молодой Папа»
Дитя тьмы приходит в мир в дублированном трейлере хоррора «Избави нас. Одержимые»
Съемки второго сезона новых «Папиных дочек» официально начались
Николас Кейдж открывает охоту на бизонов в трейлере вестерна «В поисках зверя»
Анастасия Талызина сыграет главную роль в фильме о временной петле «Один хороший день»
Ингрид Олеринская беременеет и спасает рыбу в трейлере комедийного сериала «Ира»
Начались съемки нового комедийного сериала Ильи Куликова «Коуч из хрущевки»
Питер Динклэйдж заводит интрижку с Марисой Томей в трейлере ромкома «Иди ко мне, детка»
Любовь Александра Метёлкина и Ксения Трейстер творит чудеса в трейлере фильма «Летучий корабль»
18 сентября 2023
Петр Скворцов сыграл балалаечника на необитаемом острове в фильме «Возвращение Робинзона»
Школа, я не скучаю: Киноафиша приглашает на премьеру сериала «Плакса»
Убийства на рабочем месте: вышел трейлер шведского комедийного хоррора «Конференция»
Появился трейлер документального мини-сериала «Дом Кардашьян» о знаменитом семействе
История культового отеля «Континенталь»: рассказываем все, что вам нужно знать перед просмотром сериала-приквела «Джона Уика»
«Оппенгеймер» перехватил у «Богемской рапсодии» звание самого кассового байопика в истории
17 сентября 2023
Главные краши 2023 года: что мы знаем об актерах из «Ван-Пис»
16 сентября 2023
«Звездные войны»: запланированный сериал о молодом Лэндо превратился в фильм
Джон Карпентер вновь взялся за ужасы: вышел трейлер антологии «Пригородные крики»
Начались съемки российского ромкома о единственных людях на Земле «Адам и Ева 2.0»
5 фактов о Гае Ричи, которые доказывают, что он так же крут, как герои его фильмов
«Кинопоиск» готовит телевселенную «Дозоров», новое «Преступление и наказание» и другие проекты
15 сентября 2023
Цветан воссоединяется со своими братьями в трейлере мультфильма «Тролли 3»
Новый фильм от ученицы Александра Сокурова: вышел трейлер картины «Клетка ищет птицу»
Стифен Дорфф продает сыворотку бессмертия в трейлере инди-фильма «Божественность»
Лидер группы Blink-182 снял комедию о конспирологии «Монстры Калифорнии» — доступен трейлер
Будущая классика: вышел трейлер аргентинского фильма об ограблении «Преступники»
Ученая Бри Ларсон запускает собственное кулинарное шоу в трейлере сериала «Уроки химии»
Сериал «Ван-Пис» официально продлен на второй сезон
Тест: Какая ты Барби?
Что смотреть на выходных: «Барби», новый сезон «Утреннего шоу» и самый кассовый хоррор студии А24
В России легально выйдут новинка Гая Ричи, ремейк «Ворона» и другие крупные фильмы
14 сентября 2023
Джейсон Момоа и Патрик Уилсон спасают Атлантиду в первом трейлере «Аквамена 2»
Бенедикт Камбербэтч играет в карты в трейлере «Чудесной истории Генри Шугара» Уэса Андерсона
Монстр с кукурузного поля выходит на охоту в трейлере хоррора «Темная жатва»
Кортни Кокс снова настигают призраки в трейлере второго сезона сериала «Сияющая долина»
Тест: кто ты из сериала «Ван-Пис»?
«Барби» все же выйдет в российский прокат
Продюсер сериала о Гарри Поттере обещает «более глубокое погружение в книги»
Стартовали съемки сериала «Чистые» о тайнах и пороках Петербурга начала XX века
Джон Дэвид Вашингтон оказывается в эпицентре войны с ИИ в финальном трейлере «Создателя»
«Улетный микс» Ганна и меломанство Тарантино: 5 режиссеров с крутым музыкальным вкусом
Дилан Спроус и Вирджиния Гарднер тусуются в Мексике в тизере ромкома «Моя прекрасная свадьба»
Сегодня в прокат выходит российская мелодрама «У людей так бывает» со звездным кастом
Вуди Аллен представляет: Киноафиша приглашает на показ фильма «Великая ирония»
В прокате появилась комедия «Париж. Всё включено» с Дэни Буном и Шарлоттой Генсбур
В российских кинотеатрах выходит французский мультфильм «Дозор Джунглей: Кругосветка»
13 сентября 2023
Леонардо ДиКаприо разрывается между долгом и любовью в новом трейлере «Убийц цветочной луны»
Вышел трейлер мультфильма «Смешарики снимают кино»
Семья берет под опеку медвежонка в трейлере семейного фильма «Я — медведь»
Новый хит в жанре дизи: 5 важных моментов, которые нужно знать о сериале «Гюльджемаль»
Знаменитая колли выслеживает похитителей собак в трейлере фильма «Лесси. Лохматый детектив»
7 фильмов Венецианского кинофестиваля — 2023, которые стоит ждать
Эдгар Аллан По сочетается с «Наследниками» в трейлере хоррор-сериала «Падение дома Ашеров»
Тихон Жизневский возглавляет разношерстную рок-группу в трейлере фильма «Бременские музыканты»
Кирнан Шипка переносится в прошлое в трейлере комедийного хоррора «Конкретный убийца»
Иногда смерть предпочтительнее: вышел трейлер приквела «Кладбища домашних животных»
Объявлены победители второго фестиваля российских онлайн-кинотеатров «Новый сезон»
12 сентября 2023
Фильмы об авто не заканчиваются: в производство запущена картина «Ferrari против Mercedes»
Начались съемки комедийного сериала «Дядя Леша» с Тимофеем Трибунцевым и Анной Уколовой
Тим Бертон сообщил, что «Битлджус 2» отснят «на 99%»
Емеля загадывает желания и ухаживает за царевной в трейлере фильма «По щучьему велению»
Заключительная часть финального сезона «Атаки титанов» получила тизер и дату премьеры
Русский фермер ведет хозяйство на Марсе в трейлере комедийного сериала «Кибердеревня»
На Premier стартовал документальный мини-сериал об истории современного российского кино
Анна Слю борется за свою жизнь в тайге в финальном трейлере триллера «Чужая»
Капибарби и Барбенгеймер: Топ бессмертных мемов, которые породил фильм «Барби»
Прогнившая американская мечта: критики благосклонно приняли фильм «Дурные деньги»
Антон Лапенко исполнит ведущую роль в экранизации комиксов «Настоящий герой»
11 сентября 2023
Конкурсанты Венецианского фестиваля «Присцилла», «Память» и «Предчувствие» выйдут в России
Поклонники серии будут довольны: появились рецензии на фильм «Призраки в Венеции»
Осенняя депрессия отменяется: 2-й сезон «Зимородка» стартует уже в сентябре
Фамилия Пенни и диагноз Шелдона: 6 крутых неизвестных фактов о «Теории большого взрыва»
Босс студии Ghibli заявил, что Хаяо Миядзаки не уйдет на пенсию после «Мальчика и птицы»
Пикантные новеллы от Дарьи Мороз: вышел тизер-трейлер сериала «Секс. До и после»
Вышел трейлер нового сериала от режиссера и сценариста «Хода королевы»
Джейсон Момоа рискует утратить всё в первом тизере «Аквамена и потерянного царства»
Половина фильма уже отснята: режиссер Шон Леви рассказал, каким будет «Дэдпул 3»
Квентин Тарантино снимет свой десятый фильм «Кинокритик» в Лос-Анджелесе
Джоди Комер спасает свое дитя от природного катаклизма в тизере фильма «Всемирный потоп»
В российский прокат выйдет хоррор «Проклятие дудочника»
Искусство отмывать деньги: 6 фильмов про авантюры, которые можно смотреть только взапой
10 сентября 2023
Тест: в каком фильме Гая Ричи вам самое место?
9 сентября 2023
Фильм «Бедные-несчастные» с Эммой Стоун получил главный приз Венецианского кинофестиваля
Не только весельчак: 6 нетипичных и крутых ролей Адама Сэндлера
8 сентября 2023
Курт Рассел узнает страшные тайны о Годзилле в трейлере сериала «Монарх»: Наследие монстров»
Комедия «Пять процентов» с Юрием Стояновым и Виктором Сухоруковым получила дату релиза
Аквафина и Сандра О намерены сорвать большой куш в трейлере комедии «Леди-викторина»
Вышел трейлер драмы о детях войны «Одна жизнь» с Энтони Хопкинсом и Хеленой Бонем Картер
Семья спасает мир в полноценном трейлере фильма «Дети шпионов: Армагеддон»
Что смотреть на выходных: спин-офф «Ходячих мертвецов», кулинарная комедия и психологический сериал о злости внутри нас
Джулия Гарнер и Джессика Хенвик работают в зловещем баре в трейлере триллера «Отель «Ройал»
Перезапуск «Ворона» с Биллом Скарсгардом и певицей FKA Twigs выйдет в 2024 году
Светлый праздник превращается в кровавую бойню в тизере хоррора «День благодарения»
Томми Ли Джонс нанимает блестящего адвоката Джейми Фокса в трейлере фильма «Похороны»
7 сентября 2023
Омар Си предстает в разных обличьях в трейлере третьего сезона «Люпена»
Ужасы в прямом эфире: в прокат вышел хоррор «Паранормальные явления. Ритуальный дом»
Появился первый трейлер нового фильма Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица»
Наследие жестокого убийцы оживает в трейлере шок-хоррора «Мегаломаньяк. Реинкарнация»
Лиам Нисон противостоит террористам в трейлере экшен-триллера «На земле святых и грешников»
Беременность Эммы Робертс превращается в кошмар в трейлере 12-го сезона «Американской истории ужасов»
Лариса Гузеева конфликтует и мирится с Гариком Харламовым в трейлере комедии «Тёща»
Юные супергерои устраивают разнос в трейлере сериала «Поколение «Ви» из вселенной «Пацанов»
В прокат выходит криминальная драма «Гнев материнский» с Хилари Суэнк в главной роли
Из России — на вершину Голливуда: история успеха Хелен Миррен
Досуг для всей семьи: сегодня в прокат выходит мультфильм «Пернатый патруль»
6 сентября 2023
Джоди Комер присоединяется к мотоклубу Тома Харди и Остина Батлера в трейлере драмы «Байкеры»
Эмили Блант устраивается работать в стартап Криса Эванса в трейлере фильма «Продавцы боли»
Погоня за золотым авто: сериал «Лада Голд» получил дату премьеры и новый трейлер
Писательница Изабель видит ткань, соединяющую сущее, в трейлере нового фильма Авы ДюВерней
После «Бедных-несчастных» Йоргос Лантимос тайно снял еще один фильм с Эммой Стоун
Видеоигра Stray о коте в киберпанк-городе получит экранизацию
Куры штурмуют неприступную птицеферму в трейлере «Побега из курятника 2»
Доставщик шаурмы отправляется в космос в трейлере комедии «Папа, не звезди!»
Провинциальные футболисты связываются с мафией в трейлере комедийного сериала «ФК Родина»
Натали Портман и Джулианна Мур становятся одержимы в тизере фильма «Май, декабрь»
От Нового года до Первомая: 10 душевных российских фильмов про семейные праздники
Инопланетяне вторгаются в дом Кейтлин Дивер в трейлере хоррора «Никто тебя не спасет»
Фильм Ричарда Линклейтера «Наемный убийца» выйдет в российский прокат
Эллен Бёрстин вновь сталкивается с демоном в трейлере хоррора «Изгоняющий дьявола: Верующий»
5 сентября 2023
Смелая девушка противостоит бандитам в трейлере триллера «Выжившая»
Джордж Мартин считает финал сериала «Клиент всегда мертв» лучшим в истории телевидения
Три подруги вступают в мятежную взрослую жизнь в трейлере российской драмы «Краш-тест»
Комедия с сербским акцентом и русской душой: вышел трейлер фильма «Тут все свои»
Начались съемки четвертого сезона «Беспринципных»
Фиктивные меценаты занимаются страшным развлечением в трейлере триллера «Неестественный отбор»
Финал драмы о суррогатном материнстве: вышел трейлер третьего сезона «Контейнера»
Том Хиддлстон переносится во времени в новом трейлере второго сезона «Локи»
Завершились съемки десятой части «Ёлок»
Тест: насколько вы готовы к третьему сезону сериала «Утреннее шоу»?
Новый проникновенный фильм Софии Копполы: доступны первые отзывы о байопике «Присцилла»
Иван Злобин защищает исторические здания Петербурга в трейлере фильма «Миттельмарш»
4 сентября 2023
Производство второго сезона «Одних из нас» начнется сразу по окончании забастовок
Вуди Аллен сожалеет, что за свою кинокарьеру так и не снял шедевр
Продолжения не будет: ситком «Как я встретила вашего папу» ограничится двумя сезонами
Кельтская воительница Ольга Куриленко мстит Риму в трейлере фильма «Будика: Королева воинов»
«Сорвиголова», «Агата», «Эхо» и другие: выход новых сериалов Marvel откладывается
Легендарный монстр крушит Японию в трейлере фильма «Годзилла -1.0»
Подошли к концу съемки фильма «Мальвина» с Анастасией Ивлеевой
Три подруги настроены бороться за место в элитной школе в тизере сериала «Первый класс»
Хорошо скроенный триллер: появились первые отзывы об «Убийце» Дэвида Финчера
«Барби» официально стала самым кассовым фильмом 2023 года
Лучший фильм Йоргоса Лантимоса: доступны рецензии на фильм «Бедные-несчастные»
3 сентября 2023
Каким получился сериал «Ван-Пис», в основе которого лежит самая продаваемая манга
Не только «Эйфория»: 10 лучших фильмов для зумеров
2 сентября 2023
Сияй словно звезда дорам: тайные секреты красоты корейских актрис
1 сентября 2023
Страшные желания Марии Мацель претворяются в жизнь в трейлере сериала «Черное облако»
Сериал «Линкольн для адвоката» продлен на третий сезон
Выход четвертого сезона «Настоящего детектива» отложен на 2024 год
Автор «Убийц цветочной луны» рассказал о следующем фильме Мартина Скорсезе
Что смотреть на выходных: космический «Вызов», новый «Индиана Джонс» и сериал по культовой манге «Ван-Пис»
В Лондоне будут показаны новые фильмы Мартина Скорсезе, Дэвида Финчера и Хаяо Миядзаки
Гари Олдман получил роль в предстоящем фильме Паоло Соррентино о Неаполе
В разработку запущена комедия «Барбенгеймер» о куклах, создающих атомную бомбу
Молодой Уинстон планирует свергнуть Мэла Гибсона в новом трейлере сериала «Континенталь»
Рон Перлман оказывается в эпицентре криминальных разборок в трейлере боевика «Пекарь»
По слухам, новые «Папины дочки» будут продлены на второй сезон
Бри Ларсон объединяется с двумя другими супергероинями в новом трейлере «Капитана Марвел 2»
Великолепие автогонок и Пенелопы Крус: появились первые отзывы о фильме «Феррари»
