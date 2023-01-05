Без цензуры: вышел кровавый трейлер хоррора «Восстание зловещих мертвецов»

Киностудия Warner Bros. выпустила первый трейлер «Восстания зловещих мертвецов», новой главы знаменитой хоррор-франшизы Сэма Рэйми. В ролике, помимо жестоких и кровавых сцен, обрисовывается сюжет и происходит знакомство с ключевыми героями. Вместо персонажа Брюса Кэмпбелла орудовать бензопилой в этот раз будет героиня Лили Салливан.

Действие развернется в знакомой вселенной Эша Уильямса (Кэмпбелл), но в центре истории окажутся две сестры в лице Бет (Салливан) и матери-одиночки Элли (Алисса Сазерленд). Примечательно, что события перенесутся из лесной местности в город. После того как Эллис становится жертвой проклятой книги Некрономикон, опасности подвергается не только она, но и ее дети и сестра. Бет придется в одиночку разбираться с порождением демонической книги, а также сражаться за душу сестры и спасать своих племянников.

Автором сценария и режиссером выступает Ли Кронин («Другой», «50 штатов страха»). Рэйми и Кэмпбелл входят в число исполнительных продюсеров. В остальном актерском составе задействованы Габриэль Эколс («Воспоминания»), Нелл Фишер («Северная звезда»), Морган Дэвис («Девушка по вызову»), Миа Чаллис («Кликбейт»), Джейден Дэниелс («Моя жизнь — убийство») и Билли Рейнольдс-Маккарти («Шортланд-стрит»)

Кинотеатральный релиз «Восстания зловещих мертвецов» намечен на 21 апреля 2023 года.