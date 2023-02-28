Меню
28 февраля 2023
Джерард Батлер участвует в гонке на выживание в дублированном трейлере боевика «Беглец»
Венсан Кассель сообщил, что сиквел «Порока на экспорт» не состоится
Netflix выпустил первый тизер анимационного сериала «Консьерж покемонов»
Эти сказочные звери: вышел новый проморолик фэнтези «Подземелья и драконы: Честь среди воров»
Летчик-герой совершает аварийную посадку в новом трейлере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы»
Появился дублированный трейлер «Джона Уика 4»
Вышел трейлер мистической драмы «Пять дьяволов» с Адель Экзаркопулос
Хоррор «Солнцестояние» вновь выйдет в российский прокат
Николас Кейдж очаровывает в образе Дракулы на новых кадрах из фильма «Ренфилд»
Сериал «Турист» с Джейми Дорнаном продлен на второй сезон
Появились первые кадры из масштабного шпионского сериала братьев Руссо «Цитадель»
Режиссер «Треугольника печали» Рубен Эстлунд возглавит жюри Каннского кинофестиваля
Зендея заключила новый контракт с HBO, став одной из самых высокооплачиваемых актрис на ТВ
«Троица», «Офелия» и «Смерть Марата»: произведения искусства, которые цитировали в кино
Любовь Аксенова возвращает долг своему спасителю в трейлере второго сезона сериала «Почка»
В производство запущен второй сезон сериала «Ночной администратор» с Томом Хиддлстоном
Герои сериала «Король и Шут» получили индивидуальные постеры
Вышел первый полноценный трейлер третьего сезона «Теда Лассо»
Арнольд Шварценеггер дебютирует на телевидении в тизере экшен-сериала «Фубар»
27 февраля 2023
Появились дублированные трейлеры фильмов «Бюро магических услуг» и «Профессор и призрачный убийца»
Вышел трейлер драмы «Тысяча и один», получившей главный приз кинофестиваля «Сандэнс» 2023
По словам Гая Ричи, «Шерлок Холмс 3» зависит от Роберта Дауни — младшего
Ник Офферман получил роль в четвертом сезоне «Академии «Амбрелла»
Босс HBO намекнул, когда ждать премьеру второго сезона «Дома Дракона»
Звезда «Минари» и «Пылающего» Стивен Ян получил роль в фильме Marvel «Громовержцы»
Элли встречает подозрительную группу выживших в трейлере восьмой серии «Одних из нас»
Создатели «Мандалорца» пока не придумали, как завершится сериал
«Криду 3» удалось снискать признание критиков
Автор «Настоящего детектива» Ник Пиццолатто дебютирует в качестве режиссера
Победителем премии «Сезар» 2023 стал триллер «Таинственное убийство»
Критики благосклонно приняли комедийный триллер «Кокаиновый медведь»
Рассел Кроу сражается с демонами в трейлере хоррора «Экзорцист Папы»
Пол Мескал и Мелисса Баррера ищут укрытие в любви в трейлере атмосферной драмы «Кармен»
Смертельная слава: 9 известных актеров, которые погибли во время съемок
Райан Рейнольдс сыграет в музыкальной комедии по собственному сценарию
Роберт Де Ниро весело проводит выходные в трейлере комедии «О моем отце»
HBO Max официально заказал многосерийный приквел дилогии «Оно»
Сериал «Наследники» завершится четвертым сезоном
Главный приз Берлинского кинофестиваля 2023 завоевал документальный фильм «На Адаманте»
Студия Warner Bros. планирует новые фильмы в рамках вселенной «Властелин колец»
26 февраля 2023
Кровь и черные кружева: история итальянского джалло
23 февраля 2023
Тест: какой ты Киану Ривз из кино?
«Настоящих маньяков нельзя популяризировать»: 20 мудрых цитат Энтони Хопкинса
22 февраля 2023
Что смотреть на выходных: «Кит», «Стук в дверь» и шпионский триллер с Евой Грин
Мэри Элизабет Уинстед сыграет с Юэном Макгрегором в мини-сериале «Джентльмен в Москве»
Хью Джекман упорно трудится в спортзале, готовясь к съемкам в «Дэдпуле 3»
Появился дублированный трейлер франко-бельгийского семейного фильма «Король львенок»
Весна - время перемен: Киноафиша приглашает на показ фильма «Здоровый человек»
Лиам Нисон отказался от роли Джеймса Бонда из-за ультиматума своей жены
Звезда «Человека-муравья» Пол Радд вспомнил о своем участии в ситкоме «Друзья»
Певица и танцовщица ДжоДжо Сива сыграет в хоррор-триллере «Все мои друзья мертвы»
Энтони Маки не уверен, что Сэм Уилсон готов стать лидером новых Мстителей в MCU
Netflix отменил анимационный фильм о Gorillaz
Начались съемки спин-оффа «Ходячих мертвецов» о Рике и Мишонн
Сценарий четвертого сезона «Мандалорца» уже написан
Киану Ривз обещает экшен высочайшего уровня в новом проморолике «Джона Уика 4»
Дэвид Финчер объяснил, почему третий сезон «Охотника за разумом» не состоится
Как звезды Голливуда ухаживают за волосами: главные лайфхаки и средства
Финский Джон Уик со вкусом расправляется с нацистами в трейлере военного боевика «Бессмертный»
Кира Найтли расследует злодейства серийного убийцы в трейлере фильма «Бостонский душитель»
Стивен Спилберг работает над мини-сериалом «Наполеон» по сценарию Стэнли Кубрика
21 февраля 2023
Очередной фильм о Джеймсе Бонде пока далек от запуска в производство
Майкл Китон исполнит главную роль в комедии «Гудрич»
Рами Малек сыграет в триллере от режиссера сериала «Медленные лошади»
Соавтор «Аватара: Легенда об Аанге» готов к дальнейшему расширению этой вселенной
Стал известен хронометраж фильмов «Шазам! 2», «Подземелья и драконы» и новых «Зловещих мертвецов
«Винни-Пух: Кровь и мед» добился коммерческого успеха, несмотря на разгромную критику
Алеку Болдуину больше не грозит длительный тюремный срок за убийство оператора Галины Хатчинс
В разработку запущена современная киноадаптация «Портрета Дориана Грея»
Олден Эренрайк поделился впечатлениями от съемок в «Оппенгеймере»
Эмма Маки покидает сериал «Сексуальное просвещение»
Пол Мескал уточнил, когда должны начаться съемки «Гладиатора 2»
Взрослые и успешные: как изменились актеры сериала «Школа»
Воспоминания о каникулах на море: Киноафиша приглашает на показ фильма «Солнце мое»
Новый «Хеллбой» будет фолк-хоррором с прокатным рейтингом R
Сорвиголова, Кингпин, Скорпион: фанаты «Человека-паука» предлагают идеи для четвертого фильма
Состоялось воссоединение звезд «Назад в будущее»: фото
Джеймс Кэмерон планирует снять фильм о жертвах бомбардировки Хиросимы
20 февраля 2023
Дени Вильнев назвал «Фабельманов» Стивена Спилберга лучшим фильмом о кино
На канале ТНТ выйдут оба сезона «Вампиров средней полосы»
Стало известно, когда начнутся съемки фильма Кирилла Серебренникова «Исчезновение»
Звезда «Ты» Пенн Бэджли едва не получил роль Джесси Пинкмана в сериале «Во все тяжкие»
Режиссер «Винни-Пуха: Кровь и мед» хотел бы снять хоррор-версию «Черепашек-ниндзя»
Лиам Нисон считает, что обилие спин-оффов вредит «Звездным войнам»
Предыстория Элли: вышел трейлер седьмой серии «Одних из нас»
Мэри Элизабет Уинстед заменила Розамунд Пайк в касте триллера о болезни, поражающей богачей
Премия гильдии режиссеров Америки 2023: главный приз завоевал фильм «Всё везде и сразу»
Карен Гиллан сыграет с Расселом Кроу в криминальном фильме Sleeping Dogs
Риз Ахмед и Лили Джеймс снимутся в триллере «Эстафета»
Джеймс Ганн прокомментировал возраст Супермена и Бэтмена в новой киновселенной DC
Зак Галифианакис получил роль в игровой адаптации мультфильма «Лило и Стич»
Сериал «Внешние отмели» продлен на четвертый сезон
Релиз супергеройского фильма «Марвелы» перенесен на осень
Канг Завоеватель: все, что нужно знать о суперзлодее Marvel, который заменит Таноса
Все еще свободны: 10 актеров и актрис старше 50 лет, которые никогда не были в браке
«Аватар 2» все же превзошел «Титаник» по кассовым сборам
Netflix выпустил трейлер второго сезона сериала «Тень и кость»
В производство запущен новый фильм о Хеллбое
Фильм «На Западном фронте без перемен» стал главным триумфатором премии BAFTA 2023
19 февраля 2023
Только для взрослых: 10 самых откровенных сериалов, похожих на «Содержанок»
18 февраля 2023
Ты ни за что не догадаешься: 7 звезд с незаметной пластикой
17 февраля 2023
Выход сериалов Marvel «Эхо», «Железное Cердце» и «Агата» откладывается
Гаэль Гарсиа Берналь и Ренате Реинсве снялись в научно-фантастическом фильме «Другой конец»
Сериал «Викинги: Вальхалла» продлен на третий сезон
Морган Фриман и Коул Хаузер выслеживают маньяка в трейлере триллера «Профессор и призрачный убийца»
«Назревает война»: режиссер Луи Летерье рассказал, чего ждать от «Форсажа 11»
Что смотреть на выходных: триллер с Джулианной Мур, «Бескрайний бассейн» и «Содержанки»
Рэйф Файнс сыграет главную роль в новой экранизации «Одиссеи» Гомера
Кино в духе «Комнаты» Томми Вайсо: появились отзывы критиков о слэшере «Винни-Пух: Кровь и мед»
Мальчик разыскивает свою сестру в трейлере мультфильма «Как слониха упала с неба»
Финн Уайтхед попадает под влияние Оливии Колман в трейлере новой экранизации «Больших надежд»
Следующий фильм М. Найта Шьямалана выйдет летом 2024 года
Официально: «Джон Уик 4» выйдет в российский прокат
Босс студии Sony Pictures хотел бы выпустить полнометражный фильм «Одни из нас»
Вслед за афазией у Брюса Уиллиса развилась деменция
От хорроров до готических мелодрам: 7 оригинальных киноадаптаций сказок
Элизабет Олсен перевоплощается в домохозяйку-убийцу в трейлере мини-сериала «Любовь и смерть»
Тэрон Эджертон отправляется в СССР ради идеальной видеоигры в трейлере фильма «Тетрис»
Киану Ривз убивает врагов по всему свету в финальном трейлере «Джона Уика 4»
16 февраля 2023
Появился тизер сериала Федора Бондарчука «Актрисы»
Завершились съемки новой «Планеты обезьян» и рождественского боевика с Дуэйном Джонсоном
Посвященная Алексею Балабанову выставка продлена еще на месяц
В новом тизере игрового ремейка «Русалочки» впервые появилась злодейка Урсула
Джерард Батлер с боем прорывается в город Кандагар в трейлере масштабного боевика «Беглец»
Сиквел «Я — легенда» создается под влиянием видеоигры The Last of Us
Детективный сериал «Покерфейс» с Наташей Лионн продлен на второй сезон
Барри Кеоган сыграет главную роль в новом фильме о знаменитом бандите Билли Киде
Руперт Френд и Эванна Линч снимутся в фильме о Джеймсе Джойсе и его дочери
Джонатан Мэйджерс провоцирует Майкла Б Джордана в новом трейлере «Крида 3»
Рок-группа Райли Кио добивается славы в новом трейлере мини-сериала «Дейзи Джонс и The Six»
Главные герои сиквела «Пальмы» будут спасать медведя
Преподаватель Боб Оденкерк попадает впросак в трейлере сериала «Непосредственный человек»
Съемки второго сезона «Игры в кальмара» начнутся летом
Земля переживает катастрофические климатические изменения в трейлере сериала «Экстраполяции»
Советская делегация участвует в «суде народов» в новом трейлере фильма «Нюрнберг»
Берегись крохи: 7 интересных фактов о фильме «Человек-муравей и Оса: Квантомания»
Тест: кто ты из «Содержанок»?
Второй сезон сериала «Почка» с Любовью Аксеновой получил дату премьеры
Джо заводит опасного друга в трейлере второй половины четвертого сезона «Ты»
В разработку запущена игровая адаптация мультфильма «Как приручить дракона»
15 февраля 2023
Ноэми Мерлан сыграет главную роль в новой экранизации «Эммануэль»
Эмбер Мидфандер учит коней танцевать в трейлере фильма «Центурион: танцующий жеребец»
Четвертый сезон «Ты» успешно стартовал на Netflix
Съемки печально известного вестерна «Раст» возобновятся весной
Все можно исправить в жизни: интервью с режиссером фильма «Быть» Александром Ковтунцом
Звезда «Ты» Пенн Бэджли хотел бы снять собственный полнометражный фильм
Создатель «Мандалорца» объяснил, почему Дин Джарин и Грогу воссоединились так скоро
Стивен Спилберг считает, что Том Круз «спас задницу Голливуда»
Перезапуск «Фантастической четверки» станет столпом дальнейшего развития киновселенной Marvel
Критики прохладно приняли новый фильм Marvel «Человек-муравей и Оса: Квантомания»
Лидером команды антигероев в фильме Marvel «Громовержцы» станет Баки Барнс
Съемочной команде «Одних из нас» было запрещено использовать слово «зомби»
Тест: каким будет твой будущий парень – супергероем, антигероем или злодеем?
Появились первые кадры из сериала «Связанные насмерть» с Рэйчел Вайс в роли близняшек
Дикие приключения с апельсинами: вышел шуточный трейлер триллера «Бешенство»
Сэм Хьюэн необычным образом влюбляется в Приянку Чопру в трейлере фильма «Снова любовь»
«Человек-муравей и Оса: Квантомания»: что показали в сценах после титров
Чак Басс – абьюзер, Блэр – эгоистка и манипулятор: как «Сплетница» вводила зрителей в заблуждение
ФК «Ричмонд» верит в лучшее в тизере третьего сезона «Теда Лассо»
Трейлер «Форсажа 10» набрал за первые трое суток 295 млн просмотров
Родственников не выбирают: Киноафиша приглашает на показ драмы «Сын»
Магия вне Хогвартса: гид по школам волшебства вселенной «Гарри Поттера»
Спин-офф «Бриджертонов» о молодости королевы Шарлотты получил первый тизер и дату премьеры
Опубликован первый кадр с Леди Гагой и Хоакином Фениксом из «Джокера 2»
Кевин Файги рассказал о будущем Marvel: «Человек-паук 4», «Блэйд» и возвращение Лунного рыцаря
14 февраля 2023
Звезда «Короны» Эмма Коррин исполнит одну из ведущих ролей в «Дэдпуле 3»
Екатерина Старшова все-таки снимется в продолжении «Папиных дочек»
Барри Аллен, Бэтмен, Супергерл: персонажи «Флэша» получили индивидуальные постеры
История запретной любви: вышел трейлер немецкой драмы «Однажды мы расскажем друг другу всё»
Звезда «Короны» Эмма Коррин получила роль в фильме Роберта Эггерса «Носферату»
Оператор «Одних из нас» рассказал о влиянии «Чужого» и «Спасти рядового Райана» на пятый эпизод
Эмма Робертс и Лоренс Фишберн сыграют в научно-фантастическом триллере «Астронавтка»
Появился первый кадр с Николасом Кейджем и Юэлем Киннаманом из триллера «Сочувствие дьяволу»
Бен Стиллер, Джесси Айзенберг и Салли Хокинс снимутся в антиутопической комедии Ричарда Айоади
Морган Фриман и Лоренс Фишберн сыграют в ремейке французского фильма «Маленькая комната»
You want the moon? Just say the word! 5 необычных признаний в любви из кино
Стал известен хронометраж «Джона Уика 4»
«Уэнсдэй» опередила «Дом Дракона» в борьбе за статус самой популярной телепремьеры 2022 года
Джейми Белл и Маргарет Куэлли сыграют главные роли в байопике о Фреде Астере и Джинджер Роджерс
«Крик 6» получил новый тизер и серию постеров с главными героями
Создатели «Мандалорца» не планируют включать Грогу и Дина Джарина в полнометражные фильмы
Две сестры взрослеют и преодолевают проблемы в трейлере третьего сезона сериала «Сама дура»
Вышел трейлер новой экранизации рассказа Стивена Кинга «Дети кукурузы»
Для просмотра с любимыми: 8 новых романтических комедий на 14 февраля
Режиссер Луи Летерье прокомментировал появление героя Пола Уокера в «Форсаже 10»
Тест: когда и как ты встретишь свою любовь?
Боевик «Крушение» получит сиквел
В Турции начались съемки фильма Гая Ричи «Министерство неджентльменской войны»
13 февраля 2023
Завершились съемки фильма «Электрический штат» с Милли Бобби Браун в главной роли
Вышел трейлер второго сезона сериала «Омар в большом городе»
Билли Боб Торнтон проворачивает темные дела в трейлере триллера «Пик дьявола»
Из 26 фильмов, получивших в 2022 году поддержку Фонда кино, окупился лишь один
Подпольный боец завоевывает неприступную девушку в трейлере мелодрамы «Мое прекрасное несчастье»
Стивен Спилберг объяснил, почему он не жалеет об отказе снимать «Гарри Поттера»
В марте российские онлайн-кинотеатры лишатся прав на фильмы и сериалы Disney
Сатирический сериал с Хью Лори «Авеню 5» закрыт после второго сезона
Режиссер «Форсажа 10» срочно переписывал сценарий фильма по пути на съемочную площадку
Появилась новая информация о фильме Вуди Аллена «Счастливый случай»
Педро Паскаль рассказал об особенностях третьего сезона «Мандалорца»
Тест: в стиле какого романтического фильма устроить свидание на 14 февраля?
Пенн Бэджли добивался сокращения интимных сцен в четвертом сезоне «Ты»
Съемки «Пилы 10» подошли к концу
Орландо Блум снимется в триллере о боксе
Джоэл встречает своего брата Томми в трейлере шестой серии «Одних из нас»
В российский прокат выйдет фильм «Все страхи Бо» с Хоакином Фениксом в главной роли
Обойдемся без романтики: 8 хорроров, которые стоит посмотреть на первом свидании
С 14 по 28 февраля состоится марафон авторского кино от «КАРО.Арт»
«Индиана Джонс 5», новые «Трансформеры» и другое: какие тизеры вышли во время Супербоула 2023
Джейсон Момоа бросает вызов Вину Дизелю в новом трейлере «Форсажа 10»
Белое платье, белая фата: 6 фильмов, в которых Дженнифер Лопес сыграла невесту
Книжная полка психопата: что читает Джо в новом сезоне «Ты»?
Барри Аллен встречает своего двойника и альтернативного Бэтмена в первом трейлере «Флэша»
Звездный Лорд воссоединяется с Гаморой в новом трейлере «Стражей Галактики 3»
12 февраля 2023
Тест: кто ты из сериала «Ты»?
Одинокие, но не сломленные: узнай, кто ты из самодостаточных героинь кино по гороскопу
Что подарить киноману на 14 февраля: 19 оригинальных вариантов на любой вкус
11 февраля 2023
Кристен Стюарт сыграет Сьюзен Зонтаг в новом байопике
Официально: Вин Дизель снимется в четвертой части «Риддика»
В день рождения легенды: 8 необычных фактов о Дженнифер Энистон
Тест: какая ты Джей Ло из кино?
Мужчинам не понять: 12 фильмов для женщин, которые стоит посмотреть в одиночестве
10 февраля 2023
Вин Дизель сражается за целостность семьи в первом трейлере «Форсажа 10»
Животные отправляются в морское путешествие в трейлере мультфильма «Приключения аргонавтов»
Вышел дублированный трейлер боевика с Брюсом Уиллисом «Миссия Ассасина»
Сестринская любовь, она такая: Киноафиша приглашает на показ 3 сезона сериала «Сама дура»
Тайна за семью печатями: 10 интересных фактов о Хогвартсе, которых не было в фильмах
Лиам Нисон снимется в следующем фильме от режиссера «Марлоу»
Что смотреть на выходных: «Фишер», новый сезон «Ты» и байопик про Раневскую
Вин Дизель хочет, чтобы в следующей части «Форсажа» сыграл Роберт Дауни — младший
В российский прокат выйдет французская мелодрама «Путешественница во времени»
Саша Барон Коэн и Кеке Палмер получили роли в новом фильме Дэвида О. Расселла
Детективная драма Степана Бурнашева «Айта» получила дату выхода в прокат
По словам Джеймса Ганна, Зак Снайдер поддерживает перезапуск киновселенной DC
Питер Фаррелли снимет комедию по сценарию авторов «Дэдпула»
Сериал «Спартак: Кровь и песок» получит сиквел
Дмитрий Певцов раскритиковал «Чебурашку», назвав фильм диверсией
Сериал «Периферийные устройства» официально продлен на второй сезон
Тест: угадай известного киноперсонажа по его полному имени
Идрис Эльба выслеживает смертоносного психопата в трейлере фильма «Лютер: Павшее солнце»
Вооруженная Бри Ларсон и Джейсон Момоа в модной куртке: появились первые кадры из «Форсажа 10»
Amazon готовит игровой сериал о Человеке-пауке Нуаре
Мэтт Дэймон разрабатывает кроссовки Nike для Майкла Джордана в трейлере фильма Air
9 февраля 2023
Шпионский сериал «Тегеран» продлен на третий сезон, к актерскому составу присоединился Хью Лори
Генри Голдинг снимется в научно-фантастическом фильме о любви «Даниэла навсегда»
Новое мрачное дело: вышел трейлер второго сезона сериала «Перри Мейсон»
Вышел трейлер анимационного фильма «Обитель зла: Остров смерти»
Мелисса Баррера стремится вернуть свою дочь в трейлере драмы «Весь мир спит»
«Топ Ган: Мэверик» признан лучшим фильмом 2022 года по версии Rotten Tomatoes
Бунтарь-танцор и звезда футбольной команды: 11 горячих ролей Ченнинга Татума
«Рик и Морти» выйдет в полном объеме, несмотря на уход из проекта Джастина Ройланда
Хелена Бонем Картер сыграет в драме от постановщицы «Короны»
Минкульт РФ работает над законопроектом о запрете пиратского проката зарубежных фильмов
Тест: есть ли в тебе сталкерский потенциал?
Энтони Хопкинс и звезда «Топ Гана: Мэверик» Глен Пауэлл сыграют в ремейке триллера «Мышеловка»
По данным СМИ, сборы «Аватара 2» в России составили около 2,4 млрд рублей
В начале 2000-х Брендан Фрейзер и Пол Уокер претендовали на роль Супермена
За последние месяцы стрим-сервис Disney+ потерял 2,4 млн подписчиков
Брошенные псы замышляют месть в трейлере комедии для взрослых «Бродяги»
Главный фильм в День всех влюбленных 2023 года: 10 интересных фактов о «Моей пиратской свадьбе»
Художник Оуэн Уилсон популяризирует живопись в трейлере комедии «Краска»
Николь Кидман и Джейми Ли Кертис сыграют в сериале по книгам из цикла «Кей Скарпетта»
Okko готовит комедийный сериал «Мамонты» с Юрием Стояновым в главной роли
Компания Disney анонсировала новые части «Истории игрушек», «Холодного сердца» и «Зверополиса»
8 февраля 2023
Не только «Ты»: 10 фильмов и сериалов о сталкерах и преследовании
Нейросеть сгенерировала постеры к сериалу «Раневская» по цитатам легендарной актрисы
Появилась новая информация о сюжете «Планеты обезьян 4»
Молодой рэпер переносится в лихие девяностые в трейлере комедии «Быть»
Кевин Харт готовится к героическим подвигам в трейлере экшен-комедии «Крепкий Харт»
Ученые создали аналог робота из жидкого металла, который фигурирует в «Терминаторе 2»
Джон Клиз и его дочь примут участие в возрождении британского ситкома «Отель «Фолти Тауэрс»
Ольга Куриленко снимется в научно-фантастическом боевике о мире, захваченном вирусом
Тамара возвращается: Татьяна Орлова принимает участие в съемках новых «Папиных дочек»
Хелен Миррен сыграет писательницу Патрицию Хайсмит, создавшую «Талантливого мистера Рипли»
Мнения критиков о фильме «Супер Майк: Последний танец» разделились
Российский режиссер Егор Абраменко снимет в США фильм с Мелиссой Баррерой в главной роли
Тест: угадай, какие цитаты принадлежат Раневской
Стало известно, когда начнутся съемки новой «Фантастической четверки»
Студия Amazon готовит два спин-оффа сериала «Босх»
Аманда Сайфред исполнит главную роль в новом фильме Атома Эгояна
Они среди нас: 8 самых страшных фильмов ужасов о демонах
Сиквел «Константина» остается в разработке, несмотря на смену руководства Warner Bros
Netflix представил первый тизер спин-оффа «Бумажного дома» о Берлине
Венсан Кассель и Ева Грин спасают Лондон от террористов в трейлере сериала «Связь»
7 февраля 2023
Вышел трейлер психологического хоррора «Ложка сахара»
Эван Рэйчел Вуд и Джош Гад сыграют сестру и брата в детективном фильме «Взрослые»
Новый харизматичный злодей: появились первые отзывы о фильме «Человек-муравей и Оса: Квантомания»
Джемма Артертон снялась в экранизации книги Ника Хорнби «Смешная девчонка»
В российский прокат выйдет фильм с Джеки Чаном «Кунг-фу жеребец»
Джон Красински сообщил о начале съемок фильма «Тихое место: День первый»
Майка Монро сыграет с Николасом Кейджем в фильме «Собиратель душ»
Вышел первый тизер мини-сериала «Большие надежды» с Оливией Колман в роли мисс Хэвишем
Бен Стиллер договаривается о главных ролях в мини-сериале «Три одинаковых незнакомца»
Появился первый кадр с Кристиной Риччи из научно-фантастического фильма «Дрезденское солнце»
Истерически точная пародия: вышел трейлер комедии «Всемирная история, часть 2»
Вуди Харрельсон и Оливия Колман снимутся в экранизации бродвейского мюзикла по песням Боба Дилана
«Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь»: чему нас научили герои советских мультиков
Джордж Клуни выступит режиссером многосерийного политического триллера «Департамент»
Взрыв мозга: 9 фильмов-головоломок, которые разгадает не каждый
Сериалы «Декстер» и «Миллиарды» получат спин-оффы
Элвис Пресли превращается в шпиона в трейлере мультсериала для взрослых «Агент Элвис»
В разработку запущен сиквел слэшера «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»
Зловещий Кристоф Вальц держит в страхе работников офиса в новом трейлере сериала «Консультант»
Студя A24 готовит хоррор, основанный на страшных короткометражках 17-летнего режиссера
Сериал «Йеллоустоун» вскоре завершится, но франшиза продолжится во главе с Мэттью МакКонахи
6 февраля 2023
«КиноРепортер» составил список самых сексуальных звезд российского кино
Сценарий на 340 страниц: Адам Сэндлер рассказал о предстоящем фильме братьев Сэфди
Фильм Люка Бессона «Догмен» выйдет в российский прокат
Гонка со временем: появился новый проморолик «Человека-муравья и Осы: Квантомания»
Триллер «Стук в дверь» М. Найта Шьямалана собрал за первые дни в прокате $21 млн
«Крик 6» будет самым продолжительным фильмом в рамках серии
Лондонские кинокритики признали лучшим фильмом 2022 года «Тар» Тодда Филда
Режиссер «Мира Юрского периода» Колин Треворроу снимет фильм о легендарной Атлантиде
Виола Дэвис стала обладательницей престижного титула EGOT
Пятая серия «Одних из нас» выйдет на HBO Max на два дня раньше
Ремейк фильма «Белые люди не умеют прыгать» получил первый тизер
Издательство «Эксмо-АСТ» будет инвестировать в экранизации российских книг
Загадочные убийства и тайные общества: 8 сериалов, похожих на «Карнивал Роу»
Леонардо ДиКаприо и Джей Джей Абрамс спродюсируют фильм по бестселлеру Стивена Кинга
Вестерн-сериал «1923» с Харрисоном Фордом продлен на второй сезон
Тони Коллетт снимется в триллере об оперных певицах «Примадонна»
Он вам не Вин Дизель: 10 всемирно известных звезд, сменивших свои реальные имена
В Москве пройдет форум медиа и телеком индустрии CSTB.PRO.MEDIA
Джуд Лоу и Николас Холт сыграют главные роли в криминальном триллере «Орден»
«Гладиатор 2» получил официальную дату премьеры
Сборы «Чебурашки» превысили 6 млрд рублей
В марте состоится фестиваль контента российских стрим-сервисов ORIGINAL+
5 февраля 2023
От «Серого человека» до «Не смотрите наверх»: 10 самых просматриваемых фильмов Netflix за 2022 год
4 февраля 2023
Все без ума от Дженнифер Кулидж: 10 интересных фактов о звезде «Белого лотоса»
Любопытная женщина разыскивает останки Ричарда III в трейлере фильма «Пропавший король»
«Бэтмен» Тима Бертона получил трейлер в стиле современных супергеройских фильмов
Кристоф Вальц и Сэм Нил управляют необычной фирмой в трейлере фэнтези «Бюро магических услуг»
3 февраля 2023
День всех влюбленных в кино: Киноафиша приглашает на показ ромкома «Моя пиратская свадьба»
Netflix выпустил тизер южнокорейского криминального триллера «Убить Пок-сун»
Сыщик раскрывает страшное преступление из далекого прошлого в трейлере сериала «Черный снег»
Октавия Спенсер, Джозеф Гордон-Левитт и Люси Лью снимутся в научно-фантастической комедии
Что смотреть на выходных: «Вавилон», хоррор про куклу и детектив «Комплекс бога»
Энди Макдауэлл с юмором лечится от смертельной болезни в трейлере фильма «Мой счастливый финал»
Мультсериал «Хит-Манки» по комиксам Marvel продлен на второй сезон
Майкл Гандольфини и другие актеры получили роли в байопике о Бобе Марли
«Кинопоиск» представил первый трейлер сериала о рок-группе «Король и Шут»
Стартовали съемки финального сезона «Академии «Амбрелла»
Вышел трейлер третьего сезона сериала «Внешние отмели»
Начались съемки мини-сериала «Дворец» с Кейт Уинслет — доступен первый кадр
Том Харди и Зази Битц сыграют главные роли в драматическом сериале «Лазарь»
В сети появилась расширенная сцена паркура из «Офиса»
Девушка с таксой пересекает Россию на велосипеде в трейлере фильма «Поехавшая»
Джейк Джилленхол совершает военный подвиг в трейлере боевика Гая Ричи «Переводчик»
2 февраля 2023
Эмма Томпсон сыграет главную роль в экшен-триллере «Рыбачка»
Анджей Сапковский поделился своим мнением о экранизации «Ведьмака» от Netflix
Сериал «Вампиры средней полосы» продлен на третий сезон
Гаэль Гарсиа Берналь снимется с Николь Кидман в триллере «Холланд, Мичиган»
Джейн Фонда и Лили Томлин планируют убийство в трейлере комедии Moving On
Тиль Швайгер и Алан Ричсон сыграют с Генри Кавиллом в фильме «Министерство неджентльменской войны»
Сериал DC «Пенниуорт» закрыт после третьего сезона
Стало известно, когда выйдет сериал «Королева Шарлотта: История Бриджертонов»
Хелена Бонем Картер считает, что сериал «Корона» пора закрывать
Вышел трейлер фильма о жизни выдающегося боксера Джорджа Формана
Сериал «Черный список» завершится десятым сезоном
Появился дублированный трейлер фантастической драмы «После Янга» с Колином Фарреллом
Неутомимый: у М Найта Шьямалана есть идеи для трех новых фильмов
Дэйв Батиста анонсировал свои два новых фильма, а также выразил желание сыграть в ромкоме
Девушки получают способность управлять электричеством в трейлере сериала «Власть»
Наследие семьи Вина Дизеля: вышел специальный трейлер оригинального «Форсажа»
Две пары избавляются от трупа в трейлере черной комедии «Неприятности с Джессикой»
Сериал «Список смертников» с Крисом Праттом получит второй сезон, а также приквел
Рестлеры в масках, Ла Йорона и Гильермо дель Торо: 7 необычных мексиканских хорроров
Режиссер «Логана» Джеймс Мэнголд договаривается о съемках фильма DC «Болотная тварь»
Netflix опубликовал синопсис третьего сезона «Бриджертонов»
Алексей Серебряков спасает сына и противостоит волкам в трейлере триллера «Бешенство»
Сарик Андреасян собирается снять игровой фильм о Простоквашино и дяде Федоре
1 февраля 2023
«Одни из нас»: как посмотреть сериал в оригинале и все понять
Съемки второго сезона «Дома Дракона» стартуют в марте
Джеймс Ганн раскрыл будущее DC: 13 проектов, которые мы скоро увидим
Майкл Шеннон выдает себя за гениального писателя в трейлере комедии «Большая или маленькая ложь»
Эмир Кустурица планирует снять трилогию по произведениям Николая Гоголя
Босс DC Studios Питер Сафран считает правильным решением положить на полку «Бэтгерл»
Овдовевший Сэм Уортингтон ввязывается в криминальные дела в трейлере триллера «Переливание»
В Москве завершились съемки драмы «Дыхание» с Ириной Горбачевой
Том Хэнкс и Робин Райт подвергнутся цифровому «омоложению» в новом фильме Роберта Земекиса
В Мельбурне стартуют съемки нового фильма Питера Фаррелли с Заком Эфроном и Джоном Синой
Аудитория сериала «Одни из нас» продолжает расти с каждым новым эпизодом
Пирс Броснан и Хелена Бонем Картер сыграют в романтическом фильме «Четыре письма о любви»
Стрим-сервис Hulu возродит анимационный сериал «Царь горы»
От уборки улиц до обложки модных журналов: вышел новый трейлер фильма «Юра дворник»
Джеймс Ганн назвал «Флэша» с Эзрой Миллером «одним из величайших супергеройских фильмов»
Руперт Гринт уверен, что перезапуск «Гарри Поттера» в формате сериала непременно сработает
«Бэтмен 2» с Робертом Паттинсоном получил дату премьеры
Уилл Смит и Мартин Лоуренс анонсировали четвертую часть «Плохих парней»
Крутон и дефлопе: лучшие цитаты и «мудрости» из франшизы «О чем говорят мужчины»
Зажиточные москвичи развлекаются в провинции в трейлере комедии «Беспринципные в деревне»
Эксклюзив: Ольга Бузова назвала любимые фильмы и сериалы
Тест: кто ты из комедии «О чем говорят мужчины»?
Анонсированы первые проекты из обновленной киновселенной DC
