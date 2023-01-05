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Киноафиша Новости В «Аватаре 3» будут представлены злобные на’ви

В «Аватаре 3» будут представлены злобные на’ви

5 января 2023 12:43
В «Аватаре 3» будут представлены злобные на’ви

По словам Джеймса Кэмерона, новое племя синих инопланетян из предстоящего фильма станет воплощением стихии огня.

В недавнем интервью французскому изданию 20 Minutes Джеймс Кэмерон поделился новыми подробностями третьей части своей научно-фантастической франшизы «Аватар».

По словам режиссера, в будущем он намерен продолжить раскрывать расу на’ви через природные стихии. Если в первой и второй части племена синих инопланетян являлись воплощением стихий воздуха и воды соответственно, то в третьей части зрители познакомятся с племенем на’ви, для которых главной стихией является огонь. Кроме того, в «Аватаре 3» Кэмерон намерен уделить внимание и более озлобленным представителям этой расы:

«Стихия огня будет представлена «людьми пепла» [Ash People]. Я хочу показать на’ви под другим углом, потому что до сих пор мы видели на экране только их хорошие стороны. Первые две части посвящены противостоянию очень плохих людей и очень хороших на’ви. Но в «Аватаре 3» мы перевернем эту схему. Мы также продолжим историю главных героев и исследование новых миров. Могу сказать, что последние части будут лучшими в серии. Предыдущие картины были лишь введением, своеобразным способом накрыть на стол перед подачей главного блюда».

Съемки «Аватара 3» уже завершены, так как производство велось параллельно с «Аватаром: Путь воды». Третья часть выйдет в мировой прокат 20 декабря 2024 года. В ней к актерскому составу франшизы присоединятся Мишель Йео («Все везде и сразу») и Дэвид Тьюлис («Гарри Поттер и узник Азкабана»).

По плану Кэмерона, серия должна завершиться пятым фильмом. Ранее продюсер франшизы Джон Ландау заявил, что часть действия финальной картины развернется на Земле.

Фото: 20th Century Studios
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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