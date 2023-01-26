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Киноафиша Новости Вышел новый тизер-трейлер финального сезона «Снегопада»

Вышел новый тизер-трейлер финального сезона «Снегопада»

26 января 2023 16:36
Вышел новый тизер-трейлер финального сезона «Снегопада»

Заключительная часть шоу о «кокаиновой эпидемии» 1980-х выйдет в конце февраля.

Телеканал FX представил тизер-трейлер финального шестого сезона криминального сериала «Снегопад». Центральные роли в заключительных сериях шоу исполнили Демсон Идрис («Черное зеркало»), Майкл Хайатт («Там, где раки поют»), Анджела Льюис («Хорошая жена»), Картер Хадсон («Дикари») и Эймин Джозеф («Мгла»).

Действие сериала разворачивается в 1980-х годах, когда Лос-Анжелес охватила так называемая «кокаиновая эпидемия», во время которой улицы оказались наводнены наркотиками. Главный герой — Франклин Сейнт (Идрис), построивший собственную криминальную империю по торговле кокаином. В постоянной борьбе за власть он умудряется перехитрить не только всех своих конкурентов, но и агентов КГБ, Управления по борьбе с наркотиками, ЦРУ и специальное отделение полиции города.

В финальных сериях пятого сезона бизнес Франклина вновь оказался на грани уничтожения из-за действий его тети Луи (Льюис) и бывшего агента ЦРУ Тедди Макдональда (Хадсон). Судя по всему, шестой сезон будет посвящен битве за господство над наркорынком между Сейнтом и Луи.

Шоураннером проекта выступает Дэйв Андрон («Правосудие», «Прошлая жизнь»).

Шестой сезон «Снегопада», состоящий из десяти серий, стартует на FX 22 февраля.

Фото: FX
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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