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Киноафиша Новости Официально: хоррор «Винни-Пух: Кровь и мед» получит сиквел

Официально: хоррор «Винни-Пух: Кровь и мед» получит сиквел

31 января 2023 13:17
Официально: хоррор «Винни-Пух: Кровь и мед» получит сиквел

Создатели анонсировали вторую часть и представили первый постер будущей картины.

Фильм ужасов «Винни-Пух: Кровь и мед» официально получит продолжение. Об этом объявили создатели картины в социальных сетях проекта.

В своем посте с анонсом сиквела они написали: «Больше крови. Больше меда». Также к публикации был прикреплен постер будущей картины с огромной окровавленной цифрой 2 по центру и слоганом «Друзья соберутся, чтобы отомстить…» в верхней части изображения.

Официально: хоррор «Винни-Пух: Кровь и мед» получит сиквел

Хотя ранее режиссер «Винни-Пуха: Кровь и мед» Рис Фрейк-Уотерфилд не раз заявлял о своем желании снять вторую часть, новый пост стал первым официальным подтверждением того, что команда приступила к работе над продолжением. В одном из недавних интервью постановщик также сказал, что он был очень вдохновлен прошлогодним популярным фильмом ужасов «Ужасающий 2» и намерен использовать его в качестве творческого ориентира в разработке сиквела. Другие подробности будущего проекта пока неизвестны.

По сюжету «Винни-Пуха: Кровь и мед», давным-давно Кристофер Робин (Николай Леон) уехал из родных краев, оставив своих маленьких лесных друзей на произвол судьбы. Лишившись еды, которую им приносил герой, Винни-Пух и Пятачок начали медленно сходить с ума от голода, превращаясь в сумасшедших каннибалов. Спустя много лет Кристофер привозит свою молодую жену в лес, чтобы познакомить ее с друзьями детства. Тогда окончательно одичавшие и кровожадные Винни и Пятачок решают жестоко отомстить бросившему их предателю.

«Винни Пух: Кровь и мед» выйдет в российский прокат 16 февраля.

Фото: Jagged Edge Productions
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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