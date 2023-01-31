Официально: хоррор «Винни-Пух: Кровь и мед» получит сиквел

Фильм ужасов «Винни-Пух: Кровь и мед» официально получит продолжение. Об этом объявили создатели картины в социальных сетях проекта.

В своем посте с анонсом сиквела они написали: «Больше крови. Больше меда». Также к публикации был прикреплен постер будущей картины с огромной окровавленной цифрой 2 по центру и слоганом «Друзья соберутся, чтобы отомстить…» в верхней части изображения.

Хотя ранее режиссер «Винни-Пуха: Кровь и мед» Рис Фрейк-Уотерфилд не раз заявлял о своем желании снять вторую часть, новый пост стал первым официальным подтверждением того, что команда приступила к работе над продолжением. В одном из недавних интервью постановщик также сказал, что он был очень вдохновлен прошлогодним популярным фильмом ужасов «Ужасающий 2» и намерен использовать его в качестве творческого ориентира в разработке сиквела. Другие подробности будущего проекта пока неизвестны.

По сюжету «Винни-Пуха: Кровь и мед», давным-давно Кристофер Робин (Николай Леон) уехал из родных краев, оставив своих маленьких лесных друзей на произвол судьбы. Лишившись еды, которую им приносил герой, Винни-Пух и Пятачок начали медленно сходить с ума от голода, превращаясь в сумасшедших каннибалов. Спустя много лет Кристофер привозит свою молодую жену в лес, чтобы познакомить ее с друзьями детства. Тогда окончательно одичавшие и кровожадные Винни и Пятачок решают жестоко отомстить бросившему их предателю.

«Винни Пух: Кровь и мед» выйдет в российский прокат 16 февраля.