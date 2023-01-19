В России выйдет иллюстрированная книга о студии Ghibli

Российское книжное издательство «Бомбора» анонсировало скорый выход книги «Гиблиотека. Яркий иллюстрированный гид по главным работам студии», посвященный истории и творчеству всемирно известной японской аниме-стали Ghibli.

Компани была основана в 1985 году легендарными аниматорами Хаяо Миядзаки и Исао Ткахатой. За свою почти 40-летнюю историю Ghibli выпустила более 20 полнометражных мультфильмов, получивших признание во всем мире, и заработала репутацию одной из лучших анимационных студий как в родной Азии, так и в западных странах. Среди лучших работ Ghibli — знаменитые картины «Мой сосед Тоторо», «Ветер крепчает», «Ходячий замок», «Рыбка Поньо на утесе» и оскароносные «Унесенные призраками». Хотя большую часть творческого наследия студии, безусловно, составляют мультфильмы Миядзаки, компания также выпустила немало лент других авторов, например, «Аю и ведьму» Горо Миядзаки, сына Хаято, «Красную черепаху» Михаэля Дюдока де Вита, «Воспоминания о Марни» Хиромасы Енэбаяси и другие.

Авторами книги являются Майкл Лидер и Джейк Каннингем, авторы популярного подкаста о студии Ghibli и ее влиянии на современную культуру. Их проведение призвано познакомить читателей с главными моментами из жизни компании и малоизвестными фактами о всеми любимых японских мультфильмах. Кроме того, авторы рассказывают о том, как студии удалось покорить индустрию аниме и какую роль в этом сыграл ее нынешний продюсер и руководитель Тосио Судзуки.

«Гиблиотека. Яркий иллюстрированный гид по главным работам студии» выйдет в российских книжных магазинах 31 января.