Наташа Лионн докапывается до истины в новом трейлере детективного сериала «Покерфейс»

Стриминговый сервис Peacock выпустил новый трейлер детективного сериала «Покерфейс». Главную роль в шоу исполнила Наташа Лионн («Жизни матрешки»), к которой в качестве приглашенных гостей присоединились Эдриан Броуди («Пианист»), Энджел Десаи («За жизнь»), Бенджамин Брэтт («Траффик»), Лил Рел Ховери («Главный герой») и многие другие.

Главная героиня — Чарли Кейл (Лионн), обладающая уникальной способностью точно понимать, когда собеседник ей врет. Она путешествует по США на своем черном автомобиле, попутно раскрывая загадочные преступления, используя свою силу «детектора лжи». В трейлере можно увидеть отрывок, изображающий одно из дел, с которым ей придется столкнуться — таинственное убийство, в котором замешано множество персонажей. Местный шериф (Рел Ховери) настаивает на том, что смерть наступила вследствие несчастного случая, однако героиня убеждена, что это не так.

Сценаристом и режиссером десятисерийного сериала выступает Райан Джонсон. Он также является автором популярной детективной дилогии «Достать ножи», первая часть которой была удостоена номинации на «Оскар» за лучший сценарий, а также фильмов «Звездные войны: Последние джедаи» и «Петля времени».

Первые четыре эпизода «Покерфейс» появятся на Peacock 26 января. Остальные серии будут выходить еженедельно по четвергам.