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Час призраков 3D Час призраков 3D
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3 A.M. 3D

Час призраков 3D, 2013

2013 / Таиланд
6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Тайский хоррор-альманах, состоящий из трех историй. Героини первой новеллы – сестры Мэй и Минт – занимаются продажей париков. Однажды клиент продает Мэй часть своих волос, и это событие вызывают цепочку загадочных и жестоких происшествий. В центре сюжета второй новеллы – студент по имени Тод, который за деньги присматривает за домом Майка и Черри, погибших накануне своей свадьбы. Однажды снедаемый любопытством Тод вопреки запрету все же открывает дверь в комнату молодоженов и навлекает на себя гнев темных сил. Третья новелла расскажет о Каране и Ти, которые развлекаются тем, что разыгрывают своих подчиненных, но когда часы бьют три часа ночи, игры начинают выходить из-под контроля.

  • Картина состоит из трех новелл, снятых тремя разными режиссерами.
  • Оригинальное название фильма – “3 A.M.” (“3 часа ночи”). Это время иногда называют колдовским часом. В фольклоре “колдовский час” или “час дьявола” – это время ночи, связанное со сверхъестественными событиями. Считается, что в три ночи завеса между мирами становится тоньше, а черная магия, ведьмы, демоны и призраки проявляют наибольшую силу.
  • В январе 2014 года вышел сиквел под названием “3 часа ночи: Часть 2”, также состоящий из трех разных фрагментов от трех режиссеров. Следующий фильм – “3 часа ночи: Часть 3” – был выпущен в 2018 году.

3 часа ночи — время призраков. Три истории, рассказанные ночью. Их объединяет одно — страх. Однажды в мастерскую по изготовлению париков приносят волосы. Хозяева мастерской и их гости не подозревают, что они были срезаны с тела убитой девушки. Ночью призрак убитой оживает и решает до смерти напугать тех, кто присвоил ее волосы. Бедный студент подрабатывает тем, что присматривает за странным домом-склепом, где покоятся тела молодой пары, погибшей накануне собственной свадьбы. Ему строго-настрого запрещено входить в их комнату, но любопытство берет верх. Расплата будет жестокой. Двое владельцев компании решают пошутить над своими подчиненными. За то, что те любят засиживаться в офисе допоздна, чтобы получить сверхурочные, они решают проучить их и как следует напугать. Но неожиданно работники офиса сталкиваются с настоящими призраками.

6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 27 февраля 2014
Премьера в мире 21 ноября 2012
Возраст 18+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Исара Нади
В ролях
Апиня Сакуляроенсак
Фокус Джиракул
Шакрит Ямнарм
Рэй МакДональд
Питер Найт
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Час призраков 3D 3 постера
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Час призраков 3D смотреть онлайн

Час призраков 3D
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