Час призраков 3D, 2013

3 часа ночи — время призраков. Три истории, рассказанные ночью. Их объединяет одно — страх. Однажды в мастерскую по изготовлению париков приносят волосы. Хозяева мастерской и их гости не подозревают, что они были срезаны с тела убитой девушки. Ночью призрак убитой оживает и решает до смерти напугать тех, кто присвоил ее волосы. Бедный студент подрабатывает тем, что присматривает за странным домом-склепом, где покоятся тела молодой пары, погибшей накануне собственной свадьбы. Ему строго-настрого запрещено входить в их комнату, но любопытство берет верх. Расплата будет жестокой. Двое владельцев компании решают пошутить над своими подчиненными. За то, что те любят засиживаться в офисе допоздна, чтобы получить сверхурочные, они решают проучить их и как следует напугать. Но неожиданно работники офиса сталкиваются с настоящими призраками.