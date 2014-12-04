У Алексея есть избранница — дочь состоятельного бизнесмена Алена, и дело идет к браку. Но случайная встреча с веселой, независимой и отчаянной Ириной заставляет его усомниться в правильности выбора спутницы…
Леша и Алена вот-вот должны пожениться. И все бы ничего, если бы не знакомство Леши с известной журналисткой Ирой накануне помолвки. Образ девушки никак не вписывается в привычные для Алексея рамки, Ира вносит хаос в его жизнь. А Алена просто любит его таким, какой он есть, и мечтает стать его женой. Авантюризм Иры и ее готовность совершать сумасшедшие поступки дают Леше понять, что его жизнь может быть гораздо красочнее. Но готов ли он к безумствам, когда на кону счастливое будущее с Аленой?
|4 декабря 2014
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