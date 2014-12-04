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Постер фильма Любит не любит
Постер фильма Любит не любит
Постер фильма Любит не любит
Постер фильма Любит не любит
Рейтинги
5.6 Рейтинг IMDb: 5.8
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4 постера
Киноафиша Фильмы Любит не любит

Любит не любит

Lyubit ne lyubit 18+
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Факты

О фильме

У Алексея есть избранница — дочь состоятельного бизнесмена Алена, и дело идет к браку. Но случайная встреча с веселой, независимой и отчаянной Ириной заставляет его усомниться в правильности выбора спутницы…

  • Режиссер Клим Шипенко обдумывал сценарий около четырех лет. Героя-мужчину он характеризует как отчасти его собственное альтер эго, а персонаж-журналистка появился, когда он узнал от знакомой реальную историю чрезвычайно интересной девушки-поэтессы.
  • Когда съемки проходили в Санкт-Петербурге, ради них в 21.00 перекрыли движение по Дворцовому мосту, разводили и сводили его необходимое для дублей количество раз.
  • В сцене, где герой Максима Матвеева плывет по Неве на лодке, работает не каскадер, а сам актер. Ему требовалось практически пересечь реку под дождем, и он страшно мерз.
  • Часть эпизодов снималась в Париже. На Эйфелеву башню съемочная группа и актерский состав поднялись в 4 часа утра, но доснимать нужные кадры пришлось уже среди наводнивших достопримечательность туристов. Те аплодировали: все это они расценили как развлечение, грустно ведь просто так стоять в очереди!
  • На кладбище Пер-Лашез потребовалось снять, как героиня целует огороженное двухметровой стеклянной витриной надгробие Оскара Уайлда. Посетители с этой целью забирались на соседнее захоронение, но российская команда вышла из положения оригинально: Макс посадил на шею Светлану Ходченкову. А на вопрос служителей: «Вы что, кино снимаете?!» ответил: «У нас свадьба! Хоум видео!».

Леша и Алена вот-вот должны пожениться. И все бы ничего, если бы не знакомство Леши с известной журналисткой Ирой накануне помолвки. Образ девушки никак не вписывается в привычные для Алексея рамки, Ира вносит хаос в его жизнь. А Алена просто любит его таким, какой он есть, и мечтает стать его женой. Авантюризм Иры и ее готовность совершать сумасшедшие поступки дают Леше понять, что его жизнь может быть гораздо красочнее. Но готов ли он к безумствам, когда на кону счастливое будущее с Аленой?

Любит не любит - трейлер
Любит не любит  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 4 декабря 2014
Дата выхода
4 декабря 2014 Россия Централ Партнершип 12+
4 декабря 2014 Беларусь
4 декабря 2014 Казахстан
20 декабря 2014 США
4 декабря 2014 Украина
Сборы в мире $95 963
Производство Patriot Productions, Yellow, Black & White
Другие названия
Lyubit ne lyubit, Armastab ei armasta, Iubeşte, nu iubeşte, Любит не любит
Режиссер
Клим Шипенко
Клим Шипенко
В ролях
Максим Матвеев
Максим Матвеев
Светлана Ходченкова
Светлана Ходченкова
Любовь Аксёнова
Любовь Аксёнова
Сергей Газаров
Сергей Газаров
Екатерина Васильева
Екатерина Васильева
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.6
Оцените 17 голосов
5.8 IMDb
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Любит не любит

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Lil 30 ноября 2015, 23:53
Обычный проходной фильмец! Как такое вообще можно сравнивать с Благословите женщину? То, что Говорухин снял-вообще шедевр) Ходченкова снимается в… Читать дальше…
Bbbugl 28 ноября 2015, 21:47
Тема,канеш,не нова-главный герой/героиня буквально накануне помолвки/свадьбы встречает свою НАСТОЯЩУЮ половинку.Таких фильмов,где с первых кадров… Читать дальше…
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Любит не любит - трейлер
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