Леша и Алена вот-вот должны пожениться. И все бы ничего, если бы не знакомство Леши с известной журналисткой Ирой накануне помолвки. Образ девушки никак не вписывается в привычные для Алексея рамки, Ира вносит хаос в его жизнь. А Алена просто любит его таким, какой он есть, и мечтает стать его женой. Авантюризм Иры и ее готовность совершать сумасшедшие поступки дают Леше понять, что его жизнь может быть гораздо красочнее. Но готов ли он к безумствам, когда на кону счастливое будущее с Аленой?