Действие фильма разворачивается во время короткого, но яркого периода первой демократической революции на Востоке, в Азербайджане, в 1919 году.

Жизнь разметала друзей: Теймур стал депутатом азербайджанского независимого парламента, Рустам служит в Красной армии, а всеми любимый Сан Саныч осуществил наконец свою мечту и, поселившись в маленьком доме на берегу теплого Каспийского моря, открыл школу восточных единоборств. Друзей разделяют километры, границы и идеологии. Но неожиданно у Теймура похищают дочь Ширин. И вновь, как и тридцать лет назад, три «рыцаря без страха и упрека» воссоединяются, помогая освободить девушку и дать возможность двум влюбленным людям, Фархаду и Ширин, детям непримиримых врагов, обрести свое счастье.