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Постер фильма Не бойся, я с тобой! 1919
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Киноафиша Фильмы Не бойся, я с тобой! 1919

Не бойся, я с тобой! 1919

Ne boysya, ya s toboy! 1919 18+
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О фильме

Действие фильма разворачивается во время короткого, но яркого периода первой демократической революции на Востоке, в Азербайджане, в 1919 году.

Жизнь разметала друзей: Теймур стал депутатом азербайджанского независимого парламента, Рустам служит в Красной армии, а всеми любимый Сан Саныч осуществил наконец свою мечту и, поселившись в маленьком доме на берегу теплого Каспийского моря, открыл школу восточных единоборств. Друзей разделяют километры, границы и идеологии. Но неожиданно у Теймура похищают дочь Ширин. И вновь, как и тридцать лет назад, три «рыцаря без страха и упрека» воссоединяются, помогая освободить девушку и дать возможность двум влюбленным людям, Фархаду и Ширин, детям непримиримых врагов, обрести свое счастье.

Не бойся, я с тобой! 1919 - трейлер
Не бойся, я с тобой! 1919  трейлер
Страна Азербайджан / Россия
Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 15 ноября 2013
Дата выхода
20 ноября 2014 Россия Централ Партнершип 12+
15 ноября 2013 Азербайджан
20 ноября 2014 Беларусь
20 ноября 2014 Казахстан
20 ноября 2014 Украина
Бюджет $10 000 000
Производство Азербайджанфильм, WeiT Media
Другие названия
Ne boysya, ya s toboy! 1919, Don't Be Afraid, I Am with You! 1919, Don't be Afraid, I'm with You, Qorxma, män säninläyäm! 1919, Не бойся, я с тобой, Не бойся, я с тобой! 1919
Режиссер
Юлий Гусман
Юлий Гусман
В ролях
Полад Бюль-Бюль-оглы
Лев Дуров
Лев Дуров
Мухтарбек Кантемиров
Эльдар Касимов
Кристина Гюльалиева
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

4.6
Оцените 13 голосов
3.7 IMDb
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Не бойся, я с тобой! 1919 - трейлер
Не бойся, я с тобой! 1919 Трейлер
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