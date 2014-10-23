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Обитель проклятых Обитель проклятых
Киноафиша Фильмы Обитель проклятых
Eliza Graves / Stonehearst Asylum

Обитель проклятых, 2014

2014 / США
8.0 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

1899 год. Оксфордские студенты — будущие психиатры — знакомятся с особенностями поведения психически больных. Пациентка Элиза Грэйвз утверждает, что здорова. Перед Рождеством молодой человек, представляющийся доктором Эдвардом Ньюгейтом, прибывает в лечебницу Стоунхерст…

  • Литературный первоисточник сценария — написанный в 1844 году рассказ Эдгара По «Система доктора Смоля и профессора Перро».
  • Музыка, играющая на вечеринке — это Danse Macabre («Танец мертвых») Камиля Сен-Санса. Пластинка на граммофоне движется вверх-вниз, но игла остается в одном положении. Если посмотреть внимательно, заметно, что она не касается дорожек.
  • Это второй фильм, в котором сэр Бен Кингсли сыграл врача психбольницы. Первый — «Остров проклятых» (2010).
  • И Майкл Кейн, и Джейсон Флеминг изображали одного и того же персонажа в разных фильмах. Оба играли печально известного доктора Генри Джекила/мистера Эдварда Хайда, первый в «Джекил и Хайд» (1990), второй в «Лиге выдающихся джентльменов» (2003).
  • Когда Артур несет мертвое тело Милли, ее голова направлена вверх, словно покойная контролирует ее положение.
  • В финале Элиза играет на пианино в новом приюте, и у нее нет обручального кольца. Однако когда она встает и танцует с «Эдвардом», оно заметно на ее пальце.

Молодая медицинская работница Элиза устраивается работать в психиатрическую лечебницу. Вскоре становится известно об исчезновении одного из лечащих врачей психушки. Элиза обнаруживает, что его похитили пациенты больницы, а вскоре и вся психушка оказывается захвачена ими…

8.0 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2014
Премьера в России 23 октября 2014
Премьера онлайн 24 апреля 2015
Премьера в мире 23 октября 2014
Возраст 18+
Прокатчик UPI
Режиссер
Брэд Андерсон
Брэд Андерсон
В ролях
Кейт Бекинсейл
Кейт Бекинсейл
Джим Стерджесс
Джим Стерджесс
Брендан Глисон
Брендан Глисон
Бен Кингсли
Бен Кингсли
Майкл Кейн
Майкл Кейн
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Обитель проклятых 4 постера
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Обитель проклятых

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Наша рецензия
«Обитель проклятых» (которая в оригинале именуется то Eliza Graves, то Stonehearst Asylum, в зависимости от региона проката) – это экранизация не столько рассказа Эдгара По, сколько известного профессионального анекдота: «В психиатрии кто первым надел халат, тот и доктор». Хотя, вообще говоря, произведение, вдохновившее авторов «Обители проклятых», – ровно о том же. Речь о крохотном рассказике под названием «Система доктора Смоля и…
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Lil 4 февраля 2016, 21:02
Фильм понравился! Вывод-грани между адекватностью и сумасшествием не существует. Очень жизненно на самом деле и заставляет задуматься. Антураж и… Читать дальше…
fanbunga 5 февраля 2016, 21:02
А мне понравилось. Попала случайно,за компанию. И обалдела, когда на экран посыпались Глисон, Тьюлис, Кингсли, Стерджесс (хорошенькииий). А попозже… Читать дальше…
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