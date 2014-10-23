Обитель проклятых, 2014

1899 год. Оксфордские студенты — будущие психиатры — знакомятся с особенностями поведения психически больных. Пациентка Элиза Грэйвз утверждает, что здорова. Перед Рождеством молодой человек, представляющийся доктором Эдвардом Ньюгейтом, прибывает в лечебницу Стоунхерст…
Молодая медицинская работница Элиза устраивается работать в психиатрическую лечебницу. Вскоре становится известно об исчезновении одного из лечащих врачей психушки. Элиза обнаруживает, что его похитили пациенты больницы, а вскоре и вся психушка оказывается захвачена ими…