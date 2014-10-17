Пансионат «Езёрак», 2014

Темная гладь воды скрывает секреты и преступления, распутать которые пытается главная героиня — сотрудница местной полиции Иза Дерень. Расследование случайной перестрелки в лесу, убийства проститутки и исчезновения двух полицейских, один из которых является гражданским мужем Изы и отцом близнецов, которые должны скоро родиться, приводит к неожиданным результатам, а все следы ведут к таинственному загородному пансионату «Езёрак». Сможет ли Иза в одиночку справиться с секретами прошлого, примириться с настоящим и вернуть себе уверенность в завтрашнем дне?