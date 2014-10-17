Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Пансионат «Езёрак»
Киноафиша Фильмы Пансионат «Езёрак»
Jeziorak

Пансионат «Езёрак», 2014

2014 / Польша
мало голосов Оцените
0 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Темная гладь воды скрывает секреты и преступления, распутать которые пытается главная героиня — сотрудница местной полиции Иза Дерень. Расследование случайной перестрелки в лесу, убийства проститутки и исчезновения двух полицейских, один из которых является гражданским мужем Изы и отцом близнецов, которые должны скоро родиться, приводит к неожиданным результатам, а все следы ведут к таинственному загородному пансионату «Езёрак». Сможет ли Иза в одиночку справиться с секретами прошлого, примириться с настоящим и вернуть себе уверенность в завтрашнем дне?

мало голосов Оцените
0 голосов
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2014
Премьера в России 17 октября 2014
Премьера в мире 17 октября 2014
Возраст 16+
Режиссер
Михал Отловски
В ролях
Ювита Будник
Мариуш Бонашевский
Михал Журавски
Лукаш Симлат
Лукаш Симлат
Агата Бузек
Агата Бузек
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Пансионат «Езёрак» 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
0 голосов
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
В Новосибирске пройдет Фестиваль польского кино 26 сентября в центре культуры и отдыха «Победа» стартует 6-ой Фестиваль польского кино, который продлится до 30 числа. Фильмом открытия станет картина Кшиштофа Занусси
Написать
22 сентября 2017 01:01
Все новости фильма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
От них такого не ждали: странному поведению Бузовой и Билана нашлось объяснение
Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения
«Довел до слез»: молодая жена Прилучного выступила с громким заявлением
«С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
В сети отыскали гороскоп 1979 года: это самое честное описание знаков Зодиака
Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
Приложение киноафиши