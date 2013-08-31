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Филомена Филомена
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Philomena

Филомена, 2013

2013 / Великобритания
7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

В фильме рассказывается история удивительной женщины по имени Филомена. В молодости она родила ребенка вне брака, однако под давлением родственников ей пришлось отдать малыша в приют. Впоследствии Филомена горько сожалела о содеянном, и, чувствуя свою вину перед брошенным младенцем, сознательно отказалась от роли жены и матери. Долгие годы женщина носила в своей душе эту тайну, пока не поделилась ею с официанткой. Та, в свою очередь, рассказала о необычной посетительнице знакомому писателю. Вдохновленный и заинтригованный, он отправляется в гости к Филомене, чтобы узнать из первых уст историю ее жизни…

  • Барбара Джеффорд и Джуди Денч неоднократно играли вместе - как на экране, так и на театральной сцене в пьесах Шекспира. 
  • Эми Макаллистер, исполнившая роль сестры Аннунциаты, монахини-акушерки, ранее снималась в сериале “Зовите повитуху”. Там она сыграла мать-одиночку Мэри, у которой служители церкви забрали ребенка помимо ее воли. 
  • Герои фильма посещают аббатство Роскреа, расположенное в городе Типперэри, Ирландия. Однако в кадре зритель видит не настоящее аббатство - съемки этой сцены проходили в Великобритании. 
  • В кадре появляется портрет американской актрисы Джейн Мэнсфилд. Актер Питер Хэрман, исполнивший в “Филомене” одну из ролей, женат на дочери Джейн Мэнсфилд - Маришке Харгитей.

Филомена Ли – девочка-подросток из рабочего класса, рано ставшая матерью. Ее отправляют в женский монастырь в графстве Лимерик, где за ней ухаживают как за падшей женщиной. Сына Филомены спустя три года отдают на усыновление в Америку. Следующие пятьдесят лет несчастная мать безуспешно искала своего ребенка, даже не зная, что он также предпринимал попытки найти ее. В новой семье мальчик получил имя Майкл Хесс, спустя годы стал известным адвокатом и республиканцем в администрации президента. Помимо этого, Майкл был гомосексуалистом, больным СПИДом, что заставило его перед смертью добраться до монастыря, где он появился на свет, и умолять монахинь сказать, кто его мать.

7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 27 февраля 2014
Премьера в мире 31 августа 2013
Возраст 16+
MPAA PG-13
Прокатчик Каскад
Режиссер
Стивен Фрирз
Стивен Фрирз
В ролях
Джуди Денч
Джуди Денч
Стив Куган
Стив Куган
Нив Гачев
Софи Кеннеди Кларк
Симон Лабиб
Все актеры и съемочная группа
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Филомена
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Джуди Денч вытягивает фильм на себе. Я не большая её поклонница, но смотреть на нее приятно. Редко, но бывают такие люди, которые словно светятся… Читать дальше…
CatherineERa 2 апреля 2015, 12:51
Чудесная Джуди Денч.

Кино тонкое, глубокое.

10/10
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10 голосов
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