Филомена, 2013

Филомена Ли – девочка-подросток из рабочего класса, рано ставшая матерью. Ее отправляют в женский монастырь в графстве Лимерик, где за ней ухаживают как за падшей женщиной. Сына Филомены спустя три года отдают на усыновление в Америку. Следующие пятьдесят лет несчастная мать безуспешно искала своего ребенка, даже не зная, что он также предпринимал попытки найти ее. В новой семье мальчик получил имя Майкл Хесс, спустя годы стал известным адвокатом и республиканцем в администрации президента. Помимо этого, Майкл был гомосексуалистом, больным СПИДом, что заставило его перед смертью добраться до монастыря, где он появился на свет, и умолять монахинь сказать, кто его мать.