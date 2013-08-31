Филомена, 2013

В фильме рассказывается история удивительной женщины по имени Филомена. В молодости она родила ребенка вне брака, однако под давлением родственников ей пришлось отдать малыша в приют. Впоследствии Филомена горько сожалела о содеянном, и, чувствуя свою вину перед брошенным младенцем, сознательно отказалась от роли жены и матери. Долгие годы женщина носила в своей душе эту тайну, пока не поделилась ею с официанткой. Та, в свою очередь, рассказала о необычной посетительнице знакомому писателю. Вдохновленный и заинтригованный, он отправляется в гости к Филомене, чтобы узнать из первых уст историю ее жизни…
Филомена Ли – девочка-подросток из рабочего класса, рано ставшая матерью. Ее отправляют в женский монастырь в графстве Лимерик, где за ней ухаживают как за падшей женщиной. Сына Филомены спустя три года отдают на усыновление в Америку. Следующие пятьдесят лет несчастная мать безуспешно искала своего ребенка, даже не зная, что он также предпринимал попытки найти ее. В новой семье мальчик получил имя Майкл Хесс, спустя годы стал известным адвокатом и республиканцем в администрации президента. Помимо этого, Майкл был гомосексуалистом, больным СПИДом, что заставило его перед смертью добраться до монастыря, где он появился на свет, и умолять монахинь сказать, кто его мать.
Кино тонкое, глубокое.
10/10