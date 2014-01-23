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Чемпионы, 2014

2014 / Россия
6.6 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм основан на реальных историях об известных спортсменов из России, их биографии и головокружительной карьере. В центре повествования – биатлонист, тандем фигуристов, конькобежка, сноубордистка и хоккеист.

  • В карьере знаменитого российского актера Дмитрия Дюжева это третья режиссерская работа.
  • Кинолента была создана менее чем за год и является не коммерческим проектом, а идеологическим, призванным вызвать у народа гордость за достижения соотечественников, а спортсменам подарить заряд энергии и веры в свои силы в преддверии Олимпиады.
  • Главными персонажами фильма сделали пятерых спортсменов, которые получили золотые медали до Олимпиады в Сочи. Сноубордистка Екатерина Илюхина получила в Ванкувере серебряную, но ее достижения авторы фильма считают достойными, чтобы быть в одном ряду с обладателями золота.
  • Кинолента снималась при основательной финансовой поддержке государства.
  • В основную идею заложена мысль о том, что большие победы невозможны без сильных и искренних чувств, будь то любовь, дружба или переживание горя.
  • Из всех персонажей фильма спортивную карьеру продолжает только хоккеист Николай Ковальчук.

Пять реальных историй больших побед российских спортсменов. И за каждой победой стоят человеческие истории, в которых переплетаются любовь, предательство, дружба, уважение, труд и вера. Вера в себя, вера в победу.

Знаменитый советский биатлонист Николай Круглов-старший (двукратный Олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира) готов отдать все ради сына Николая Круглова-младшего (серебряный призер Олимпийских игр 2006 года, четырехкратный чемпион мира). Ведь счастье близких всегда на вес золота.

Звезда фигурного катания Елена Бережная переживет страшную травму и снова выйдет на лед, благодаря самому близкому человеку - Антону Сихарулидзе. И они выиграют Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити! Ведь любовь соединяет лишь достойных.

Юная сноубордистка Екатерина Илюхина (серебряный призёр Олимпийских игр 2010) справится со всеми страхами и завоюет для России первую медаль в этом новом для нас виде спорта. Ведь дружба дает веру в себя.

Знаменитый хоккеист Илья Ковальчук (двукратный чемпиона мира в составе сборной России) преодолеет полосу неудач и забросит две решающие шайбы в ворота нашего вечного соперника - сборной Канады. Ведь сильная команда рождает лидеров.

Конькобежка Светлана Журова (двукратная чемпионка мира, Олимпийская чемпионка 2006 года) пойдет до конца, не испугавшись разговоров о том, что ее время ушло, и… победит несмотря ни на что! Ведь возвращение – это уже победа

.И все эти истории – реальные победы сильных людей. Победы, которые у нас уже есть...

6.6 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 23 января 2014
Премьера в мире 23 января 2014
Возраст 6+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Дмитрий Дюжев
Дмитрий Дюжев
В ролях
Алексей Чадов
Алексей Чадов
Светлана Ходченкова
Светлана Ходченкова
Марк Богатырев
Марк Богатырев
Таисия Вилкова
Таисия Вилкова
Татьяна Арнтгольц
Татьяна Арнтгольц
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Bbbugl 2 апреля 2015, 12:51
Вчера сходили
Картонное псевдоспортивное кино
Может,задумка была и неплохая,но воплощение просто отвратительное.НУ НЕПОХОЖИ эти гламурные… Читать дальше…
Lil 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Swi4e1, 24/01/2014 - 02:14:00):Это точно. Ходченкова уже в 10 фильмах наверно за год снялась =)))
Да вообще трындец! Она походу не спит, не… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Заряд мотивации: 8 фильмов о спорте, которые можно посмотреть онлайн За многими из этих сюжетов стоят реальные успехи и вдохновляющие примеры. Но далеко не все имеют счастливый финал, рассказывая о разрушающей самоуверенности и окружающем давлении. Объединяет всех одно — спорт, который стал смыслом жизни и превратился в призвание для этих героев. Теперь они дарят заряд энергии и становятся наглядной иллюстрацией, как не свернуть с намеченного пути и дойти до конца. Главное — вынести правильный урок и не пытаться обмануть судьбу.
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5 мая 2020 15:14
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