Чемпионы, 2014

Пять реальных историй больших побед российских спортсменов. И за каждой победой стоят человеческие истории, в которых переплетаются любовь, предательство, дружба, уважение, труд и вера. Вера в себя, вера в победу.

Знаменитый советский биатлонист Николай Круглов-старший (двукратный Олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира) готов отдать все ради сына Николая Круглова-младшего (серебряный призер Олимпийских игр 2006 года, четырехкратный чемпион мира). Ведь счастье близких всегда на вес золота.

Звезда фигурного катания Елена Бережная переживет страшную травму и снова выйдет на лед, благодаря самому близкому человеку - Антону Сихарулидзе. И они выиграют Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити! Ведь любовь соединяет лишь достойных.

Юная сноубордистка Екатерина Илюхина (серебряный призёр Олимпийских игр 2010) справится со всеми страхами и завоюет для России первую медаль в этом новом для нас виде спорта. Ведь дружба дает веру в себя.

Знаменитый хоккеист Илья Ковальчук (двукратный чемпиона мира в составе сборной России) преодолеет полосу неудач и забросит две решающие шайбы в ворота нашего вечного соперника - сборной Канады. Ведь сильная команда рождает лидеров.

Конькобежка Светлана Журова (двукратная чемпионка мира, Олимпийская чемпионка 2006 года) пойдет до конца, не испугавшись разговоров о том, что ее время ушло, и… победит несмотря ни на что! Ведь возвращение – это уже победа

.И все эти истории – реальные победы сильных людей. Победы, которые у нас уже есть...