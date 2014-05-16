Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Виноваты звезды Виноваты звезды
Киноафиша Фильмы Виноваты звезды
The Fault in Our Stars

Виноваты звезды, 2014

2014 / США
7.3 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Семнадцатилетняя Хейзел Грейс больна раком легких, и ей нужно носить с собой кислородный баллон, куда бы она ни пошла. Болезнь находится на стадии ремиссии, и Хейзел не унывает, но ее мать Фрэнни все равно заставляет девушку пойти в группу поддержки больных раком.

На одной из встреч группы Хейзел встречает восемнадцатилетнего Гаса, который потерял ногу из-за рака, но его болезнь также отступила. Постепенно молодые люди влюбляются друг в друга. Хейзел читает Гасу свой любимый роман и рассказывает, что мечтает поговорить с автором, Питером Ван Хутеном, который живет в Амстердаме, о финале романа. Гас связывается с ним через своего помощника, и Ван Хаутен приглашает их навестить его в Амстердаме.

Молодые люди вместе с Фрэнни едут в Амстердам, где Хейзел узнает, что Питер Ван Хаутен совсем не такой приятный человек, как она ожидала. Но это не мешает ей насладиться романтической обстановкой города вместе с Гасом. Возлюбленные стремятся провести друг с другом как можно больше времени, потому что не знают, какой из дней может оказаться последним.

Сценарий фильма написан по одноименному роману Джона Грина. Грин присутствовал на площадке большую часть съемок, чтобы давать советы членам группы и актерам.

Писатель Джон Грин основал образ Хейзел на девушке по имени Эстер Эрл, у которой был диагностирован рак щитовидной железы. Грин встретил ее во время съезда фанатов Гарри Поттера в 2009 году, заметив, что она несла кислородный баллон. Она ему понравилась из-за некоторых видео, которые она размещала на YouTube, а также за ее юмор и открытость. С момента их встречи до ее смерти в возрасте 16 лет в 2010 году Грин и Эрл обменивались перепиской. Второе имя главной героини книги, «Грейс», происходит от второго имени Эстер – Эстер Грейс Эрл.

Нат Вулф носил слепящие линзы, которые размывали его зрение, чтобы лучше представить его роль Исаака.

Шейлин Вудли настояла на том, чтобы ее друг Энсел Эльгорт прочитал не только сценарий, но и роман-первоисточник перед своей первой встречей с создателями фильма. Чтобы не злить ее, он согласился и в итоге получил роль.

Название представляет собой переделанную цитату из Акта I, Сцены II из «Юлия Цезаря» Уильяма Шекспира, когда Кассий говорит: «Вина, дорогой Брут, не в наших звездах, а в нас самих...»

Вскоре после выхода фильма уличная скамейка, на которой обнимались Гас и Хейзел, была украдена. Спустя несколько месяцев она была заменена администрацией города Амстердама на цветочную клумбу. После выхода фильма на экраны скамейка быстро стала своего рода достопримечательностью для поклонников фильма, куда они часто приходили, чтобы переиграть сцену и сфотографироваться.

У Хейзел в фильме короткие волосы, потому что Шейлин Вудли пришлось подстричься для роли Трис в фильме «Дивергент, глава 2: Инсургент» (2015), а в парике актрисе было некомфортно. Свои волосы актриса пожертвовала местной детской больнице, где из них шьют парики для детей.

В книге Огастус знакомит Хейзел со своей любимой группой The Hectic Glow, и они вместе слушают их музыку. Несмотря на то, что этот разговор не был показан в фильме, плакат группы в качестве отсылки к книге можно увидеть на стене в спальне Хейзел.

Последний фрагмент сценария фильма был предназначен для съемок в Амстердаме и на открытом воздухе. Тем не менее, художник-постановщик Молли Хьюз в конце концов решила построить декорации Амстердама в Питтсбурге, поскольку во время своей разведывательной поездки она оценила, что постоянная плохая погода в Амстердаме в середине октября сильно затруднит съемку.

Создателям фильма пришлось построить павильонную копию интерьеров дома Анны Франк, поскольку съемочной группе было отказано в разрешении снимать внутри самого дома администрацией музея. Эти декорации, а также внутренний вестибюль дома Питера Ван Хаутена были построены на музыкальной сцене в Питтсбурге.

Грин написал в Twitter о прослушивании Шейлин Вудли на роль Хейзел: «Было так много потрясающих прослушиваний на роль Хейзел, но любовь Шейлин к книге и ее понимание Хейзел поразили меня».

Идеальных любовных историй не бывает! Хэйзел и Гас - по сути обычные подростки: болтают, дурачатся, обсуждают любимые книги, вот только они – пациенты онкологической лечебницы, и каждый из них борется со страшным недугом. Но перед настоящими чувствами нет никаких преград! Ребят ждет удивительное путешествие, в ходе которого они еще сильнее сблизятся и поймут, что над настоящей любовью не властна даже смерть.

7.3 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 5 июня 2014
Премьера в мире 16 мая 2014
Возраст 12+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Джош Бун
Джош Бун
В ролях
Шейлин Вудли
Шейлин Вудли
Энсел Элгорт
Энсел Элгорт
Уиллем Дефо
Уиллем Дефо
Нат Вулф
Нат Вулф
Лора Дерн
Лора Дерн
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
В метре друг от друга
В метре друг от друга (2019)
8.5625
Привидение
Привидение (2018)
7.125
Чудо
Чудо (2017)
8.2
Весь этот мир
Весь этот мир (2017)
7.5
Сладкий ноябрь
Сладкий ноябрь (2001)
7.90625
Постер фильма Виноваты звезды 5 постеров
MTV Movie & TV Awards Лучший фильм
MTV Movie & TV Awards Лучшая женская роль
MTV Movie & TV Awards Лучший поцелуй
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Виноваты звезды смотреть онлайн

Виноваты звезды
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

В метре друг от друга
 
Привидение
 
Чудо
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Alina68 16 февраля 2016, 02:25
Потрясающий фильм! Весь фильм на одном дыхании, со слезами на глазах✊
Отзывы Написать
28 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Виноваты звезды
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
5 сцен из романтических фильмов, которые заставляют нас плакать снова и снова «Унесенные ветром», «Неспящие в Сиэтле», «Искупление» и другие фильмы, которые просто невозможно смотреть без слез.
Написать
11 мая 2022 11:28
6 актеров, которые буквально выпросили себе роли в фильмах Эти мастера экрана не стали ждать подарка от судьбы и пришли к режиссёрам сами. И, как выяснилось, правильно сделали.
Написать
30 апреля 2021 17:09
Создатели "Людей Икс" снимут новую трилогию о молодых мутантах  После завершения новой трилогии Брайана Сингера о Людях Икс, последний главой которой стал фильм «Люди Икс: Апокалипсис», франшиза, разумеется, не закончится. Вслед за
Написать
19 декабря 2016 07:23
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер 2
Дублированный трейлер 2
трейлер 2
Трейлер 2
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Приложение киноафиши