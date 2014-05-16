Виноваты звезды, 2014

Сценарий фильма написан по одноименному роману Джона Грина. Грин присутствовал на площадке большую часть съемок, чтобы давать советы членам группы и актерам.

Писатель Джон Грин основал образ Хейзел на девушке по имени Эстер Эрл, у которой был диагностирован рак щитовидной железы. Грин встретил ее во время съезда фанатов Гарри Поттера в 2009 году, заметив, что она несла кислородный баллон. Она ему понравилась из-за некоторых видео, которые она размещала на YouTube, а также за ее юмор и открытость. С момента их встречи до ее смерти в возрасте 16 лет в 2010 году Грин и Эрл обменивались перепиской. Второе имя главной героини книги, «Грейс», происходит от второго имени Эстер – Эстер Грейс Эрл.

Нат Вулф носил слепящие линзы, которые размывали его зрение, чтобы лучше представить его роль Исаака.

Шейлин Вудли настояла на том, чтобы ее друг Энсел Эльгорт прочитал не только сценарий, но и роман-первоисточник перед своей первой встречей с создателями фильма. Чтобы не злить ее, он согласился и в итоге получил роль.

Название представляет собой переделанную цитату из Акта I, Сцены II из «Юлия Цезаря» Уильяма Шекспира, когда Кассий говорит: «Вина, дорогой Брут, не в наших звездах, а в нас самих...»

Вскоре после выхода фильма уличная скамейка, на которой обнимались Гас и Хейзел, была украдена. Спустя несколько месяцев она была заменена администрацией города Амстердама на цветочную клумбу. После выхода фильма на экраны скамейка быстро стала своего рода достопримечательностью для поклонников фильма, куда они часто приходили, чтобы переиграть сцену и сфотографироваться.

У Хейзел в фильме короткие волосы, потому что Шейлин Вудли пришлось подстричься для роли Трис в фильме «Дивергент, глава 2: Инсургент» (2015), а в парике актрисе было некомфортно. Свои волосы актриса пожертвовала местной детской больнице, где из них шьют парики для детей.

В книге Огастус знакомит Хейзел со своей любимой группой The Hectic Glow, и они вместе слушают их музыку. Несмотря на то, что этот разговор не был показан в фильме, плакат группы в качестве отсылки к книге можно увидеть на стене в спальне Хейзел.

Последний фрагмент сценария фильма был предназначен для съемок в Амстердаме и на открытом воздухе. Тем не менее, художник-постановщик Молли Хьюз в конце концов решила построить декорации Амстердама в Питтсбурге, поскольку во время своей разведывательной поездки она оценила, что постоянная плохая погода в Амстердаме в середине октября сильно затруднит съемку.

Создателям фильма пришлось построить павильонную копию интерьеров дома Анны Франк, поскольку съемочной группе было отказано в разрешении снимать внутри самого дома администрацией музея. Эти декорации, а также внутренний вестибюль дома Питера Ван Хаутена были построены на музыкальной сцене в Питтсбурге.

Грин написал в Twitter о прослушивании Шейлин Вудли на роль Хейзел: «Было так много потрясающих прослушиваний на роль Хейзел, но любовь Шейлин к книге и ее понимание Хейзел поразили меня».