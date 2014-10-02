Смешанные чувства, 2014

Они настолько разные, что не должны были пересечься в обычной жизни. Фил — бывшая звезда 90-х, прославившийся в свое время одной единственной песней. Теперь он работает ди-джеем, завидует Олегу Газманову и не выносит ответственности. Петр — врач-карьерист, сухарь и педант. Записывает на диктофон свои планы на день, боится пригласить девушку на свидание и знать не знает кто такой Газманов.

После электрошока они начинают испытывать чувства друг друга. Когда одному больно, то от боли вздрагивает и другой, когда одному из них страшно, то пугается и второй. Смеется один, непроизвольный смех у другого. Веселая жизнь и острые эмоции Фила рушат сначала системную размеренную работу Пети, а затем появляется проблема посерьезнее, когда вслед за Петей в его девушку влюбляется и Фил.