Смешанные чувства, 2014

Главные герои – совершенно разные люди. Фил когда-то был популярным исполнителем, прославившимся из-за единственного хита. Сейчас он – не слишком ответственный диджей, завидующий Газманову. Петр – педантичный доктор, посвятивший себя карьере. Он тщательно планирует свой день, боится отношений и понятия не имеет, кто такой Газманов. Но однажды персонажи волей обстоятельств испытывают на себе действие электрошока, после чего все их эмоции и чувства становятся общими…
Они настолько разные, что не должны были пересечься в обычной жизни. Фил — бывшая звезда 90-х, прославившийся в свое время одной единственной песней. Теперь он работает ди-джеем, завидует Олегу Газманову и не выносит ответственности. Петр — врач-карьерист, сухарь и педант. Записывает на диктофон свои планы на день, боится пригласить девушку на свидание и знать не знает кто такой Газманов.
После электрошока они начинают испытывать чувства друг друга. Когда одному больно, то от боли вздрагивает и другой, когда одному из них страшно, то пугается и второй. Смеется один, непроизвольный смех у другого. Веселая жизнь и острые эмоции Фила рушат сначала системную размеренную работу Пети, а затем появляется проблема посерьезнее, когда вслед за Петей в его девушку влюбляется и Фил.
На днях стартует"Выпускной"
А сколько на новогодние каникулы помоев для быдла приготовили✊
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