Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Смешанные чувства Смешанные чувства
Киноафиша Фильмы Смешанные чувства

Смешанные чувства, 2014

2014 / Россия
4.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 3.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Главные герои – совершенно разные люди. Фил когда-то был популярным исполнителем, прославившимся из-за единственного хита. Сейчас он – не слишком ответственный диджей, завидующий Газманову. Петр – педантичный доктор, посвятивший себя карьере. Он тщательно планирует свой день, боится отношений и понятия не имеет, кто такой Газманов. Но однажды персонажи волей обстоятельств испытывают на себе действие электрошока, после чего все их эмоции и чувства становятся общими…

  • Для Георгия Малкова этот фильм стал дебютной режиссерской работой.
  • Ревва и Деревянко познакомились на съемках «Смешанных чувств» и не сразу поладили. В первую встречу звезды российского кино показались друг другу заносчивыми, высокомерными и даже умудрились подраться, но вскоре между ними возникла крепкая дружба.
  • По словам режиссера, именно продюсерский опыт помог ему быть более компромиссным в работе со съемочной группой.
  • Актеры признались, что сначала переживали из-за отсутствия опыта у Малкова, но после детального обсуждения проекта их сомнения отпали.
  • Деревянко и Ревва стали сильным творческим тандемом, на котором, по мнению экспертов, можно построить еще не один хороший фильм.

Они настолько разные, что не должны были пересечься в обычной жизни. Фил — бывшая звезда 90-х, прославившийся в свое время одной единственной песней. Теперь он работает ди-джеем, завидует Олегу Газманову и не выносит ответственности. Петр — врач-карьерист, сухарь и педант. Записывает на диктофон свои планы на день, боится пригласить девушку на свидание и знать не знает кто такой Газманов.

После электрошока они начинают испытывать чувства друг друга. Когда одному больно, то от боли вздрагивает и другой, когда одному из них страшно, то пугается и второй. Смеется один, непроизвольный смех у другого. Веселая жизнь и острые эмоции Фила рушат сначала системную размеренную работу Пети, а затем появляется проблема посерьезнее, когда вслед за Петей в его девушку влюбляется и Фил.

4.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 3.8
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 2 октября 2014
Премьера в мире 2 октября 2014
Возраст 12+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Георгий Малков
В ролях
Павел Деревянко
Павел Деревянко
Александр Ревва
Александр Ревва
Татьяна Космачева
Татьяна Космачева
Мария Семкина
Мария Семкина
Эвелина Блёданс
Эвелина Блёданс
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Дублер
Дублер (2012)
6.8
Постер фильма Смешанные чувства 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Смешанные чувства смотреть онлайн

Смешанные чувства
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Bbbugl 11 февраля 2016, 00:16
.овнокомедии от Сарика выходят с пугающей уже частотой

На днях стартует"Выпускной"

А сколько на новогодние каникулы помоев для быдла приготовили✊
Swi4e1 11 февраля 2016, 10:39
Блин ну и ЧУШЬ СОБАЧЬЯ !!!!!!!!!!! Фильмом сложно назвать ..... Шутки тупые и их практически нету. Короче сняли полнейший бред.

-0/10 … Читать дальше…
Отзывы Написать
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Трейлеры фильма Все трейлеры
трейлер 1
Трейлер 1
тв ролик 1
Тв ролик 1
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
Приложение киноафиши