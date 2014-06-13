Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Колыбельная
6.9 Рейтинг IMDb: 6.1
Колыбельная

Колыбельная

Lullaby 18+
О фильме

Заядлый курильщик, бездельник по имени Джонатан Лауэнштейн живет в Лос-Анджелесе, вдали от своей богатой семьи, проживающей в Нью-Йорке. Однажды он получает письмо о том, что его отец, который боролся с раком на протяжении 10 лет, умирает и жить ему осталось 36 часов. Он немедленно едет в Нью-Йорк к отцу. Отец Джонатана говорит, что устал бороться с раком и убьет себя на следующий день в 8 часов. К Джонатану присоединяются его мать Рэйчел и его младшая сестра — Карэн, студент в юридической школе. Карэн не поддерживает решение отца и готова получить постановление суда, чтобы ему помешать.

Колыбельная - трейлер 2
Колыбельная  трейлер 2
Страна США
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 13 июня 2014
Дата выхода
13 июня 2014 Россия 18+
13 июня 2014 Казахстан
13 июня 2014 США
20 марта 2020 Тайвань
13 июня 2014 Украина
13 июня 2014 Швеция 15
MPAA R
Производство Avenue Pictures, Ananta Productions, Metalwork Pictures
Другие названия
Lullaby, A Última Canção, Altatódal, Kołysanka, La última canción, Колыбельная, Приспиване, ララバイ, 甜美摇篮曲, 甜蜜摇篮曲
Режиссер
Эндрю Левитас
Эндрю Левитас
В ролях
Эми Адамс
Эми Адамс
Гаррет Хедлунд
Гаррет Хедлунд
Джессика Браун-Финдли
Джессика Браун-Финдли
Терренс Ховард
Терренс Ховард
Дженнифер Хадсон
Дженнифер Хадсон
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.9
13 голосов
6.1 IMDb
Отзывы о фильме

Цитаты
Meredith Тебе не нужно мне это говорить. Я всего лишь тупая девчонка. Наверное, всё равно не пойму, да?
Jonathan Я такого не говорил.
Meredith Ты ничего толком и не сказал. Похоже, это не твоя сильная сторона.
Колыбельная - трейлер 2
Колыбельная Трейлер 2
Колыбельная - трейлер
Колыбельная Трейлер
