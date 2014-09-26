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4.8
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Верь мне
4.8
Верь мне
, 2014
Believe Me
США / комедия, драма / 18+
Трейлеры
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
4.8
Верь мне
Трейлер
Трейлер
В ролях
Алекс Расселл
Sam
Захари Найтон
Gabriel
Джоанна Э. Брэдди
Callie
Синква Уоллс
Tyler
Майлз Фишер
Pierce
Ник Офферман
Sean
Ликрэ Мур
Макс Адлер
Baker
Кристофер МакДональд
Ken
Rhett James
Yale Stafford
Честер Рашинг
Cameron
Режиссер
Уилл Бакке
Композитор
Hanan Townshend
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 33 минуты
Год выпуска
2014
Премьера в мире
26 сентября 2014
Дата выхода
26 сентября 2014
Россия
12+
26 сентября 2014
Казахстан
26 сентября 2014
Канада
26 сентября 2014
США
26 сентября 2014
Украина
MPAA
PG-13
Сборы в мире
$23 419
Производство
Riot Studios
Другие названия
Believe Me, Believe Me - Es ist nur Sünde, wenn man erwischt wird, İnan Bana: Lisa McVey Olayı, Верь мне, Вярвай ми
Еще
Рейтинг фильма
4.8
Оцените
13
голосов
5
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Трейлеры фильма
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Верь мне
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Кадры из фильма
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