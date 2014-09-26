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Постер фильма Верь мне
4.8
Верь мне - Трейлер
Киноафиша Фильмы Верь мне
4.8

Верь мне

, 2014
Believe Me
США / комедия, драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Верь мне
4.8
Верь мне - Трейлер
Верь мне  Трейлер

В ролях

Алекс Расселл
Алекс Расселл
Sam
Захари Найтон
Захари Найтон
Gabriel
Джоанна Э. Брэдди
Callie
Синква Уоллс
Синква Уоллс
Tyler
Майлз Фишер
Pierce
Ник Офферман
Ник Офферман
Sean
Ликрэ Мур
Макс Адлер
Baker
Кристофер МакДональд
Кристофер МакДональд
Ken
Rhett James
Yale Stafford
Честер Рашинг
Cameron
Режиссер Уилл Бакке
Композитор Hanan Townshend
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2014
Премьера в мире 26 сентября 2014
Дата выхода
26 сентября 2014 Россия 12+
26 сентября 2014 Казахстан
26 сентября 2014 Канада
26 сентября 2014 США
26 сентября 2014 Украина
MPAA PG-13
Сборы в мире $23 419
Производство Riot Studios
Другие названия
Believe Me, Believe Me - Es ist nur Sünde, wenn man erwischt wird, İnan Bana: Lisa McVey Olayı, Верь мне, Вярвай ми

Рейтинг фильма

4.8
Оцените 13 голосов
5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Верь мне - Трейлер
Верь мне Трейлер
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