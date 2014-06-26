Планета обезьян: Революция, 2014

Прошло 10 лет после событий 1 части. Выжившие люди поддерживают хрупкий мир с обезьянами, основавшими деревню возле колонии Сан-Франциско. У тех политические страсти: Коба все больше недоволен влиянием вожака…
Численность генетически модифицированных обезьян, возглавляемых Цезарем, продолжает увеличиваться, но обезьянам угрожают люди, которым удалось выжить во время ужасной эпидемии десятилетней давности. Поначалу между соперниками устанавливается хрупкий мир, но он оказывается недолговечным. Обезьяны и люди находятся на грани войны, в ходе которой станет понятно, кто из них в будущем станет безраздельно править планетой.