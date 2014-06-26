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Планета обезьян: Революция Планета обезьян: Революция
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Dawn of the Planet of the Apes

Планета обезьян: Революция, 2014

2014 / США
6.0 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 7.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Прошло 10 лет после событий 1 части. Выжившие люди поддерживают хрупкий мир с обезьянами, основавшими деревню возле колонии Сан-Франциско. У тех политические страсти: Коба все больше недоволен влиянием вожака…

  • Фильм снят за 91 день.
  • Действие происходит в 2026 году.
  • В изначальном варианте сценария обезьяны говорили лучше, а Цезарь играл куда менее важную роль. Режиссер Мэтт Ривз написал нынешнюю версию с нуля.
  • Коба, обезьяна-помощник лидера, неслучайно носит имя, аналогичное прозвищу Сталина. Создатели картины посчитали их личности и пути восхождения к власти схожими, поведение Кобы с Цезарем напоминало им историю Иосифа Виссарионыча и Троцкого.
  • На фотографиях детей Дрейфуса изображены настоящие дети Гэри Олдмэна.
  • Сын Цезаря назван «Синеглаз», так как принадлежит уже к поколению, родившемуся без воздействия вещества, изменившего на зеленый цвет глаз особей, побывавших в лаборатории.
  • В сюжете агрессивным и жестоким является бонобо, а пацифистом — шимпанзе. В реальности все наоборот: первый вид достаточно миролюбиво ведет себя с сородичами, а представители второго склонны к взаимной агрессии.
  • Орангутанга, занимающего заметное место в поселении, зовут Морис. Это отсылка к актеру Морису Эвансу, игравшего доктора Зейуса в старой франшизе-первоисточнике.

Численность генетически модифицированных обезьян, возглавляемых Цезарем, продолжает увеличиваться, но обезьянам угрожают люди, которым удалось выжить во время ужасной эпидемии десятилетней давности. Поначалу между соперниками устанавливается хрупкий мир, но он оказывается недолговечным. Обезьяны и люди находятся на грани войны, в ходе которой станет понятно, кто из них в будущем станет безраздельно править планетой.

6.0 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 17 июля 2014
Премьера онлайн 23 февраля 2021
Премьера в мире 26 июня 2014
Возраст 12+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Мэтт Ривз
Мэтт Ривз
В ролях
Энди Серкис
Энди Серкис
Гэри Олдман
Гэри Олдман
Джуди Грир
Джуди Грир
Джейсон Кларк
Джейсон Кларк
Тоби Кеббелл
Тоби Кеббелл
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Планета обезьян: Революция 9 постеров
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Планета обезьян: Революция
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Несмотря на то что «Рассвет планеты обезьян» (в оригинале все-таки «рассвет», а не «революция») сделан проще и прямолинейнее, чем «Восстание…», – Мэтт Ривз подошел к материалу гораздо менее изощренно, чем Руперт Уайатт, – это, бесспорно, все еще качественное кино: с отменными визуальными эффектами и осмысленной, хоть и простоватой, драматургией. Что касается актерской игры, то обезьяны, безупречно созданные на компьютере…
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