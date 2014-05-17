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Добро пожаловать в Нью-Йорк, 2014

2014 / США / Франция
5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Деверо – один из претендентов на пост президента Франции. Но незадолго до предстоящих выборов он становится жертвой собственных необузданных пороков. Мужчина посещает проституток, а в Нью-Йорке, куда отправляется по делам, насилует горничную отеля. Против политика заводят уголовное дело, которое в одночасье разрушает его жизнь и карьеру. Жена Деверо, Симона, сначала даже рада тому, как все повернулось, но вскоре она поймет, что преступление мужа сказывается и на ней.

  • В основе сюжета лежат реальные события. Авторы фильма использовали скандальный судебный процесс, главным участником которого был бывший глава Международного валютного фонда.
  • Фильм планировали транслировать на американском телевидении. Режиссеру направили письмо, в котором просили удалить или изменить некоторые сцены, чтобы картина соответствовала рейтингу. Но он отказался это делать.
  • Дом, в котором жил Деверо во время домашнего ареста, в действительности был арендован для Доминика Стросс-Кана – экс-главы валютного фонда, история которого легла в основу сюжета. Он находится в Нью-Йорке.
  • В эпизоде, где главный герой смотрит телевизор, транслируется драма «Семейный очаг», которая вышла в 1970 году.

Один из самых влиятельных людей на планете, претендент по пост президента Франции в одночасье становится жертвой собственных пороков. В Нью-Йорке его арестовывают по обвинению в сексуальных домогательствах к горничной отеля «Софитель».

5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 17 июля 2014
Премьера онлайн 22 мая 2014
Премьера в мире 17 мая 2014
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Premium Film
Режиссер
Абель Феррара
Абель Феррара
В ролях
Жерар Депардье
Жерар Депардье
Жаклин Биссет
Жаклин Биссет
Дрена Де Ниро
Эми Фергюсон
Рональд Гаттмен
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Добро пожаловать в Нью-Йорк 3 постера
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Добро пожаловать в Нью-Йорк
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