Добро пожаловать в Нью-Йорк, 2014

Деверо – один из претендентов на пост президента Франции. Но незадолго до предстоящих выборов он становится жертвой собственных необузданных пороков. Мужчина посещает проституток, а в Нью-Йорке, куда отправляется по делам, насилует горничную отеля. Против политика заводят уголовное дело, которое в одночасье разрушает его жизнь и карьеру. Жена Деверо, Симона, сначала даже рада тому, как все повернулось, но вскоре она поймет, что преступление мужа сказывается и на ней.