Иоланта / Замок герцога Синяя Борода, 2014

Мариуш Трелиньский, художественный руководитель Польской национальной оперы в Варшаве, дебютирует в Мет с двойной премьерой редко исполняемых на западных сценах одноактных опер. «Иоланта» Чайковского, романтическая сказка о психологическом пробуждении слепой принцессы, будет представлена в паре с душераздирающей историей Бартока о новобрачной Юдит, постигающей мрачные секреты своего мужа, которые он хранит за семью дверями «Замка герцога Синяя Борода». Постановка обеих опер осуществлена в содружестве с Театром Вельки (Польской национальной оперой) в Варшаве, спектаклем продирижирует Валерий Гергиев. Заглавную роль в «Иоланте» исполнит Анна Нетребко, роли Водемона и Роберта исполнят Петр Бечала и Алексей Марков. Надя Михаэль выступит в роли Юдит, а Михаил Петренко сыграет ее таинственного мужа в «Замке герцога Синяя Борода».