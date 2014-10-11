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Киноафиша Фильмы Иоланта / Замок герцога Синяя Борода
Iolanta / Duke Bluebeard’s Castle

Иоланта / Замок герцога Синяя Борода, 2014

2014 / США
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О фильме

Мариуш Трелиньский, художественный руководитель Польской национальной оперы в Варшаве, дебютирует в Мет с двойной премьерой редко исполняемых на западных сценах одноактных опер. «Иоланта» Чайковского, романтическая сказка о психологическом пробуждении слепой принцессы, будет представлена в паре с душераздирающей историей Бартока о новобрачной Юдит, постигающей мрачные секреты своего мужа, которые он хранит за семью дверями «Замка герцога Синяя Борода». Постановка обеих опер осуществлена в содружестве с Театром Вельки (Польской национальной оперой) в Варшаве, спектаклем продирижирует Валерий Гергиев. Заглавную роль в «Иоланте» исполнит Анна Нетребко, роли Водемона и Роберта исполнят Петр Бечала и Алексей Марков. Надя Михаэль выступит в роли Юдит, а Михаил Петренко сыграет ее таинственного мужа в «Замке герцога Синяя Борода».

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Продолжительность 3 часа 36 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 11 октября 2014
Премьера в мире 11 октября 2014
Возраст 16+
Режиссер
Мариуш Трелиньский
В ролях
Анна Нетребко
Алексей Марков
Эльчин Азизов
Илья Банник
Надя Михаэль
Все актеры и съемочная группа
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