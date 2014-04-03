Стартап, 2014

Как в России честно заработать своим умом? Как добиться успеха и утвердить свое имя в мире бизнеса? Чем жертвует и что приобретает человек, который много лет стремится к своей цели? История создания с нуля крупного российского поискового портала. 20 лет риска, труда, надежды. 20 лет дружбы…