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Стартап, 2014

2014 / Россия
4.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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Фильм рассказывает историю создания российской поисковой системы «Холмс». Борис и Сева, ключевые персонажи киноленты, – российские бизнесмены-новаторы, привыкшие добиваться свого благодаря готовности упорно работать и талантам.

  • По первоначальной идее кинолента должна была рассказывать историю «Яндекса». Реальные прообразы главных персонажей – Илья Сегалович и его партнер Аркадий Волож, основатели группы компаний.
  • В качестве режиссера над фильмом изначально работал Роман Каримов, но во время съемок возник ряд разногласий, и после конфликта постановщик ушел из проекта. В титрах его заменили на «Игоря Сколкова», а в данных о выходе киноленты режиссером числится Евгений Ткачук – актер, исполнивший главную роль.
  • Идея фильм появилась в 2009 году в рамках дискуссионного форума. На него были приглашены не только кинематографисты. Александр Галицкий, основатель венчурного фонда, выдвинул предложение создать фильм об опыте отечественной сферы IT.
  • Создатели фильма ставили перед собой цель объединить три важных аспекта: факты, личные отношения, без которых история не выглядит реалистично, и мировоззрение, жизненная концепция, что позволяет глубже затронуть тему.

Как в России честно заработать своим умом? Как добиться успеха и утвердить свое имя в мире бизнеса? Чем жертвует и что приобретает человек, который много лет стремится к своей цели? История создания с нуля  крупного российского поискового портала. 20 лет риска, труда, надежды. 20 лет дружбы…

4.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2014
Премьера в России 3 апреля 2014
Премьера в мире 3 апреля 2014
Возраст 12+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Роман Каримов
Роман Каримов
В ролях
Евгений Ткачук
Евгений Ткачук
Шамиль Хаматов
Шамиль Хаматов
Вера Панфилова
Вера Панфилова
Иева Андреевайте
Иева Андреевайте
Семен Мороз
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