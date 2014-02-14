Танцуй отсюда!, 2014

Некогда подающий надежды юный танцор из Лондона, сейчас Брюс – тучный и унылый офисный работник, погрязший в неуверенности и жалости к себе. Поводом эмоционально встряхнуться и пересмотреть свои взгляды на жизнь для Брюса становится появление в офисе новой начальницы – остроумной красавицы Джулии, которая, ко всему прочему, является горячей поклонницей латиноамериканских танцев. Казалось бы, пара танцевальных уроков, чтобы вспомнить былое увлечение, решат проблемы героя и помогут обратить на себя внимание возлюбленной, но, как и всегда, простого хэппи-энда ждать не приходится, ведь на пути у Брюса встает его коллега, коварный и до тошноты самоуверенный Дрю.