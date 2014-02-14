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Cuban Fury

Танцуй отсюда!, 2014

2014 / Великобритания
7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Некогда подающий надежды юный танцор из Лондона, сейчас Брюс – тучный и унылый офисный работник, погрязший в неуверенности и жалости к себе. Поводом эмоционально встряхнуться и пересмотреть свои взгляды на жизнь для Брюса становится появление в офисе новой начальницы – остроумной красавицы Джулии, которая, ко всему прочему, является горячей поклонницей латиноамериканских танцев. Казалось бы, пара танцевальных уроков, чтобы вспомнить былое увлечение, решат проблемы героя и помогут обратить на себя внимание возлюбленной, но, как и всегда, простого хэппи-энда ждать не приходится, ведь на пути у Брюса встает его коллега, коварный и до тошноты самоуверенный Дрю.

  • Сценарий к фильму был написан Джоном Брауном на основе оригинальной идеи исполнителя главной роли Ника Фроста.
  • В сцене, где Брюс (Ник Фрост) и Дрю (Крис О'Дауд) танцуют на парковке, в проезжающей мимо машине можно заметить Саймона Пегга, частого партнера Фроста, в том числе по фильмам “Долбанутые” (1999) и “Пол: Секретный материальчик” (2011).
  • Чтобы стать экспертом по сальсе, Ник Фрост, уже и так умевший танцевать, занимался по семь часов в день, пять или шесть дней в неделю в течение семи месяцев.

Чтобы завоевать сердце прекрасной начальницы, одному в меру упитанному мужчине предстоит растрясти свои таланты в соревновании на самый зажигательный танец. Однако у него есть соперник, который не постесняется опуститься до очень грязных приемов.

7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 24 апреля 2014
Премьера онлайн 11 марта 2015
Премьера в мире 14 февраля 2014
Возраст 16+
MPAA R
Прокатчик Вольга
Режиссер
Джеймс Гриффитс
Джеймс Гриффитс
В ролях
Ник Фрост
Ник Фрост
Рашида Джонс
Рашида Джонс
Иэн МакШейн
Иэн МакШейн
Оливия Колман
Оливия Колман
Венди МакЛендон-Кови
Венди МакЛендон-Кови
Все актеры и съемочная группа
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