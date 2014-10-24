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Big Hero 6

Город героев, 2014

2014 / США
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59 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Тинэйджер-гик Хиро Хамада создает микроботов — миниатюрных роботов, способных выполнять множество функций — чтобы поступить в местный вуз. Там он находит друзей — других вундеркиндов. Но вскоре начинают происходить странные и пугающие события…

  • Хотя фильм основан на одноименном комиксе Marvel, есть много изменений в именах, сеттинге, этнической принадлежности персонажей, предыстории и нескольких сюжетных точках.
  • По словам арт-директора Скотта Ватанабэ, действие разворачивается в альтернативной вселенной будущего. Землетрясение в Сан-Франциско в 1906 произошло, и его восстановили японские иммигранты. Они применяли методы, позволяющие выживание в условиях сейсмических катаклизмов. После возрождения город был переименован в Сан-Франсокио, так как это метрополис с сочетанием японской и американской архитектуры.
  • Чтобы создать тысячи мирных жителей, рабочая группа изобрела программу под названием «Фабрика обитателей», позволившую сотворить целую серию фоновых персонажей с индивидуальным дизайном каждого. 
  • Движения микроботов вдохновлены видео, запечатлевшим красных огненных муравьев.
  • Пластика и позы медицинского робота Бэймакса были смоделированы после изучения движений ребенка с полным подгузником. 
  • Имя злодея, Ёкаи, в переводе с японского означает «дух» или «фантом».
     

Юный Хиро Хамада  - прирожденный изобретатель и гений конструирования роботов. Вместе со старшим братом Тадаши они воплощают в жизнь самые передовые идеи в Техническом университете города будущего Сан-Франсокио. После серии загадочных событий друзья оказываются в центре коварного заговора. Отчаявшись, Хиро решает использовать веселого и добродушного экспериментального робота Бэймакса, перепрограммировав его в неуязвимую боевую машину.

8.0 Оцените
59 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 25 октября 2014
Премьера в мире 24 октября 2014
Возраст 6+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Дон Холл
Дон Холл
В ролях
Майя Рудольф
Майя Рудольф
Джейми Чанг
Джейми Чанг
ТиДжей Миллер
ТиДжей Миллер
Все актеры и съемочная группа
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Город героев
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Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
leadraven 3 февраля 2016, 09:33
Сюжет прост как пробка и в высшей степени предсказуем, персонажи одноклеточны и шаблонны, даже картинка ничем не примечательна. В общем, мультик… Читать дальше…
fanbunga 4 февраля 2016, 21:02
Надувняша какой суперский...
Даже захотелось, чтобы он перед тем, как повторить гравитационный подвиг Дж. Клуни, пустил слезу. Уж очень человечный… Читать дальше…
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