Город героев, 2014

Тинэйджер-гик Хиро Хамада создает микроботов — миниатюрных роботов, способных выполнять множество функций — чтобы поступить в местный вуз. Там он находит друзей — других вундеркиндов. Но вскоре начинают происходить странные и пугающие события…
Юный Хиро Хамада - прирожденный изобретатель и гений конструирования роботов. Вместе со старшим братом Тадаши они воплощают в жизнь самые передовые идеи в Техническом университете города будущего Сан-Франсокио. После серии загадочных событий друзья оказываются в центре коварного заговора. Отчаявшись, Хиро решает использовать веселого и добродушного экспериментального робота Бэймакса, перепрограммировав его в неуязвимую боевую машину.
Даже захотелось, чтобы он перед тем, как повторить гравитационный подвиг Дж. Клуни, пустил слезу. Уж очень человечный… Читать дальше…