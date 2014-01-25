Комбинат "Надежда", 2013

Досуг у молодых людей в районе двадцати примерно одинаков, где б они ни жили — в Лондоне, Перу или Заполярье: музыка, мечты, любовь и алкоголь. Света любит жениха, который уехал на юг и теперь живет у нее в скайпе, и ненавидит Надю, из-за которой тот отморозил в сугробе ноги. Надя любит Юрия, Дрон — Свету, Шкарупа — шашлыки и водку, Сережа и Яна — друг друга и свою музыкальную группу, украшение заводской самодеятельности. Таксист Дэн мечтает накопить на внедорожник и возить туристов в тундру, фокусник Алеша — стать звездой корпоративов «Норильского никеля», соперницы Света и Надя — навсегда уехать из родного города.

Планы с жаром обсуждаются, но никогда не реализуются — в веселом бездействии и безвременье жить легче. Один день рожденья сменяет другой, пикник перетекает в посиделки в бане, денег на билет от малой родины до Большой земли и большой мечты ни у кого не хватает. Неужели они останутся здесь навсегда — или кто-то сделает шаг к будущему, вырвется из заполярного гнезда, пусть и дорогой ценой?

Пока градообразующее предприятие Норильска обрабатывает драгметаллы, комбинат, функционирующий в душах героев, производит надежду. Непонятно, вхолостую он работает или нет.