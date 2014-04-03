Эллиот – двадцатипятилетний англичанин, который понимает, что пришла пора радикально поменять свою жизнь. Он бросает работу в хореографической школе, где успешно преподавал в течение долгого времени, и отправляется в культурную российскую столицу, где живет Федор, сводный брат главного героя, с которым они ни разу в жизни не виделись. Эллиот еще понятия не имеет, насколько увлекательные приключения ждут его в Санкт-Петербурге.
Двадцатипятилетний британец Эллиот, бросивший преподавание в школе танцев Оксфорда, решает кардинально изменить свою жизнь. Он отправляется в Санкт-Петербург, где живет его сводный брат Федор, с которым он никогда не виделся.
В Питере Эллиот начинает обучать танцам девушку Федора Аню, которая собирается поступать в Театральную академию. У Эллиота есть неделя, чтобы научить танцам подругу брата и разобраться с собственными чувствами к ней.
|3 апреля 2014
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|3 апреля 2014
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|3 апреля 2014
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