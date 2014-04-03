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Постер фильма Питер. Лето. Любовь
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Киноафиша Фильмы Питер. Лето. Любовь

Питер. Лето. Любовь

Saint Petersburg 18+
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О фильме

Эллиот – двадцатипятилетний англичанин, который понимает, что пришла пора радикально поменять свою жизнь. Он бросает работу в хореографической школе, где успешно преподавал в течение долгого времени, и отправляется в культурную российскую столицу, где живет Федор, сводный брат главного героя, с которым они ни разу в жизни не виделись. Эллиот еще понятия не имеет, насколько увлекательные приключения ждут его в Санкт-Петербурге.

  • В создании российского мелодраматического фильма участвовала британская кинокомпания.
  • Композиция, которая звучит в начале фильма в заведении – песня группы Nation, главным вокалистом которой является Терри Суини, исполнивший в киноленте главную роль.
  • Константин Малышев усердно занимался английским специально для роли в этой картине.
  • Режиссер фильма, Андрей Хвостов, появляется в нем камео. Его можно увидеть в сцене, когда Эллиот бежит от отца после их стычки и сталкивается с прохожим, которому грубит.
  • Николай Куглянт, исполнивший роль Олега, также работал в фильме хореографом при съемке танцевальных эпизодов.
  • Съемки велись в Санкт-Петербурге и частично в Великобритании, а постпродакшн проходил в Будапеште.

Двадцатипятилетний британец Эллиот, бросивший преподавание в школе танцев Оксфорда, решает кардинально изменить свою жизнь. Он отправляется в Санкт-Петербург, где живет его сводный брат Федор, с которым он никогда не виделся.

В Питере Эллиот начинает обучать танцам девушку Федора Аню, которая собирается поступать в Театральную академию. У Эллиота есть неделя, чтобы научить танцам подругу брата и разобраться с собственными чувствами к ней.

Питер. Лето. Любовь - трейлер с русскими субтитрами
Питер. Лето. Любовь  трейлер с русскими субтитрами
Страна Россия / Великобритания
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2013
Премьера в мире 3 апреля 2014
Дата выхода
3 апреля 2014 Россия Экспонента 12+
3 апреля 2014 Беларусь
3 апреля 2014 Казахстан
3 апреля 2014 Украина
MPAA PG
Бюджет €250 000
Производство Bear in Mind Films, Curb Denizen
Другие названия
Saint Petersburg, Питер. Лето. Любовь
Режиссер
Андрей Хвостов
В ролях
Терри Суини
Надежда Толубеева
Надежда Толубеева
Константин Малышев
Леонид Мозговой
Леонид Мозговой
Джонатан Бенда
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.2
Оцените 10 голосов
5.8 IMDb
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Питер. Лето. Любовь - трейлер с русскими субтитрами
Питер. Лето. Любовь Трейлер с русскими субтитрами
Питер. Лето. Любовь - международный трейлер
Питер. Лето. Любовь Международный трейлер
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