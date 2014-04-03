Двадцатипятилетний британец Эллиот, бросивший преподавание в школе танцев Оксфорда, решает кардинально изменить свою жизнь. Он отправляется в Санкт-Петербург, где живет его сводный брат Федор, с которым он никогда не виделся.

В Питере Эллиот начинает обучать танцам девушку Федора Аню, которая собирается поступать в Театральную академию. У Эллиота есть неделя, чтобы научить танцам подругу брата и разобраться с собственными чувствами к ней.