Синевир, 2013

Советский Союз, конец 70-х. На лекции общества «Знание» в Киеве пожилой профессор рассказывает о странных существах, описанных еще Марко Поло, которые обитали также и на территории Древней Руси…

Советские Карпаты. Небольшой хуторок, затерянный в лесах возле горного озера Синевир. Утром, тайком от родителей из дома выбираются на рыбалку дети — брат и сестра Сашко и Иванка, они идут на Синевир. Поначалу дети заняты ловлей рыбы и спорами о том, у кого будет больше улов. Неожиданно в лесу слышатся крики «Ау!». Иванка и Сашко решают, что это заблудились туристы и им нужно помочь. Однако никаких туристов там нет…