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Синевир Синевир
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Синевир, 2013

2013 / Украина
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10 голосов Рейтинг IMDb: 3
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О фильме

Советский Союз, конец 70-х. На лекции общества «Знание» в Киеве пожилой профессор рассказывает о странных существах, описанных еще Марко Поло, которые обитали также и на территории Древней Руси…

Советские Карпаты. Небольшой хуторок, затерянный в лесах возле горного озера Синевир. Утром, тайком от родителей из дома выбираются на рыбалку дети — брат и сестра Сашко и Иванка, они идут на  Синевир. Поначалу дети заняты ловлей рыбы и спорами о том, у кого будет больше улов. Неожиданно в лесу слышатся крики «Ау!». Иванка и Сашко решают, что это заблудились туристы и им нужно помочь. Однако никаких туристов там нет…

4.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2013
Премьера в России 3 апреля 2014
Премьера в мире 11 января 2013
Возраст 16+
Прокатчик Top Film Distribution
Режиссер
Александр Алешечкин
В ролях
Филип Козлов
Мила Сивацкая
Мила Сивацкая
Константин Войтенко
Сергей Романюк
Алена Лавренюк
Все актеры и съемочная группа
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5.8461537
Постер фильма Синевир 3 постера
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