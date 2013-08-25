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9 mois ferme

9 месяцев строгого режима, 2013

2013 / Франция
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Молодая и амбициозная Ариана – судья, карьеристка, трудоголик до мозга костей и обладательница высоких моральных принципов. В один прекрасный день четко выстроенные мир и планы молодой женщины рушатся, когда она узнает о своей беременности. Загвоздка состоит в том, тест на отцовство указывает на Боба Нолана, обвиняемого по делу о нападении, и Ариане не остается ничего другого, как взяться за расследование самого невероятного дела в своей жизни.

  • Премьера ленты состоялась 25 августа 2013 года на Кинофестивале франкоязычных фильмов в Ангулеме.
  • Режиссер и автора сценария к картине Альбер Дюпонтель также исполнил главную мужскую роль в фильме.
  • Фильм был удостоен престижной французской премии “Сезар” в номинациях “Лучший оригинальный сценарий” (Альбер Дюпонтель) и “Лучшая актриса” (Сандрин Киберлен).
  • В сцене побега Боба Нолана из тюрьмы в кадре ненадолго появляются двое других заключенных. Одного из них сыграл французский режиссер Гаспар Ноэ.
  • Неоднократно повторяющаяся на протяжении фильма песня "Samoa tamourè" в исполнении группы "4 + 4 di Nora Orlandi" – своеобразная отсылка к итальянскому фильму “I mostri” Дини Ризи (1964).
  • Натурные съемки прошли в Париже, Франция, в том числе у Дворца правосудия и на площади Дофина.
  • На сюжет к фильму Альбера Дюпонтеля вдохновила документальная картина “10-й районный суд” (“10e chambre, instants d'audience”) Раймона Депардона.

Ариана Фелдер беременна! Это тем более удивительно, что она — молодая судья со строгими моральными принципами и никогда не состояла в браке. Но ещё более удивительно то, что по тестам установления отцовства отцом ребенка является не кто иной, как Боб, преступник, обвиняемый в жестоком нападении! Ариана, которая ничего не помнит, пытаться разобраться в том, что произошло, и чего ей стоит ждать. ..

6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2013
Премьера в России 20 февраля 2014
Премьера онлайн 28 февраля 2014
Премьера в мире 25 августа 2013
Возраст 16+
Прокатчик AKM
Режиссер
Альбер Дюпонтель
Альбер Дюпонтель
В ролях
Альбер Дюпонтель
Альбер Дюпонтель
Сандрин Киберлэн
Сандрин Киберлэн
Николя Марье
Николя Марье
Филипп Юшан
Филипп Юшан
Филипп Дюкен
Филипп Дюкен
Все актеры и съемочная группа
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9 месяцев строгого режима
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