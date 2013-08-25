9 месяцев строгого режима, 2013

Ариана Фелдер беременна! Это тем более удивительно, что она — молодая судья со строгими моральными принципами и никогда не состояла в браке. Но ещё более удивительно то, что по тестам установления отцовства отцом ребенка является не кто иной, как Боб, преступник, обвиняемый в жестоком нападении! Ариана, которая ничего не помнит, пытаться разобраться в том, что произошло, и чего ей стоит ждать. ..