9 месяцев строгого режима, 2013

Молодая и амбициозная Ариана – судья, карьеристка, трудоголик до мозга костей и обладательница высоких моральных принципов. В один прекрасный день четко выстроенные мир и планы молодой женщины рушатся, когда она узнает о своей беременности. Загвоздка состоит в том, тест на отцовство указывает на Боба Нолана, обвиняемого по делу о нападении, и Ариане не остается ничего другого, как взяться за расследование самого невероятного дела в своей жизни.
Ариана Фелдер беременна! Это тем более удивительно, что она — молодая судья со строгими моральными принципами и никогда не состояла в браке. Но ещё более удивительно то, что по тестам установления отцовства отцом ребенка является не кто иной, как Боб, преступник, обвиняемый в жестоком нападении! Ариана, которая ничего не помнит, пытаться разобраться в том, что произошло, и чего ей стоит ждать. ..