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Фильм посвящен последним 20 годам развития индустрии дизайна в России на примерах отдельных проектов графического, индустриального, фэшн-дизайна и мульти-медиа дизайна. Создатели фильма упомянут основные лаборатории, среди которых институты МГХПА им. С.Г.Строганова и «Стрелка», Издательский дом «Афиша», ARTPLAY, Винзавод и DIGITAL OCTOBER. В кадре представят 768 творческих работ. Среди главных героев фильма Артемий Лебедев, Илья Рудерман, Елена Китаева, Игорь Гурович, Леонид Фейгин. В первом из четырех фильмов проекта, посвящённого графическому дизайну, представлены более 60 спикеров: от мэтров художественного конструирования СССР до успешных молодых дизайнеров, построивших свою карьеру в новой России.
|4 января 2014
|Россия
|18+
|4 января 2014
|Казахстан
|4 января 2014
|Украина