Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Дед Фомич» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Про современный российский дизайн - Трейлер
Киноафиша Фильмы Про современный российский дизайн

Про современный российский дизайн

, 2014
The Modern Russian Design
Россия / документальный / 18+
Трейлеры
Про современный российский дизайн - Трейлер
Про современный российский дизайн  Трейлер

О фильме

Фильм посвящен последним 20 годам развития индустрии дизайна в России на примерах отдельных проектов графического, индустриального, фэшн-дизайна и мульти-медиа дизайна. Создатели фильма упомянут основные лаборатории, среди которых институты МГХПА им. С.Г.Строганова и «Стрелка», Издательский дом «Афиша», ARTPLAY, Винзавод и DIGITAL OCTOBER. В кадре представят 768 творческих работ. Среди главных героев фильма Артемий Лебедев, Илья Рудерман, Елена Китаева, Игорь Гурович, Леонид Фейгин. В первом из четырех фильмов проекта, посвящённого графическому дизайну, представлены более 60 спикеров: от мэтров художественного конструирования СССР до успешных молодых дизайнеров, построивших свою карьеру в новой России.

Режиссер Сергей Шанович, Вероника Чибис
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 52 минуты
Год выпуска 2014
Премьера в мире 4 января 2014
Дата выхода
4 января 2014 Россия 18+
4 января 2014 Казахстан
4 января 2014 Украина

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 4 голоса
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Про современный российский дизайн - Трейлер
Про современный российский дизайн Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
2026, Россия, приключения, семейный
Малыш-каратист
Малыш-каратист
2026, Россия, комедия, семейный
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Удивительный цифровой цирк: Последний акт
Удивительный цифровой цирк: Последний акт
2026, Австралия / США, приключения, анимация, комедия, детектив, фантастика, ужасы, драма
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Перестала жарить в муке и сухарях, когда попробовала эту панировку: хрустящая, воздушная, а готовится ровно за 1 минуту
Азиатский «ленивый» макияж делаю за 5 минут и без дорогущей косметики: тру губы бумагой – и выгляжу круче моделей с обложки
Корейский «ленивый» педикюр делаю за 15 минут и без пемзы: пяточки сияют как после дорогого СПА
Ты узнаешь ее из тысячи? По губам! Вспомните 6 культовых фильмов по помаде главной героини-красотки
Мимо «народного» списка лучших аниме года «Поднятие уровня» пролетело, как Сон Джин-у над Парижем: позорно не попали в топ-10
Проглотите за вечер, но продолжения не дождетесь: 5 лучших мини-сериалов за последнюю пятилетку
Англосаксы вместо фашистов, Штирлиц – Лановой: этот советский детектив будто «слизан» с «Семнадцати мгновений», но… вышел даже раньше
Почему Арагорна в «Возвращении короля» короновал именно Гэндальф? Джексон наплевал на книги Толкина — в очередной раз!
«Это позорнее “Цыпленка Цыпы"»: худший мульт в истории Disney зрители ненавидят уже 20 лет – дикие убытки на $100 000 000
«Спасайся кто может», сложный тест грядет: угадайте 7 фильмов СССР по их иностранным названиям
Какого «Лешего»? Устал от НТВ и включил Первый канал: сразу попал на идеальный аперитив перед «Невским» – с Цыгановым и… Овечкиным
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше