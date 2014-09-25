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Проклятие Аннабель Проклятие Аннабель
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Annabelle

Проклятие Аннабель, 2014

2014 / США
7.3 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Главный герой фильма Джон Форм находит идеальный свадебный подарок для своей будущей жены Миа. Это красивая и редкая винтажная кукла в чисто-белом свадебном платье. Однако восторг Миа длится недолго: в одну ужасную ночь в их дом вторгаются члены сатанинского культа, которые нападают на пару. Жестокое убийство порождает в кукле мстительного духа, который несет смерть в дом каждого своего хозяина, и теперь семейство Формов оказывается в еще большей опасности… 

  • В отличие от фильма «Заклятие», который якобы основан на реальных событиях, этот приквел представляет собой полностью вымышленное повествование. 
  • Настоящая кукла Аннабель была подарена Донне (в то время студентке колледжа) ее матерью в 1970 году. Она и ее соседка по комнате Энджи заметили, что кукла незаметно передвигалась, а через несколько недель стала полностью подвижной и перемещалась из одной комнаты в другую, когда их не было дома. 
  • В фильме кукла Аннабель изображена в виде фарфоровой куклы, но настоящая кукла Аннабель – это большая кукла «Реггеди Энн». У Уорренов был построен специальный чемодан для Аннабель в их Оккультном музее, где она и находится по сей день.
  • Имена персонажей «Миа» и «Джон» отсылают к исполнителям главных ролей в фильме Романа Полански «Ребенок Розмари»: Миа Фэрроу и Джону Кассаветису.

Джон находит идеальный подарок для своей будущей жены — это редкая старинная кукла в белом свадебном платье. Но восторг от подарка продлился не долго. Однажды ночью в их дом вторгаются члены сатанинского культа…

7.3 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 25 сентября 2014
Премьера в мире 25 сентября 2014
Возраст 16+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Джон Р. Леонетти
Джон Р. Леонетти
В ролях
Аннабелль Уоллис
Аннабелль Уоллис
Элфри Вудард
Элфри Вудард
Эрик Ладин
Эрик Ладин
Тони Амендола
Мишель Романо
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Проклятие Аннабель 4 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
tarabuka 12 февраля 2016, 12:11
Малолетки чуть под кресла не залезли в кинотеатре.Пищали, как бы это лучший любовный акт в их жизни.Порошу людей, которые ходят на данный жанр, а… Читать дальше…
Swi4e1 12 февраля 2016, 12:11
Не интересный фильм. Есть пару страшных моментов , но не больше.



5/10
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саундтрек фильма Проклятие Аннабель
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