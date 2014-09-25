Проклятие Аннабель, 2014

Главный герой фильма Джон Форм находит идеальный свадебный подарок для своей будущей жены Миа. Это красивая и редкая винтажная кукла в чисто-белом свадебном платье. Однако восторг Миа длится недолго: в одну ужасную ночь в их дом вторгаются члены сатанинского культа, которые нападают на пару. Жестокое убийство порождает в кукле мстительного духа, который несет смерть в дом каждого своего хозяина, и теперь семейство Формов оказывается в еще большей опасности…