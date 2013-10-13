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Экстрасенс 2: Лабиринты разума Экстрасенс 2: Лабиринты разума
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Экстрасенс 2: Лабиринты разума, 2013

2013 / США / Испания / Франция
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Джон — экстрасенс, работающий на ЦРУ. Его очередным клиентом становится 16-летняя Анна, дочь богатой семейной пары, которая по неизвестным причинам объявила голодовку. Проникнув в сознание Анны Джон понимает, что девушка скрывает какую-то тайну, связанными с ужасными событиями ее прошлого. Погружаясь в воспоминания девушки Джон начинает терять собственное я. 

  • В эпизоде, где Джон впервые едет к Анне на машине, машина показана без номерных знаков. В другом эпизоде у книг на полках в комнате Анны нет названий. Это можно объяснить словами Джона о том, что некоторые его воспоминания не настоящие и им не хватает деталей. 
  • Номер на тюремной робе Джона 213А312 — это палиндром, то есть число (а также буквосочетание, слово или текст), одинаково читающиеся в обоих направлениях.
  • Показанная в начале фильма линия горизонта снималась в Монреале, со стороны южного берега. 
  • Джон использует ноутбук “HP”, который, почему то, работает на “MacOS”. 
  • Фильм также известен под оригинальным названием “Анна”. 
  • После того, как Джон въезжает в ворота и ворота закрываются, на них можно заметить множество роз. Это отсылка к месту съемок, городу Портленд, который известен как Город Роз. 

Джон — человек, обладающий паранормальными способностями, расследует новое дело. В этот раз ему предстоит общение с 16-летней напуганной девушкой, и главному герою предстоит ответить на вопрос — кто такая Анна? Жертва обстоятельств или же убийца-социопат?

7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 6 ноября 2014
Премьера онлайн 20 ноября 2014
Премьера в мире 13 октября 2013
Возраст 12+
Прокатчик Вест
Режиссер
Хорхе Дорадо
Хорхе Дорадо
В ролях
Марк Стронг
Марк Стронг
Брайан Кокс
Брайан Кокс
Таисса Фармига
Таисса Фармига
Индира Варма
Индира Варма
Ноа Тейлор
Ноа Тейлор
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Экстрасенс 2: Лабиринты разума 4 постера
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Экстрасенс 2: Лабиринты разума
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