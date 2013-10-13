Экстрасенс 2: Лабиринты разума, 2013

Джон — экстрасенс, работающий на ЦРУ. Его очередным клиентом становится 16-летняя Анна, дочь богатой семейной пары, которая по неизвестным причинам объявила голодовку. Проникнув в сознание Анны Джон понимает, что девушка скрывает какую-то тайну, связанными с ужасными событиями ее прошлого. Погружаясь в воспоминания девушки Джон начинает терять собственное я.
Джон — человек, обладающий паранормальными способностями, расследует новое дело. В этот раз ему предстоит общение с 16-летней напуганной девушкой, и главному герою предстоит ответить на вопрос — кто такая Анна? Жертва обстоятельств или же убийца-социопат?