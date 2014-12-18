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Постер фильма Вычислитель
Постер фильма Вычислитель
Постер фильма Вычислитель
Постер фильма Вычислитель
Постер фильма Вычислитель
Рейтинги
5.2 Рейтинг IMDb: 4.4
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5 постеров
Киноафиша Фильмы Вычислитель

Вычислитель

Vychislitel 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Десять заключенных, приговоренных к пожизненному изгнанию с планеты XT-59, отправляются в опасный путь через Саргассово Болото. Группа сразу делится на две части: Эрвин и Кристи идут на поиск Счастливых Островов, Юст ведет остальных к Гнилой Мели. Однако долгое время их маршруты практически совпадают. В первый же вечер Эрвин понимает, что его должны убить – в прошлой жизни он занимал слишком высокий пост, и теперь он опасен для тех, кто пришел к власти. Выбрав в попутчицы Кристи, он сразу старается уйти подальше от остальных членов группы, чтобы обезопасить себя. На пути к Счастливым островам герои преодолевают массу препятствий. Цена этому — свобода и счастье.
Вычислитель - трейлер
Вычислитель  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2014
Премьера онлайн 9 января 2016
Премьера в мире 18 декабря 2014
Дата выхода
18 декабря 2014 Россия Централ Партнершип 12+
18 декабря 2014 Беларусь
6 октября 2015 Германия
18 декабря 2014 Казахстан
20 декабря 2014 США
18 декабря 2014 Украина
15 июля 2015 Франция
14 января 2016 Южная Корея
Сборы в мире $844 037
Производство Art Pictures Studio
Другие названия
Vychislitel, The Calculator, Titanium, Arvestaja, Bычислитeль, Strafplanet - Es gibt kein Entkommen, Titanium - Strafplanet XT-59, カリキュレーター
Режиссер
Дмитрий Грачев
Дмитрий Грачев
В ролях
Евгений Миронов
Евгений Миронов
Винни Джонс
Винни Джонс
Аня Чиповская
Аня Чиповская
Иван Верховых
Иван Верховых
Алексей Колубков
Алексей Колубков
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.2
Оцените 14 голосов
4.4 IMDb
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Вычислитель

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
AlexRW 4 декабря 2015, 13:49
Много-много лет назад в каком-то периодическом журнале я прочитал повесть Громова "Вычислитель", она настолько запала мне в душу, что с тех… Читать дальше…
maxwel 4 декабря 2015, 13:49
Как можно было выбрать такой сюжет? Это же просто сон разума по описанию Понятное дело, что такое попроще снимать - про заключенных, пустыни,… Читать дальше…
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Вычислитель - трейлер
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