Десять заключенных, приговоренных к пожизненному изгнанию с планеты XT-59, отправляются в опасный путь через Саргассово Болото. Группа сразу делится на две части: Эрвин и Кристи идут на поиск Счастливых Островов, Юст ведет остальных к Гнилой Мели. Однако долгое время их маршруты практически совпадают. В первый же вечер Эрвин понимает, что его должны убить – в прошлой жизни он занимал слишком высокий пост, и теперь он опасен для тех, кто пришел к власти. Выбрав в попутчицы Кристи, он сразу старается уйти подальше от остальных членов группы, чтобы обезопасить себя. На пути к Счастливым островам герои преодолевают массу препятствий. Цена этому — свобода и счастье.

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